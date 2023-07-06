Обстріл Донеччини: загинула жінка, четверо поранених. ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли Торецьк та Новомихайлівку з артилерії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Донецька обласна прокуратура повідомляє у Фейсбуці.
За даними слідства, 6 липня російські війська обстріляли приватний сектор села Новомихайлівки Покровського району. Від вибухів зазнали поранень жінка та чоловік 56 і 57 років, які перебували вдома. З осколковими пораненнями їх доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.
"Внаслідок чергової атаки окупантів на м. Торецьк загинула продавчиня продуктового магазину. Ще дві місцеві мешканки отримали мінно-вибухові та осколкові поранення.
За попередніми даними, армія держави-агресора обстріляла вказані населені пункти, ймовірно, з артилерії. Також снарядами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки й торговельний об’єкт", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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