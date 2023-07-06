У Кропивницькому викрито офіс, працівники якого займалися телефонним шахрайством, - ЗМІ. ФОТО

У центрі Кропивницького правоохоронці викрили офіс, працівники якого займалися телефонним шахрайством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Кропивницький.

"За даними видання, на столах у кожного працівника - ноутбук та навушники, у кімнаті є схема дій, як телефонувати і що говорити абоненту. В приміщенні було понад 70 хлопців і дівчат. Кореспондентці Суспільного присутні в офісі сказали, що прийшли на святкування дня народження. На місці ведуться слідчі дії", - йдеться у повідомленні.





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