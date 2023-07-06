УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12561 відвідувач онлайн
Новини Фото
6 874 142

У G7 відреагували на утиски місцевого самоврядування в Україні

Успішне відновлення України має спиратися на результати реформи децентралізації і проводитися у співпраці з місцевим самоврядуванням.

Про це заявили посли держав "Великої сімки" після зустрічі з представниками Асоціації міст України, на тлі скандалу з усуненням мера Чернігова Атрошенка та спроб зняти Кличка з посади голови КМДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Успішна, інклюзивна реконструкція України буде включати співпрацю з обраними на місцях посадовими особами та спиратиметься на позитивні результати важливих реформ децентралізації в Україні", - повідомило у Twitter японське головування групи підтримки послів G7 у Києві.

В "Дзеркалі тижня" наголошують, що це "важливий сигнал на тлі безперервного тиску центральної влади на місцеве самоврядування в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В. о. міського голови Чернігова Ломако повідомив, що йому хочуть вручити підозру, щоб паралізувати місто

У G7 відреагували на утиски місцевого самоврядування в Україні 01
У G7 відреагували на утиски місцевого самоврядування в Україні 02

"Кейс Чернігова, де призначено військову адміністрацію, яка прагне забрати на себе повноваження місцевої ради після усунення мера Атрошенка від влади; конфлікт із мером Києва Віталієм Кличком, коли на тлі визначення винних у загибелі людей під зачиненими дверима бомбосховища, Банкова не відмовляється від планів звільнити Кличка з посади голови КМДА; ігнорування урядом під час планування післявоєнного відновлення України закону про основи регіональної політики в частині розробки необхідних підзаконних актів; відсутність узгодженої позиції центру та органів місцевого самоврядування щодо законопроєкту 5655 про містобудівну реформу, який не підтримав у своїй резолюції Європарламент", - перераховує "Дзеркало тижня" приклади тиску на самоврядування.

У контексті резолюції Європарламенту й сигналу G7 слід розуміти, що успіх євроатлантичної інтеграції України безпосередньо залежить, у тому числі, і від продовження реформи децентралізації, резюмує видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов про вбивство самоврядування в Чернігові: За це рішення судді повинні сидіти у в’язниці

Посли держав "Великої сімки" зустрічалися із представниками АМУ для ознайомлення з їхніми думками щодо участі місцевих органів самоврядування у відбудові, а також плануванні та реалізації реформ Україною, йдеться й повідомленні представників послів G7.

Раніше повідомлялося, що у червні Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав керівництво України далі зміцнювати місцеве самоврядування та впроваджувати успіх реформи децентралізації в загальну архітектуру відновлення й реконструкції. Зокрема, шляхом надання місцевим органам "помітної ролі в прийнятті рішень" щодо відповідних проєктів. Також Європарламент рекомендував уряду співпрацювати з Асоціацією міст України та Європейським альянсом міст та регіонів для відбудови України.

Також читайте: Така практика точно не наблизить Україну до Євросоюзу, - Гончаренко розкритикував наміри знищити самоврядування в Чернігові

Автор: 

G-7 G7 (1048) Кличко Віталій (3527) місцеве самоврядування (326) Атрошенко Владислав (92)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
це порохоботи і їх треба знищити(с)безугла
показати весь коментар
06.07.2023 13:54 Відповісти
+14
ще ні, але цілі у зєбанди саме такі
показати весь коментар
06.07.2023 13:55 Відповісти
+13
То це місцева влада просрала 39 мільйярдів гривень руками міноборони?!
показати весь коментар
06.07.2023 14:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Немного об интернет-дискуссиях.

- В Черниговской области высадились инопланетяне!!!
- Где доказательства?
- Вот!
- Но это же видео как в Черновицкой области высаживают картошку.
- Не важно, главное, что высадка была.
- Вы вообще понимаете, о чем говорите?
- Ну вот, вы мне не можете доказать, что высадки не было, а значит они уже среди нас.
показати весь коментар
07.07.2023 11:27 Відповісти
Дякую за спілкування, акаб, за нагоду ще раз передивитись актуальні дані "дешевих маніпуляторів" - Світового банку та МВФ, і досвід спілкування з реальним(и) бото(а)м(и) - на все добре.
показати весь коментар
07.07.2023 12:04 Відповісти
сидоров н треба вдавати порядного. ваша брехня про "всі однакові" о вас все сказала. до побачення. прохання до мене більш не звертатись.
показати весь коментар
08.07.2023 08:10 Відповісти
це новаторство подляка, впевнити всіх, що політики всі однакові, то хай лишається клоун з бандою. чисто кацапський фінт "єслі нє путєн, то хто"
показати весь коментар
07.07.2023 11:17 Відповісти
1. степанов выдает ложное утверждение"все одинаковые"
2. следует ответ: вот изменения, несколько пунктов.
3. степанов игнорирует и пытается выдать какой-то из показателей за единственный критерий.
4. ответ: критериев много больше
5. степанов опять все игнорирует и бегаеает с тем же графиком)
6. о чем с тобой, базарным клоуном, говорить?
показати весь коментар
07.07.2023 11:33 Відповісти
Відповім за степанова.

Немає ніяких "усіх однакових" - є єдина мафія, яка щоразу забезпечує призначення нашої нової дуже різноманітної офіційної влади, але обов'язково схваленої її консенсусом для гарантованого захисту виключно її інтересів, недоторканості і монопольного становища бізнесу її членів - що гарантовано блокує приплив до країни великих зовнішніх інвестицій.

Критерій "реформи запрацювали" для найбіднішої і найкорумпованішої країни Європи, якою Україну навмисно зробила наша олігархічна мафія за 3 десятиліття, лише один - наявність економічного спурту. Злет економіки розпочнеться лише з подоланням монопольного олігархічного контролю над свідомістю українців, економікою, правом і політикою, і коли усе це буде доведено світу практично. Інакше він не надасть масштабних інвестицій для потужного старту.

Ще раз наголошую - за 30 років нас занури в економічну прірву африканського рівня, тому ми тепер у рази поступаємось найближчім сусідам і їх відрив від нас весь час лише зростає.

п.с. - приємно мати справу з порядним, вдумливим і вихованим джентльменом - а. акабічем.
показати весь коментар
08.07.2023 02:33 Відповісти
мені що степанов, що сідоров. після "є єдина мафія" вже до побачення, балаболка
показати весь коментар
08.07.2023 08:07 Відповісти
ох і горить у клоунів від цієї теми) повернули ригів, згорнули реформи і фонтанують теоріями змови рівня люсі арестович)
показати весь коментар
08.07.2023 08:24 Відповісти
Номінальний валовий внутрішній продукт України за 2020 рік становив 4,19 трлн грн, на 4,0% менше, ніж за 2019 рік. це тільки за рік царювання клоунів
показати весь коментар
06.07.2023 15:33 Відповісти
Любиш докази і цифри? Подивись ще - у 14 році https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/UKR/MDA нас за ВВП на душу обійшла Молдова , після чого ми у Європі стали останніми, і за всі роки реформ Петра Олексійовича ця ситуація ніяк не змінилася.
показати весь коментар
06.07.2023 15:37 Відповісти
САП, НАБУ, патрульна поліція, реформа самоврядування - все було в період з 14 по 19. нормальні вибори, теж в цей період.

зараз йде зворотній процес.
показати весь коментар
06.07.2023 15:38 Відповісти
Поліція, самоврядування (як і раніше усе просякнуте кровью олігархічної системи - тотальною корупцією), то таке.
Єдиний справжній маркер зламу ситуації для країни у такому жебрацькому стані серед цивілізованої Європи, це початок її економічного спурту. Який відбудеться лише тоді, коли західні інвестори переконаються - сюди можна вкладати гроші, бо справжні антиолігархічні реформи втілені у життя.
показати весь коментар
06.07.2023 15:49 Відповісти
я бачу, що ти трохи тупеньке.
повторюю:
інвестиції у воюючу державу?
показати весь коментар
06.07.2023 15:39 Відповісти
Понад 100 млрд. доларів лише за 1 рік Україна отримала, коли реально усіх переконала - ми здатні битися. І війна цьому не завадила, а навпаки.
показати весь коментар
06.07.2023 15:52 Відповісти
лол. настирний клоун продовжував ліпити якусь хйню. закінчили вже, іванов-петров.
показати весь коментар
08.07.2023 08:11 Відповісти
економіст криворізький.
інвестиції з допомогою плутає. і так у кожному пості. підтасовки і брехня
показати весь коментар
08.07.2023 08:28 Відповісти
Серіал слуга народу наяв
показати весь коментар
06.07.2023 13:59 Відповісти
Ніхто їх не утискає, вони співпрацюють з зеленню по утиску мене, моєї родини
показати весь коментар
06.07.2023 14:06 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 14:08 Відповісти
Не в трубу а в глибокі кишенв
показати весь коментар
06.07.2023 14:24 Відповісти
а труба куда ведет ?
показати весь коментар
06.07.2023 15:17 Відповісти
Всі, хто цькує Квартал-95 - антисеміти! А на антисемітів прийнятий укра̀інскій Закон про антісємітіз. Начувайтесь, фашисти!
показати весь коментар
06.07.2023 15:21 Відповісти
Що вони там приймають?
показати весь коментар
06.07.2023 14:15 Відповісти
не тащи сюда гавно с рос СМИ
показати весь коментар
06.07.2023 15:18 Відповісти
..а Зеля так надеялась, что достаточно ей закрыть глаза и никто шулерства её дермака, "кручу верчу - обмануть хочу", не заметит
показати весь коментар
06.07.2023 14:29 Відповісти
відсторонений мер Чернігова криминал легализовавшийся во-власти и "тиск " к нему ни какого отношения не имеет
показати весь коментар
06.07.2023 14:30 Відповісти
Зелені падлюки ВСІ зрадники!!
показати весь коментар
06.07.2023 14:36 Відповісти
славно бот забовтав тему відповідді на запитання

показати весь коментар
06.07.2023 14:37 Відповісти
Зелений режим мародерів, зрадників, мерзотників, крадіїв та корупціонерів.
Вже можна виходити на вулиці проти ціх потвор, чі ще ні?!
показати весь коментар
06.07.2023 14:40 Відповісти
30 років один режим.. Чого нервуєш? Все як завжди
показати весь коментар
06.07.2023 15:28 Відповісти
Не п.зди, зебіл! 30 років це гарна казочка від скотів зелених!
показати весь коментар
06.07.2023 15:35 Відповісти
Самоврядування і напалєон-диктатор речі несумісні.
показати весь коментар
06.07.2023 15:02 Відповісти
Після допитів генерал Суровікін не може сидіти, у нього зламані ребра та обличчя в гематомах
показати весь коментар
06.07.2023 15:19 Відповісти
Він на ребрах сидів?
показати весь коментар
06.07.2023 15:26 Відповісти
ребра на задницу натянули
показати весь коментар
06.07.2023 15:30 Відповісти
Яка нафіг децентралізація, ви подивіться що зробили. Придумали якісь придуркуваті громади, де в сільській місцевості розігнали місцеві органи управління населеним пунктом і об*єднали весь район в одне селище яким керує царьок місцевого розливу. А старости селищ тепер у нього клянчать гроші навіть на банку фарби. Оце дореформувались блін.
показати весь коментар
06.07.2023 15:39 Відповісти
сначала нужно разобратся с институтом ГРАЖДАНСТВА (дочтаточно много тех, кто его недостоин), потом с процедурой выборов и алгоритмами подсчета голосов, а уже потом говорить о демократии (и ее притеснениях)
показати весь коментар
06.07.2023 15:58 Відповісти
Пример как ОП обслуживает застройщиков. Покупка менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с завхозом Януковича дядей Андреем Кравцем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Оксана имеет золотой паспорт Кипра (у Кушнира тоже есть золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи инвесторов в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнёра Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия в доле.
показати весь коментар
06.07.2023 17:23 Відповісти
В стране война, а меры городов хотят править, как при мирной жизни. Для этого и вводится военное положение, чтобы обороной города управляли военные. Вот и вся причина конфликта.
Дележ власти и денег.
Военные мешают Кличко отмытвать деньги на бесконечных ремонтах дорог. Каждые 2 года одни и те же участки перекладываются. Почему брак работ не делает за свой счет Исполнитель? Потому что там мафия по отмыванию денег. Зеленский косит на магистралях, меры на городах.
В 2022 году https://kyivcity.gov.ua/news/mikola_povoroznik_kiv_vidiliv_ponad_40_mln_grn_na_finansuvannya_teritorialno_oboroni_mista/?fbclid=IwAR2Bf4vWYtFlNRoiwjpPxJg10JF5tiH0ZnBRpzYTeKN3TmFZf7fBQ4He5vU Кличко выделил в самое опасное время на весь Киев 40 млн грн на тероборону . Это просто издевательство какое то. Уже за это его надо было гнать сразу же. Вот отношение гражданского мера и военного. Деньги на метро были выплачены 100% и они все исчезли в неизвестном направлении. Хороший Хозяин так поступает? Нет. Кличко довольный и о метро не вспоминает. Раньше хоть в каске ходил, лопатой землю ковырял на Венике, великий строитель.
показати весь коментар
06.07.2023 19:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 