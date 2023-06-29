Під час виконання бойового завдання загинув український спортсмен Михайло Мовчан. ФОТО
Доброволець Михайло Мовчан, що підкорив Монблан, загинув у бою під Бахмутом.
Про це повідомив Комітет молоді й спорту у Twitter Верховної Ради України, інформує Цензор.НЕТ.
"Був командиром відділення 1 роти протитанкового батальйону, воював на Київщині, біля Запоріжжя, у Бахмуті та на півдні від міста-фортеці", - йдеться в повідомленні.
Михайло Мовчан до повномасштабного вторгнення проживав за кордоном. 24 лютого 2022 року повернувся в Україну та взяв до рук зброю.
Все своє життя до війни він займався туризмом. Займав призові міста на чемпіонатах області та України в пішохідному та гірному туризмі. У 2019 році дійшов вершини гори Монблан.
Загинув у Бахмуті 20 червня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скільки горя принесли в наш дім прокляті кацапи!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
(Цензорові: туризи не "гірний", а "гірський")