У G7 відреагували на утиски місцевого самоврядування в Україні
Успішне відновлення України має спиратися на результати реформи децентралізації і проводитися у співпраці з місцевим самоврядуванням.
Про це заявили посли держав "Великої сімки" після зустрічі з представниками Асоціації міст України, на тлі скандалу з усуненням мера Чернігова Атрошенка та спроб зняти Кличка з посади голови КМДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Успішна, інклюзивна реконструкція України буде включати співпрацю з обраними на місцях посадовими особами та спиратиметься на позитивні результати важливих реформ децентралізації в Україні", - повідомило у Twitter японське головування групи підтримки послів G7 у Києві.
В "Дзеркалі тижня" наголошують, що це "важливий сигнал на тлі безперервного тиску центральної влади на місцеве самоврядування в Україні".
"Кейс Чернігова, де призначено військову адміністрацію, яка прагне забрати на себе повноваження місцевої ради після усунення мера Атрошенка від влади; конфлікт із мером Києва Віталієм Кличком, коли на тлі визначення винних у загибелі людей під зачиненими дверима бомбосховища, Банкова не відмовляється від планів звільнити Кличка з посади голови КМДА; ігнорування урядом під час планування післявоєнного відновлення України закону про основи регіональної політики в частині розробки необхідних підзаконних актів; відсутність узгодженої позиції центру та органів місцевого самоврядування щодо законопроєкту 5655 про містобудівну реформу, який не підтримав у своїй резолюції Європарламент", - перераховує "Дзеркало тижня" приклади тиску на самоврядування.
У контексті резолюції Європарламенту й сигналу G7 слід розуміти, що успіх євроатлантичної інтеграції України безпосередньо залежить, у тому числі, і від продовження реформи децентралізації, резюмує видання.
Посли держав "Великої сімки" зустрічалися із представниками АМУ для ознайомлення з їхніми думками щодо участі місцевих органів самоврядування у відбудові, а також плануванні та реалізації реформ Україною, йдеться й повідомленні представників послів G7.
Раніше повідомлялося, що у червні Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав керівництво України далі зміцнювати місцеве самоврядування та впроваджувати успіх реформи децентралізації в загальну архітектуру відновлення й реконструкції. Зокрема, шляхом надання місцевим органам "помітної ролі в прийнятті рішень" щодо відповідних проєктів. Також Європарламент рекомендував уряду співпрацювати з Асоціацією міст України та Європейським альянсом міст та регіонів для відбудови України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- В Черниговской области высадились инопланетяне!!!
- Где доказательства?
- Вот!
- Но это же видео как в Черновицкой области высаживают картошку.
- Не важно, главное, что высадка была.
- Вы вообще понимаете, о чем говорите?
- Ну вот, вы мне не можете доказать, что высадки не было, а значит они уже среди нас.
2. следует ответ: вот изменения, несколько пунктов.
3. степанов игнорирует и пытается выдать какой-то из показателей за единственный критерий.
4. ответ: критериев много больше
5. степанов опять все игнорирует и бегаеает с тем же графиком)
6. о чем с тобой, базарным клоуном, говорить?
Немає ніяких "усіх однакових" - є єдина мафія, яка щоразу забезпечує призначення нашої нової дуже різноманітної офіційної влади, але обов'язково схваленої її консенсусом для гарантованого захисту виключно її інтересів, недоторканості і монопольного становища бізнесу її членів - що гарантовано блокує приплив до країни великих зовнішніх інвестицій.
Критерій "реформи запрацювали" для найбіднішої і найкорумпованішої країни Європи, якою Україну навмисно зробила наша олігархічна мафія за 3 десятиліття, лише один - наявність економічного спурту. Злет економіки розпочнеться лише з подоланням монопольного олігархічного контролю над свідомістю українців, економікою, правом і політикою, і коли усе це буде доведено світу практично. Інакше він не надасть масштабних інвестицій для потужного старту.
Ще раз наголошую - за 30 років нас занури в економічну прірву африканського рівня, тому ми тепер у рази поступаємось найближчім сусідам і їх відрив від нас весь час лише зростає.
п.с. - приємно мати справу з порядним, вдумливим і вихованим джентльменом - а. акабічем.
зараз йде зворотній процес.
Єдиний справжній маркер зламу ситуації для країни у такому жебрацькому стані серед цивілізованої Європи, це початок її економічного спурту. Який відбудеться лише тоді, коли західні інвестори переконаються - сюди можна вкладати гроші, бо справжні антиолігархічні реформи втілені у життя.
повторюю:
інвестиції у воюючу державу?
інвестиції з допомогою плутає. і так у кожному пості. підтасовки і брехня
Вже можна виходити на вулиці проти ціх потвор, чі ще ні?!
Дележ власти и денег.
Военные мешают Кличко отмытвать деньги на бесконечных ремонтах дорог. Каждые 2 года одни и те же участки перекладываются. Почему брак работ не делает за свой счет Исполнитель? Потому что там мафия по отмыванию денег. Зеленский косит на магистралях, меры на городах.
В 2022 году https://kyivcity.gov.ua/news/mikola_povoroznik_kiv_vidiliv_ponad_40_mln_grn_na_finansuvannya_teritorialno_oboroni_mista/?fbclid=IwAR2Bf4vWYtFlNRoiwjpPxJg10JF5tiH0ZnBRpzYTeKN3TmFZf7fBQ4He5vU Кличко выделил в самое опасное время на весь Киев 40 млн грн на тероборону . Это просто издевательство какое то. Уже за это его надо было гнать сразу же. Вот отношение гражданского мера и военного. Деньги на метро были выплачены 100% и они все исчезли в неизвестном направлении. Хороший Хозяин так поступает? Нет. Кличко довольный и о метро не вспоминает. Раньше хоть в каске ходил, лопатой землю ковырял на Венике, великий строитель.