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Новини Фото Війна
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Росіяни обстріляли Балаклію із РСЗВ "Торнадо": поранено чотирьох осіб, серед них підліток. ФОТОрепортаж

Російські війська вдень суботи, 1 липня, здійснили обстріл міста Балаклія в Ізюмському районі Харківської області. Поранення дістали чотири особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram-каналі заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 14.30 год окупанти завдали ударів по місту Балаклія, що в Ізюмському районі. Попередньо, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню "Торнадо"", - ідеться в повідомленні.

Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби.

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За уточненими даними медичних працівників екстреної допомоги, постраждала жінка 67 років, госпіталізована з пораненнями. Ще троє мешканців Балаклії зазнали травм внаслідок падіння під час обстрілу: хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років.

Росіяни обстріляли Балаклію із РСЗВ Торнадо: поранено чотирьох осіб, серед них підліток 01
Росіяни обстріляли Балаклію із РСЗВ Торнадо: поранено чотирьох осіб, серед них підліток 02
Росіяни обстріляли Балаклію із РСЗВ Торнадо: поранено чотирьох осіб, серед них підліток 03
Росіяни обстріляли Балаклію із РСЗВ Торнадо: поранено чотирьох осіб, серед них підліток 04

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Йо_ані орки.
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01.07.2023 17:06 Відповісти
 
 