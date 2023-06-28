СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську

По "гарячих слідах" співробітники СБУ затримали агента російських спецслужб, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Про це повідомив Голова Служби безпеки України Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Агент РФ обов’язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне! Так само як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму. Для цього ми постійно ведемо юридичну роботу і продовжуємо збір доказів для міжнародних судів. Водночас співробітники СБУ разом із побратимами з Сил оборони щодня роблять максимум, аби помститися ворогу за все те горе, яке Росія принесла на нашу землю. І будемо робити це до остаточної Перемоги!" - заявив Малюк.

За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Він був "розконсервованим" агентом головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), а під час повномасштабного вторгнення "активували" і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську.

27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів. Для виконання ворожої вказівки агент гру здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

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Крім того, російський агент мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

Наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності. Заходи проводили за процесуального керівництва органів прокуратури.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару по Краматорську загинули 10 осіб, зокрема 3 дітей. Відомо про 61 пораненого.