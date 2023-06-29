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Новини Фото Війна
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Під час виконання бойового завдання загинув український спортсмен Михайло Мовчан. ФОТО

Доброволець Михайло Мовчан, що підкорив Монблан, загинув у бою під Бахмутом.

Про це повідомив Комітет молоді й спорту у Twitter Верховної Ради України, інформує Цензор.НЕТ.

"Був командиром відділення 1 роти протитанкового батальйону, воював на Київщині, біля Запоріжжя, у Бахмуті та на півдні від міста-фортеці", - йдеться в повідомленні.

Михайло Мовчан до повномасштабного вторгнення проживав за кордоном. 24 лютого 2022 року повернувся в Україну та взяв до рук зброю.

Все своє життя до війни він займався туризмом. Займав призові міста на чемпіонатах області та України в пішохідному та гірному туризмі. У 2019 році дійшов вершини гори Монблан.

Загинув у Бахмуті 20 червня.

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Під час виконання бойового завдання загинув український спортсмен Михайло Мовчан 01

Автор: 

Бахмут (1562) втрати (4435) ЗСУ (7646)


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Спочивай з миром, Герой. Схиляю голову..
Скільки горя принесли в наш дім прокляті кацапи!!
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29.06.2023 13:34 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.06.2023 13:40 Відповісти
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29.06.2023 13:43 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Михайла до Царства Небесного, бо нема вищої любові на світі, аніж віддати життя за ближнього свого!
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29.06.2023 14:04 Відповісти
С.У.М.

(Цензорові: туризи не "гірний", а "гірський")
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29.06.2023 15:37 Відповісти
 
 