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Одеську лікарню відремонтували за кошти Європейського інвестиційного банку. ФОТО

В Одесі відкрилась міська клінічна лікарня №8, реконструкція якої відбулась у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Програма запущена в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, впровадження якої здійснюється Міністерством відновлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала пресслужба Міністерства відновлення.

"Попри війну та щоденні атаки спільно з нашими міжнародними партнерами будуємо нову Україну – сучасну та інклюзивну. Важливо, що навколо цієї ідеї об’єднаний цивілізований світ, прогресивні фінансові інституції. Я вдячний ЄС та його банку, ЄІБ, за підтримку. Це чудова робота в межах We build Ukraine – ініціативи, що об’єднує міжнародних партнерів навколо відбудови України", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Оновлена лікарня зможе обслуговувати майже 400 відвідувачів щодня, що на третину більше, ніж до ремонту.

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Як зазначається, реконструкція лікарні є спільною ініціативою уряду України, Європейського Союзу, його банку, Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Одеської міської ради за технічної підтримки Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні (ПРООН).

Програма запущена в межах фінансової угоди між Україною і Європейським інвестиційним банком, впровадження якої здійснюється Міністерством відновлення.

В рамках реконструкції було виконано: зміцнення фундаменту будівлі та реконструкцію даху; поліпшення систем водопостачання, освітлення та електропостачання; покращення доступу для людей з інвалідністю та облаштування пожежних сходів тощо.

"Ми інвестуємо в місцеву інфраструктуру задля кращого майбутнього для кожного громадянина, тому що віримо в силу людського потенціалу і незламний дух українського народу", – зазначив голова Постійного представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон. 

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Одеську лікарню відремонтували за кошти Європейського інвестиційного банку 01
Одеську лікарню відремонтували за кошти Європейського інвестиційного банку 02

Автор: 

інвестиції (2083) Одеса (5499) Євросоюз (13666) відновлення (601)


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Топ коментарі
+3
Тобто лікарні вже не потрібні, бо в них можуть постраждати люди? Усі тепер повинні лікуватися по домівках?
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06.07.2023 11:01 Відповісти
+3
Вважаю, що потрібно, бо під час війни лікарні необхідні. Десь же наші захисники (та й прості люди) повинні лікуватися. Може прилетіти? Так, може. Але виходу у нас немає...
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06.07.2023 11:23 Відповісти
+1
Статтю треба читати, а не тільки заголовок.
Оновлена лікарня зможе обслуговувати майже 400 відвідувачів щодня, що на третину більше, ніж до ремонту. Джерело:
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06.07.2023 10:57 Відповісти
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Відбудовувати під час війни лікарню, в яку в будь-який момент може прилетіти ракета орків - це конгеніально. Ідіоти *****.
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06.07.2023 10:53 Відповісти
Статтю треба читати, а не тільки заголовок.
Оновлена лікарня зможе обслуговувати майже 400 відвідувачів щодня, що на третину більше, ніж до ремонту. Джерело:
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06.07.2023 10:57 Відповісти
Тобто, в результаті ракетної атаки мало того що гроші зарубіжних партнерів підуть в нікуди, то ще й в два раза більше людей гарантовано постраждає? Ще краще.
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06.07.2023 10:59 Відповісти
Тобто лікарні вже не потрібні, бо в них можуть постраждати люди? Усі тепер повинні лікуватися по домівках?
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06.07.2023 11:01 Відповісти
Ну ви як вважаєте, чи доцільно посеред землетрусу відновлювати лікарню? Не чекаючи, поки землетрус закінчиться? А ситуація в Україні гірше землетрусу в рази.
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06.07.2023 11:09 Відповісти
Вважаю, що потрібно, бо під час війни лікарні необхідні. Десь же наші захисники (та й прості люди) повинні лікуватися. Може прилетіти? Так, може. Але виходу у нас немає...
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06.07.2023 11:23 Відповісти
Тепер буде пріорітетною ціллю
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06.07.2023 11:11 Відповісти
Куда дебіл, пріорітєт? У нас в країні сотні об'єктів відновлено і чомусь туди не летить
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06.07.2023 12:19 Відповісти
Тому, що інші дебіли не пишуть про це у пабліках!

Ви ще коордінати дати забули! Нєдоработочка!
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06.07.2023 13:36 Відповісти
Дебіл, вже частину Харкова відновили, про це постійно пишуть місцеві пабліки. По Києву взагалі окрім оборонки, все інше давно у змі.
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06.07.2023 15:59 Відповісти
 
 