Укрзалізниця подарувала екоактивістці Тунберг кепку з переробленої постільної білизни. ФОТОрепортаж
Укрзалізниця подарувала шведській екоактивістці Ґреті Тунберг, яка приїхала до Києва у четвер, 29 червня, кепку з переробленої білизни.
Про це компанія повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ґрета Тунберг - особлива пасажирка для Укрзалізниці, адже давно і послідовно пропагує поїзди як ековідповідальну альтернативу іншому транспорту", - зазначили в Укрзалізниці.
Активістці подарували "апсайклінгову кепку з укрзалізничної білизни". Також її "познайомили" з блокнотами з переробленого опалого листя, пластикових кришечок та макулатурного картону від No Waste Ukraine та українського стартапу ReLeaf.
Нагадаємо, Ґрета Тунберг прибула до України в складі Міжнародної групи щодо екологічних наслідків війни.
Топ коментарі
+14 Харьков Сумской
показати весь коментар30.06.2023 10:43 Посилання
+7 Иван Иванов #467345
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+6 Олег Каз
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Тунберг, Грета - Википедия
ru.m.wikipedia.org › wiki › Тунберг,_Г...
Хто останній - той і батько
буде шапочка із фольги ще й прорезинена-прогумована
вєлосіпєдакєпкі нє било.
Майже всі іноземні державні посадовці або відомі медіа-персони мовчать. А деякі, взагалі, нісенітниці несуть: це міг зробити хто завгодно.
А зараз - лише сарказм...
(уміляіццо)
Хай та дитина здобуде якусь освіту, кимось стане. Нащо ця реклама. Ну, неповносправна дитина щось сказала, так що? Нема своіх діток з такою хворобою...розвивайте іх, помагайте ім...
Если да, то кепка всегда будет влажной.
Не подыгрывайте Путину и не становитесь на сторону оккупантов! Если вы не любите Грету, просто пройдите мимо.