Наслідки обстрілу Шевченківки на Херсонщині: Зафіксовано три десятки "прильотів", постраждалих немає. ФОТОрепортаж
Російські загарбники обстріляли село Шевченківка на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"По мирному населеному пункту зафіксовано з три десятки "прильотів". Через ворожі обстріли пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Русня нестиме на собі всі наслідки, в усіх сенсах, від репарацій до поганої карми. Їм сьогоднішнє їхнє життя раєм буде видаватись, хлібину будуть на тиждень розтягувати і на п'ятьох ділити і це ще поталанить, коли хтось в одне рило по-щурячому вночі не зжере.