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Обстріл Донеччини: загинула жінка, четверо поранених. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли Торецьк та Новомихайлівку з артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Донецька обласна прокуратура повідомляє у Фейсбуці.

За даними слідства, 6 липня російські війська обстріляли приватний сектор села Новомихайлівки Покровського району. Від вибухів зазнали поранень жінка та чоловік 56 і 57 років, які перебували вдома. З осколковими пораненнями їх доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

"Внаслідок чергової атаки окупантів на м. Торецьк загинула продавчиня продуктового магазину. Ще дві місцеві мешканки отримали мінно-вибухові та осколкові поранення.

За попередніми даними, армія держави-агресора обстріляла вказані населені пункти, ймовірно, з артилерії. Також снарядами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки й торговельний об’єкт", - йдеться в повідомленні. 

Відкрито кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Обстріл Донеччини: загинула жінка, четверо поранених 01
Обстріл Донеччини: загинула жінка, четверо поранених 02
Обстріл Донеччини: загинула жінка, четверо поранених 03
Обстріл Донеччини: загинула жінка, четверо поранених 04

Автор: 

обстріл (29206) Донецька область (8816)


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06.07.2023 17:32 Відповісти
Скулящіє савьєцкіє малароси, а де коменти сачувствІя????
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06.07.2023 18:19 Відповісти
 
 