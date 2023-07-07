Прем’єр-міністр Польщі Моравецький в Україні вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії. ФОТОрепортаж
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав селище на Волині, щоб вшанувати пам’ять жертв трагедії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.
Він відвідав неіснуюче селище Острівки на Волині для вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, що сталася 1943 року.
Під час церемонії Моравецький установив у полі дерев'яний хрест.
Топ коментарі
+16 Злющий Атас
показати весь коментар07.07.2023 11:51 Відповісти Посилання
+14 Super Gut
показати весь коментар07.07.2023 10:45 Відповісти Посилання
+12 Super Gut
показати весь коментар07.07.2023 10:54 Відповісти Посилання
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Моє ж переконання таке, що поляки та інтернаціональні елементи в Україні роздувають "вину" українців замовчуючи повністю про те, якою в довоєнні часи була Польська Республіка (Rzeczpospolita) і що вона зробила "для" українців з кресів.
А була вона, як свідчать джерела, напівфашистською державою. В кращому випадку. Як держава, вона була таким же хижаком, тільки меншим, як ІІІ Райх та Сталінська Совдепія-СРСР.
Можливо хтось з друзів знає про ці факти, але я впевнений, що мало хто -
хіба поляки не будували в себе фашистську державу до 2-ї світової?
Видно не слов'яни москалі -кацапи але які чомусь записалися нам слов'янам українцям нібито в брати (каїни), і вони дуже таки шалено до безтями по своєму по ординські по кацапські "любили" нас українців - слов'ян, на відміну від точно таких як і ми слов'ян поляків.
Український національно-визвольний рух на Волині польський політикум розглядав як замах на польську державність і вимагав від українського підпілля повної капітуляції. Командування УПА і провід ОУН закликали польське керівництво в Лондоні відмовитися від шовіністичного погляду на пограниччя, від зверхнього й зневажливого ставлення до українського народу. Однак командування АК і не думало згортати польську збройну присутність на етнічних українських теренах, воєнні дії проти УПА. Гадаю, жоден з українців не може змиритися зі звинуваченням, що ми є нацією жорстоких різунів…
На початку липня 1943 року йому наказали провести переговори з місцевим командуванням Української повстанської армії (УПА) на Волині. Румель очолив делегацію, надіслану Казимиром Банахом, повноважним представником уряду Республіки Польща [в Лондоні] з метою зупинити трагедію на Волині та домовитися про спільну боротьбу проти нацистів.
10 липня 1943 року Зигмунт Румель звільнився зі своєї збройної охорони жестом доброї волі і попрямував до штабу місцевого командування СБ ОУН разом із представником Волинського округу Армії Крайової Кшиштофом Маркевичем, псевдонім «Чорт» (та кучер Вітольд Добровольський). Усіх троє було заарештовано і вбито там. Згідно з сімейними звітами, поширеними Анною Каменською, вбивство було скоєно, коли їх розтягували коні. У свою чергу, сам Казімєж Банах лише стверджує у своїх мемуарах, що вони загинули за трагічних обставин, не наводячи жодних подробиць.
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір, бо в результаті чого народи цих країн стали би в дуже пригнобленому становищі щодо поляків. Та проти нього категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'янської конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз таку величезну Польщу мабуть знову мріють створити вже ******* польські націоналісти. Звісно, надіємся що це нездійсненна маніакальна мрія, тiльки наших ворогiв польскiх націоналістів, але не всього дружнього нам українцям слов'янського як і ми польського народу.
Но лучше, идиот, почитай хорошую книгу.