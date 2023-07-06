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У Кропивницькому викрито офіс, працівники якого займалися телефонним шахрайством, - ЗМІ. ФОТО

У центрі Кропивницького правоохоронці викрили офіс, працівники якого займалися телефонним шахрайством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Кропивницький

"За даними видання, на столах у кожного працівника - ноутбук та навушники, у кімнаті є схема дій, як телефонувати і що говорити абоненту. В приміщенні було понад 70 хлопців і дівчат. Кореспондентці Суспільного присутні в офісі сказали, що прийшли на святкування дня народження. На місці ведуться слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

У Кропивницькому викрито офіс, працівники якого займалися телефонним шахрайством, - ЗМІ 01
У Кропивницькому викрито офіс, працівники якого займалися телефонним шахрайством, - ЗМІ 02

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Автор: 

Кропивницький (349) шахрайство (1107)


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теж мені подія- зелені уроди займаються телевізійним шахрайством вже 498 днів-і що??
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06.07.2023 13:43 Відповісти
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06.07.2023 14:00 Відповісти
Каструвати курв. Усю країну задовбали.
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06.07.2023 14:03 Відповісти
Не, ну вас же предупреждали: Делитесь, заносите кому надо ..." Пожадничали - получите! А "понятливые" кол-центры продолжают свою работу уже не первый год ...
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06.07.2023 14:06 Відповісти
с...ка ... Для Кропивницького 70 осіб аферистів це мабуть занадто !! І це ж тільки ця замануха !
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06.07.2023 14:22 Відповісти
Люди обрали собі професію говноїдів.
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06.07.2023 14:51 Відповісти
навіть кондиціонерів немає - стадо *******
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06.07.2023 22:18 Відповісти
 
 