УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13431 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
961 1

Наслідки обстрілу Шевченківки на Херсонщині: Зафіксовано три десятки "прильотів", постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли село Шевченківка на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"По мирному населеному пункту зафіксовано з три десятки "прильотів". Через ворожі обстріли пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, загинула людина, троє поранені, - Офіс ГПУ

Наслідки обстрілу Шевченківки на Херсонщині: Зафіксовано три десятки прильотів, постраждалих немає 01
Наслідки обстрілу Шевченківки на Херсонщині: Зафіксовано три десятки прильотів, постраждалих немає 02
Наслідки обстрілу Шевченківки на Херсонщині: Зафіксовано три десятки прильотів, постраждалих немає 03
Наслідки обстрілу Шевченківки на Херсонщині: Зафіксовано три десятки прильотів, постраждалих немає 04
Наслідки обстрілу Шевченківки на Херсонщині: Зафіксовано три десятки прильотів, постраждалих немає 05
Наслідки обстрілу Шевченківки на Херсонщині: Зафіксовано три десятки прильотів, постраждалих немає 06
Наслідки обстрілу Шевченківки на Херсонщині: Зафіксовано три десятки прильотів, постраждалих немає 07
Наслідки обстрілу Шевченківки на Херсонщині: Зафіксовано три десятки прильотів, постраждалих немає 08

Автор: 

обстріл (29206) Херсонська область (5884)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Були білі хати та садочки, тепер все поламане, знищене, спалене.
Русня нестиме на собі всі наслідки, в усіх сенсах, від репарацій до поганої карми. Їм сьогоднішнє їхнє життя раєм буде видаватись, хлібину будуть на тиждень розтягувати і на п'ятьох ділити і це ще поталанить, коли хтось в одне рило по-щурячому вночі не зжере.
показати весь коментар
06.07.2023 02:33 Відповісти
 
 