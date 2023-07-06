Одеську лікарню відремонтували за кошти Європейського інвестиційного банку. ФОТО
В Одесі відкрилась міська клінічна лікарня №8, реконструкція якої відбулась у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Програма запущена в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, впровадження якої здійснюється Міністерством відновлення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала пресслужба Міністерства відновлення.
"Попри війну та щоденні атаки спільно з нашими міжнародними партнерами будуємо нову Україну – сучасну та інклюзивну. Важливо, що навколо цієї ідеї об’єднаний цивілізований світ, прогресивні фінансові інституції. Я вдячний ЄС та його банку, ЄІБ, за підтримку. Це чудова робота в межах We build Ukraine – ініціативи, що об’єднує міжнародних партнерів навколо відбудови України", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.
Оновлена лікарня зможе обслуговувати майже 400 відвідувачів щодня, що на третину більше, ніж до ремонту.
Як зазначається, реконструкція лікарні є спільною ініціативою уряду України, Європейського Союзу, його банку, Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Одеської міської ради за технічної підтримки Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні (ПРООН).
Програма запущена в межах фінансової угоди між Україною і Європейським інвестиційним банком, впровадження якої здійснюється Міністерством відновлення.
В рамках реконструкції було виконано: зміцнення фундаменту будівлі та реконструкцію даху; поліпшення систем водопостачання, освітлення та електропостачання; покращення доступу для людей з інвалідністю та облаштування пожежних сходів тощо.
"Ми інвестуємо в місцеву інфраструктуру задля кращого майбутнього для кожного громадянина, тому що віримо в силу людського потенціалу і незламний дух українського народу", – зазначив голова Постійного представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон.
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Оновлена лікарня зможе обслуговувати майже 400 відвідувачів щодня, що на третину більше, ніж до ремонту. Джерело:
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