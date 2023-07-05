"Адміністрація" окупованої Волновахи потрапила під обстріл, - росЗМІ. ФОТОрепортаж
Будівля так званої адміністрації в окупованій Волновасі на Донеччині потрапила під обстріл.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.
За словами окупаційного мера, нібито розбито ліве крило будівлі.
Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін повідомив про нібито трьох поранених.
У мережі також публікують наслідки удару.
Топ коментарі
+21 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар05.07.2023 20:04 Відповісти Посилання
+16 Leshek
показати весь коментар05.07.2023 20:09 Відповісти Посилання
+12 Юрій Гросарчук #551874
показати весь коментар05.07.2023 19:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та ні, не розбито, приведено у відповідний стан. Як для будівлі зрадників і тридварасів.
Лесь Подерв'янський , Гамлєт
https://www.ostro.org/news/v-okupovanij-volnovasi-pryletilo-u-budivlyu-okupatsijnoyi-administratsiyi-i426091
)))