Укрзалізниця подарувала екоактивістці Тунберг кепку з переробленої постільної білизни. ФОТОрепортаж

Укрзалізниця подарувала шведській екоактивістці Ґреті Тунберг, яка приїхала до Києва у четвер, 29 червня, кепку з переробленої білизни.

Про це компанія повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ґрета Тунберг - особлива пасажирка для Укрзалізниці, адже давно і послідовно пропагує поїзди як ековідповідальну альтернативу іншому транспорту", - зазначили в Укрзалізниці.

Активістці подарували "апсайклінгову кепку з укрзалізничної білизни". Також її "познайомили" з блокнотами з переробленого опалого листя, пластикових кришечок та макулатурного картону від No Waste Ukraine та українського стартапу ReLeaf.

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Нагадаємо, Ґрета Тунберг прибула до України в складі Міжнародної групи щодо екологічних наслідків війни.











