Ворог обстрілює Донеччину, під вогнем Вугледар, по Богоявленці били з "Градів", - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку росіяни 32 рази обстріляли Вугледар, ударили з "Градів" по Богоявленці. Також ворог із двох гелікоптерів атакував ракетами Благодатне Великоновосілківської громади.

За інформацією Кириленка, на Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Красногорівки і Костянтинівки Мар'їнської громади, а також Авдіївки та Очеретиного.

"На Горлівському напрямку росіяни скинули 2 авіабомби ФАБ-250 по Торецьку: пошкоджено 5 багатоповерхівок, школу та центр реабілітації. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та промислову будівлю. На Лисичанському напрямку 1 людина поранена і 7 будинків пошкоджено у Ямполі Лиманської громади. Також 1 будинок пошкоджено у Торському", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстрілює Донеччину, загинули люди, пошкоджено будинки, - ОВА











Кириленко також інформує, що за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 3.