Воїн 3-ї ОШБр Віталій Каленченко загинув під час штурмових дій на околицях Бахмуту. ФОТО
Під час штурмових дій на околицях Бахмуту загинув досвідчений боєць 1-ї штурмової роти 2ШБ 3 ОШБр Каленченко Віталій В’ячеславович, друг Єгєрь.
Про це повідомив у телеграм-каналі командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Єгерь завжди був тихим, як штиль та міг залізти туди, де муха не поміченою не пролетіла б. Ворогів вбивав безжально і вже давно збився рахувати кількість тих, кого відправив на той світ. Помста буде безжальною. На щиті!", - зазначає Кухарчук.
Він також інформує, що на жаль, друг Єгєрь не встиг дочекатися народження дитини. Тому командир закликав підтримати дружину полеглого воїна.
4149 6090 1559 3496 - дружина Єгеря Каленченко Тетяна Володимирівна.
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