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Рашисти обстріляли Херсон, троє людей постраждали, - ОВА. ФОТОрепортаж

Через російський удар по Херсону постраждали троє мирних людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог вдарив по житловому будинку. Легкі поранення отримала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

"Під російський обстріл потрапив й продуктовий магазин. У 39-річної продавчині діагностували контузію, її життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Херсон та область, поранено 5 осіб, - ОВА

Рашисти обстріляли Херсон, троє людей постраждали, - ОВА 01
Рашисти обстріляли Херсон, троє людей постраждали, - ОВА 02
Рашисти обстріляли Херсон, троє людей постраждали, - ОВА 03
Рашисти обстріляли Херсон, троє людей постраждали, - ОВА 04

Автор: 

обстріл (29206) Херсон (3442)


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