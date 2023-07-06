З російського полону повернулося 4 прикордонників. ФОТО

З російського полону повернулося 4 прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, 45 захисників України сьогодні повернулися на Батьківщину. Серед звільнених - троє прикордонників Донецького загону та один Маріупольського загону морської охорони.

"Вітаємо на рідній землі! Чекаємо повернення кожного захисника!", - йдеться у повідомленні.







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