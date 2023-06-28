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Новини Агресія Росії проти України
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СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську

сбу

По "гарячих слідах" співробітники СБУ затримали агента російських спецслужб, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Про це повідомив Голова Служби безпеки України Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Агент РФ обов’язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне!  Так само як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму. Для цього ми постійно ведемо юридичну роботу і продовжуємо збір доказів для міжнародних судів. Водночас співробітники СБУ разом із побратимами з Сил оборони щодня роблять максимум, аби помститися ворогу за все те горе, яке Росія принесла на нашу землю. І будемо робити це до остаточної Перемоги!" - заявив Малюк.

За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Він був "розконсервованим" агентом  головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), а під час повномасштабного вторгнення "активували" і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську.

27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів. Для виконання ворожої вказівки агент гру здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

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Крім того, російський агент мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

Наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності. Заходи проводили за процесуального керівництва органів прокуратури.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару по Краматорську загинули 10 осіб, зокрема 3 дітей. Відомо про 61 пораненого.

Автор: 

Краматорськ (672) СБУ (12909) ГРУ (89)


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Топ коментарі
+56
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28.06.2023 12:38
+55
Надіюсь ця ***** здохне не доїхавши до участка.
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28.06.2023 12:36
+39
прив'яжіть ган@она до стовпа біля кафе... все інше зробить природа... ще кормити його у тюрмі за рахунок громадян України?...
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28.06.2023 12:40
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а нє *****, туди ***** й цілили
https://m.youtube.com/watch?v=ZLgCfl_XmeQ
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28.06.2023 13:27 Відповісти
четвертувать його!!!
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28.06.2023 13:30 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@putch111 Путч. Русский - нах*й
27 Jun, 20:05

🥀Та їдріть через коліно. Щоб тобі пір'я поросло у сраці, виродки ви бісові
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28.06.2023 13:33 Відповісти
Вони що, вже зовсім там іпанулися.
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28.06.2023 14:03 Відповісти
Еще содержать этого ублюдка недоношенного.
Отрубить руки-ноги, кастрировать и катапультой в пидоросию.
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28.06.2023 13:50 Відповісти
За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.
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28.06.2023 13:59 Відповісти
Краматорцы уже наведались к семье..????
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28.06.2023 14:34 Відповісти
Відповідати перед українським судом - там такі судді, шо іменем України і стоять під портретом *****. Відповідати треба перед українським народом. Хоча 73% ..... - ну нема перед ким - у першому випадку - тіки гроші, у другому - ржачь.
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28.06.2023 14:36 Відповісти
Зелена владо! Коли внесете зміни до КК і в умовах війни введете смертну кару таким покидькам?Ми так ніколи не закінчимо війну.Або принаймні створити штрафбати і пустити таких по мінному полю для розмінування
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28.06.2023 14:50 Відповісти
Не обольщайтесь Дерьмак не даст совершится Правосудию. Сначала начнут замыливать дело, потом отпустят. Вместо того чтобы быстро допросить как следует и ......по законам военного времени (например случайно упал с лестницы)
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28.06.2023 14:57 Відповісти
Неправильное сообщение. Правильное должно быть таким - При попытке задержания корректировщика кацапского ракетного удара он открыл огонь по сотрудникам и был ликвидирован в ходе перестрелки. Наши соболезнования родичам.
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28.06.2023 15:34 Відповісти
А шо у нього морда до цих пір ціла?? Непорядок!!!
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28.06.2023 15:45 Відповісти
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