У Кропивницькому викрито офіс, працівники якого займалися телефонним шахрайством, - ЗМІ. ФОТО
У центрі Кропивницького правоохоронці викрили офіс, працівники якого займалися телефонним шахрайством.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Кропивницький.
"За даними видання, на столах у кожного працівника - ноутбук та навушники, у кімнаті є схема дій, як телефонувати і що говорити абоненту. В приміщенні було понад 70 хлопців і дівчат. Кореспондентці Суспільного присутні в офісі сказали, що прийшли на святкування дня народження. На місці ведуться слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
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Alex Sav #513490
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