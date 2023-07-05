Наслідки обстрілу Шевченківки на Херсонщині: Зафіксовано три десятки "прильотів", постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли село Шевченківка на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"По мирному населеному пункту зафіксовано з три десятки "прильотів". Через ворожі обстріли пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.



На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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