Рашисти обстріляли Херсон, троє людей постраждали, - ОВА. ФОТОрепортаж
Через російський удар по Херсону постраждали троє мирних людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог вдарив по житловому будинку. Легкі поранення отримала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
"Під російський обстріл потрапив й продуктовий магазин. У 39-річної продавчині діагностували контузію, її життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.
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