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"Адміністрація" окупованої Волновахи потрапила під обстріл, - росЗМІ. ФОТОрепортаж

Будівля так званої адміністрації в окупованій Волновасі на Донеччині потрапила під обстріл.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

За словами окупаційного мера, нібито розбито ліве крило будівлі.

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін повідомив про нібито трьох поранених.

У мережі також публікують наслідки удару. 

Також читайте: Війська РФ перекинули резерви у Волноваху, намагаються штурмувати з Ясинуватої, - Сили оборони Таврійського напрямку

Адміністрація окупованої Волновахи потрапила під обстріл, - росЗМІ 01
Адміністрація окупованої Волновахи потрапила під обстріл, - росЗМІ 02

Автор: 

обстріл (29206) Волноваха (40)


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Топ коментарі
+21
У свинособак тривожно сьогодні цілий день
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05.07.2023 20:04 Відповісти
+16
…вже крадеться пізд*ць з своєю усмішкою хижой.

Лесь Подерв'янський , Гамлєт
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05.07.2023 20:09 Відповісти
+12
Душилин ещё не сбежал? С каждым днём петля все ближе и ближе.
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05.07.2023 19:59 Відповісти
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05.07.2023 19:58 Відповісти
Душилин ещё не сбежал? С каждым днём петля все ближе и ближе.
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05.07.2023 19:59 Відповісти
нажаль він ще тимчасово живий...
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05.07.2023 20:17 Відповісти
Вельми хитрий грек!
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05.07.2023 20:19 Відповісти
У него дедушка - узбек, папа - татарин, а он грек?
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06.07.2023 13:58 Відповісти
Кондиціонер. Слідуючий буде особисто для чепушіліна.
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05.07.2023 20:00 Відповісти
Біжи,душилін,біжи....
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05.07.2023 20:03 Відповісти
У свинособак тривожно сьогодні цілий день
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05.07.2023 20:04 Відповісти
Адакажи
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05.07.2023 20:18 Відповісти
...нібито розбито ліве крило будівлі..
Та ні, не розбито, приведено у відповідний стан. Як для будівлі зрадників і тридварасів.
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05.07.2023 20:05 Відповісти
бачила у стерненка, як орки скавчать - "шото плотно по нашим городам пошлО. НЄ НАДО ТАК"
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05.07.2023 20:06 Відповісти
ну да тіпа-а нас за что...
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05.07.2023 20:14 Відповісти
Руській мір прийшов, щастя приніс.
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05.07.2023 20:08 Відповісти
…вже крадеться пізд*ць з своєю усмішкою хижой.

Лесь Подерв'янський , Гамлєт
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05.07.2023 20:09 Відповісти
Піз..ец до параші підкрадається. Тихо, тихо.
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05.07.2023 20:12 Відповісти
Знесли півбудинку. Ракетою чи авіабомбою. А в чому сенс бомбити адмінбудинок? Мабуть щось там цінне для окупантів все ж було, що аж ракету витратили.
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05.07.2023 20:14 Відповісти
Himars prilitelo.Teper na mnogo luce vygledit,kak posle remonta
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05.07.2023 20:19 Відповісти
У окупованій Волновасі Донецької області сьогодні стався "приліт" у будівлю "адміністрації" у час, коли там проходив захід місцевих колаборантів. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ та повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко 5 липня.

https://www.ostro.org/news/v-okupovanij-volnovasi-pryletilo-u-budivlyu-okupatsijnoyi-administratsiyi-i426091
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05.07.2023 20:49 Відповісти
ФОТОМОНТАЖ адокажи👆
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05.07.2023 20:15 Відповісти
Нє нада тарапіха, нє нада волноваха!
)))
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05.07.2023 20:27 Відповісти
Волноваха - достатньо було одного снаряда гаубиці М777 з Вугледара!
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05.07.2023 20:32 Відповісти
Хоч хтось здох з колаборантів?
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05.07.2023 20:46 Відповісти
 
 