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Укрзалізниця подарувала екоактивістці Тунберг кепку з переробленої постільної білизни. ФОТОрепортаж

Укрзалізниця подарувала шведській екоактивістці Ґреті Тунберг, яка приїхала до Києва у четвер, 29 червня, кепку з переробленої білизни.

Про це компанія повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ґрета Тунберг - особлива пасажирка для Укрзалізниці, адже давно і послідовно пропагує поїзди як ековідповідальну альтернативу іншому транспорту", - зазначили в Укрзалізниці.

Активістці подарували "апсайклінгову кепку з укрзалізничної білизни". Також її "познайомили" з блокнотами з переробленого опалого листя, пластикових кришечок та макулатурного картону від No Waste Ukraine та українського стартапу ReLeaf.

Також читайте: Екоактивістка Грета Тунберг прибула до України в складі Міжнародної групи щодо екологічних наслідків війни

Нагадаємо, Ґрета Тунберг прибула до України в складі Міжнародної групи щодо екологічних наслідків війни.

Укрзалізниця подарувала екоактивістці Тунберг кепку з переробленої постільної білизни 01
Укрзалізниця подарувала екоактивістці Тунберг кепку з переробленої постільної білизни 02
Укрзалізниця подарувала екоактивістці Тунберг кепку з переробленої постільної білизни 03
Укрзалізниця подарувала екоактивістці Тунберг кепку з переробленої постільної білизни 04
Укрзалізниця подарувала екоактивістці Тунберг кепку з переробленої постільної білизни 05
Укрзалізниця подарувала екоактивістці Тунберг кепку з переробленої постільної білизни 06

Автор: 

Укрзалізниця (6895) Тунберг Грета (7)


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Топ коментарі
+14
Ви смієтесь, але Грета - одна з небагатьох, хто звинуватив ***** в екоциді після підриву Каховської ГЕС та вимагає покарання.
Майже всі іноземні державні посадовці або відомі медіа-персони мовчать. А деякі, взагалі, нісенітниці несуть: це міг зробити хто завгодно.
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30.06.2023 10:43
+7
В возрасте 11 лет Тунберг впала в депрессию, перестала есть и разговаривать. У неё был обнаружен синдром Аспергера (мягкая форма расстройства аутистического спектра), обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.

Тунберг, Грета - Википедия

ru.m.wikipedia.org › wiki › Тунберг,_Г...
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30.06.2023 10:39
+6
Тож я можу сказати, що спав з Тумберг?
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30.06.2023 10:37
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В возрасте 11 лет Тунберг впала в депрессию, перестала есть и разговаривать. У неё был обнаружен синдром Аспергера (мягкая форма расстройства аутистического спектра), обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.

Тунберг, Грета - Википедия

ru.m.wikipedia.org › wiki › Тунберг,_Г...
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30.06.2023 10:39 Відповісти
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30.06.2023 10:42 Відповісти
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30.06.2023 11:24 Відповісти
В тебе приблизно теж саме, просто ніхто гроші на діагностику не став витрачати)
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30.06.2023 10:44 Відповісти
ванька, твої меседжи з РУ тхнуть лайном
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30.06.2023 10:47 Відповісти
Тож я можу сказати, що спав з Тумберг?
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30.06.2023 10:37 Відповісти
ні, не спав, а спиш прямо зараз.
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30.06.2023 10:39 Відповісти
Виходить і я теж

Хто останній - той і батько
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30.06.2023 10:42 Відповісти
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30.06.2023 10:43 Відповісти
Схожі на фріків
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30.06.2023 10:37 Відповісти
Схожі на звичайних дітей.
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30.06.2023 10:50 Відповісти
могли бы ей уже и подарить что-нибудь из переработанных пакетиков от чая.
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30.06.2023 10:38 Відповісти
🤣🤣🤣
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30.06.2023 10:56 Відповісти
лучше из переработанных тапмонов, прокладок и памперсов)
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30.06.2023 11:02 Відповісти
ну я только намекнул, а вы сразу растолковали для тугодумов.
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30.06.2023 11:07 Відповісти
Так воно так і є !
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30.06.2023 11:42 Відповісти
Вот, сразу видно, что не напрасно сюда приехала. Теперь у нее есть кепка.
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30.06.2023 10:38 Відповісти
вона така проста, беззахисна...недоношеним одягом чимось схожа на бунтівних рок-музикантів, котрі лабають на вартісних ексклюзивних гітарах під замовлення і...
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30.06.2023 10:48 Відповісти
з ремкомлекта велосипедних камер...бо там клей швидко висихає в тюбику, а латки з фольгою залишаються...купуєш новий комплект заради клеюі і латок багато, і стає все більше...
буде шапочка із фольги ще й прорезинена-прогумована
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30.06.2023 10:53 Відповісти
🤣🤣🤣
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30.06.2023 10:39 Відповісти
О, первый раз вижу не злобную а улыбающуюся Тумберг
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30.06.2023 10:39 Відповісти
Я вєдь раньше почєму злой бил? Потому што у мєня вєлосіпєда кєпкі нє било.
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30.06.2023 10:42 Відповісти
Раньше почему она была злобной? Потому, что кепочки из переработаного белья не было... Теперь совсем другое дело..
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30.06.2023 11:02 Відповісти
Ви смієтесь, але Грета - одна з небагатьох, хто звинуватив ***** в екоциді після підриву Каховської ГЕС та вимагає покарання.
Майже всі іноземні державні посадовці або відомі медіа-персони мовчать. А деякі, взагалі, нісенітниці несуть: це міг зробити хто завгодно.
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30.06.2023 10:43 Відповісти
Вас, очарувала її пришелепкуватість?
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30.06.2023 10:50 Відповісти
Ти правий, Сумський... але Грета лише для мирного часу чогось варта...
А зараз - лише сарказм...
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30.06.2023 11:50 Відповісти
ретвітнула повідомлення з начого твіта? я бачи те її "висловлювання". Навіть "її" назвати це не виходить
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30.06.2023 13:30 Відповісти
ляйкери які підтримали цей висер спочатку проаналізуйтее її соцмережі і твітер. Зрівняйте дати підриву дамби і дату того коли почала щось говорити чи репостити ваша улюблена тумблер. Вона мовчала декілька днів, і коли вже почали рятувати останніх песиків і котиків, коли вже відверто натякали "адеж ці борзі екоактивісти накшлат Гртти, чому мовчать?", отоді вже вона почала розтуляти свій екоактивський ховрашатник
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30.06.2023 13:58 Відповісти
З туалетной бумаги нехай носе
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30.06.2023 10:52 Відповісти
а твоi онуки будуть плести з водоростей та жрати комах
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30.06.2023 12:57 Відповісти
Зверніть увагу: вона вдягнула різні шкарпетки! Нікому не нав'язую свою точку зору,висновки робіть самі...
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30.06.2023 11:00 Відповісти
та чого ви на неї накинулися, головне що вона не кацапка і не прикацаплена.
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30.06.2023 11:00 Відповісти
была под ними. её приезд к нам для кацапов - плохой сигнал
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30.06.2023 11:15 Відповісти
Божечки, яка милота!
(уміляіццо)
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30.06.2023 11:02 Відповісти
Вибачте...нема про що писати?
Хай та дитина здобуде якусь освіту, кимось стане. Нащо ця реклама. Ну, неповносправна дитина щось сказала, так що? Нема своіх діток з такою хворобою...розвивайте іх, помагайте ім...
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30.06.2023 11:20 Відповісти
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30.06.2023 11:22 Відповісти
Маю надію що з обісцяної
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30.06.2023 11:28 Відповісти
Вот глядя на фото возникает вопрос : Зачем привезли больную девочку ? Видно же что она не понимает где и зачем находится. Вместо дешёвого ПИАРа лучше бы ОФФИЦИАЛЬНО признали паРашу страной-террористом и наконец-то открыли поставки по ЛЕНД ЛИЗУ.
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30.06.2023 11:42 Відповісти
були в інтернеті фото апартаментів Грети з самою Гретою де були замічені дорогі меблі з натуральної шкіри. Вартість відповідна. Екоактивісти вони такі ж як і борці з корупцією в нас - не вкрадеш, не проживеш
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30.06.2023 11:46 Відповісти
За то в вагоні в носках,думає що....
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30.06.2023 12:11 Відповісти
Кепка говно.Криворукие шили.
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30.06.2023 12:24 Відповісти
молодець, Грета, захищай екологiю, бо цим пердунам та баранам байдуже що буде коли вони здохнуть.
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30.06.2023 12:56 Відповісти
Як вона може щось захистити, якщо їй намордник досі заставляють носити!?
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30.06.2023 18:07 Відповісти
Из стиранного белья?
Если да, то кепка всегда будет влажной.
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30.06.2023 13:11 Відповісти
Я впевнений, якби Грета Тумберг, дізналася в яку кількість грошей з бюджету воюючої країни обійшлася шапочка яку їй наділи на голову, вона би заштовхала цю шапочку в горлянку і Шмигалю і очільнику Укрзалізниці
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30.06.2023 13:28 Відповісти
насправді все банальніше, одні хайпери позвали іншу хайпириню аби похайпитися на її хайпі, і здається мені, що там вже заштовхнули їй добре.
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30.06.2023 14:20 Відповісти
Вивезіть її в Асканію Нову і випустіть там в степ на волю, хай поекоактивує пару днів там.
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30.06.2023 14:24 Відповісти
Дорогие украинцы, не уподобляйтесь россиянам и кремлеботам, непрестанно поносящим Грету в соцсетях. Уже тот факт, что она приехала в страну во время войны поддержать вас, заслуживает большого уважения.
Не подыгрывайте Путину и не становитесь на сторону оккупантов! Если вы не любите Грету, просто пройдите мимо.
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30.06.2023 14:38 Відповісти
Ми нелюбимо владу і дорослих хитрих дядьків і тьоть які використовують дітей для досягнення власних цілей
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30.06.2023 18:09 Відповісти
 
 