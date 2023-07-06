З російського полону повернулося 4 прикордонників. ФОТО
З російського полону повернулося 4 прикордонників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, 45 захисників України сьогодні повернулися на Батьківщину. Серед звільнених - троє прикордонників Донецького загону та один Маріупольського загону морської охорони.
"Вітаємо на рідній землі! Чекаємо повернення кожного захисника!", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как из Освенцима
21 век!!!!