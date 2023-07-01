Росіяни обстріляли Балаклію із РСЗВ "Торнадо": поранено чотирьох осіб, серед них підліток. ФОТОрепортаж

Російські війська вдень суботи, 1 липня, здійснили обстріл міста Балаклія в Ізюмському районі Харківської області. Поранення дістали чотири особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram-каналі заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 14.30 год окупанти завдали ударів по місту Балаклія, що в Ізюмському районі. Попередньо, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню "Торнадо"", - ідеться в повідомленні.

Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби.

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За уточненими даними медичних працівників екстреної допомоги, постраждала жінка 67 років, госпіталізована з пораненнями. Ще троє мешканців Балаклії зазнали травм внаслідок падіння під час обстрілу: хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років.







