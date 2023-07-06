Військовим медикам на передову потрібен автомобіль технічної підтримки медичного підрозділу. Відкрито збір коштів, - волонтер Бондар. ФОТОрепортаж

Волонтери просять про допомогу у придбанні повнопривідного авто для забезпечення медичного підрозділу, які кожен день рятують життя захисників України.

Про це у фейсбуці повідомив волонтер-парамедик Юрій Бондар (Шаман), інформує Цензор.НЕТ.

"Це автомобіль технічної підтримки медичного підрозділу. Оскільки в підрозділі, який займається порятунком життів, велика кількість транспортних засобів (тут і медеваки і кейсеваки, стабілізаційний пункт АП, реанімобілі, забезпечення доставки ліків - медикаментів) виникла потреба в автівці майстерні. На старій радянській абревіатурі такий автомобіль позначався МТО і був в основному на шасі ЗІЛ-131. У нашому випадку це Лендровер Діскавері, який наш побратим переобладнав своїми руками і силами для виконання завдань, тобто ми худо-бідно, будучи в польових умовах, можемо відремонтувати не особливо критичні поломки своїх автівок, провести евакуацію авто, які застрягли десь у полі та багато іншого. Але потрібно дивитись на речі реально: автівка явно не пристосована для таких речей, автівка фізично і морально зношена", - зазначає Бондар.

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За його словами, головна ціль збору - придбати повнопривідне авто, обладнати його всім необхідним інструментом та підготувати для роботи в наших умовах, щоб військові медики продовжували рятувати життя поранених бійців ЗСУ.









"(Придбати) базою швидше всього буде Mitsubishi L400, Delica , або ж аналог. Орієнтовна вартість проекту - 15.000 $", - пише волонтер.

Він зазначає, що минулого разу силами небайдужих людей вдалося зібрати на "досить амбітну і здавалось би не досяжну" ціль - Стабілізаційний пункт для медиків підрозділу.

"Вона реалізувалась і надала впевненості хлопцям, мені в тому числі у тому, що будь-яке завдання ми здатні виконати!" - наголошує Бондар.

"Бути добру ! Війну виграє нація", - резюмує він та додає реквізити, за якими всі охочі можуть переказати кошти:

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