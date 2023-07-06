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З російського полону повернулося 4 прикордонників. ФОТО

З російського полону повернулося 4 прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, 45 захисників України сьогодні повернулися на Батьківщину. Серед звільнених - троє прикордонників Донецького загону та один Маріупольського загону морської охорони.

"Вітаємо на рідній землі! Чекаємо повернення кожного захисника!", - йдеться у повідомленні.

З російського полону повернулося 4 прикордонників 01
З російського полону повернулося 4 прикордонників 02
З російського полону повернулося 4 прикордонників 03

Також читайте: Україна повернула з полону 45 воїнів, серед них - оборонці Маріуполя та "Азовсталі", - ОП. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) полон (1585) прикордонники (1110) полонені (2299)


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Вітаю чергових справжніх героїв на рідній землі...
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06.07.2023 16:39 Відповісти
які ж вони худющі..., це жах..., скоріше приходьте у норму
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06.07.2023 17:08 Відповісти
З поверненням додому, хлопчики.
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06.07.2023 17:10 Відповісти
А чи не бажають представники Міжнародного Червоного Хреста поспілкуватися з українськими воїнами, визволених з полону- розпитати про умови утримання, подивитися у зморені та схуднувші обличчя, а то тільки і чути, що росія не допускає представників до місць утримання полонених, а тут так сказать вживу та з перших вуст безпосередньо пересвідчитись
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06.07.2023 17:30 Відповісти
Ага, ще за Human Rights Watch спитайте...
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06.07.2023 19:36 Відповісти
Усі худі і лиси. Значить - недоїдання та воші.
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06.07.2023 18:25 Відповісти
Сердце разрывается на это смотреть
Как из Освенцима
21 век!!!!
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06.07.2023 20:13 Відповісти
А у Золкіна у полонених пики деяких ледь не луснуть.
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06.07.2023 20:47 Відповісти
 
 