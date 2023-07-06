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Новини Фото Війна
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Воїн 3-ї ОШБр Віталій Каленченко загинув під час штурмових дій на околицях Бахмуту. ФОТО

Під час штурмових дій на околицях Бахмуту загинув досвідчений боєць 1-ї штурмової роти 2ШБ 3 ОШБр Каленченко Віталій В’ячеславович, друг Єгєрь.

Про це повідомив у телеграм-каналі командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук, інформує Цензор.НЕТ. 

"Єгерь завжди був тихим, як штиль та міг залізти туди, де муха не поміченою не пролетіла б. Ворогів вбивав безжально і вже давно збився рахувати кількість тих, кого відправив на той світ. Помста буде безжальною. На щиті!", - зазначає Кухарчук.

Він також інформує, що на жаль, друг Єгєрь не встиг дочекатися народження дитини. Тому командир закликав підтримати дружину полеглого воїна.

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4149 6090 1559 3496 - дружина Єгеря Каленченко Тетяна Володимирівна.

Воїн 3-ї ОШБр Віталій Каленченко загинув під час штурмових дій на околицях Бахмуту 01

Автор: 

втрати (4449) Кухарчук Дмитро (21) 3 Окрема штурмова бригада (458)


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Вічна слава, вічна пам'ять.
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06.07.2023 09:06 Відповісти
Человек из железа, истинный воин и патриот.

Господь примет его благородную душу в селении Праведников.
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16.09.2023 00:24 Відповісти
Герои не вмирають.Слава Украине.
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06.07.2023 09:16 Відповісти
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06.07.2023 09:21 Відповісти
Героям Слава !
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06.07.2023 09:24 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.07.2023 09:24 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Віталія до Царства Божого, бо немає вищої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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06.07.2023 10:22 Відповісти
Vi4na Pam'yat'...🇺🇦
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06.07.2023 10:37 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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06.07.2023 10:39 Відповісти
 
 