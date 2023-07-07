Прем’єр-міністр Польщі Моравецький в Україні вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав селище на Волині, щоб вшанувати пам’ять жертв трагедії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.

Він відвідав неіснуюче селище Острівки на Волині для вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, що сталася 1943 року.

Під час церемонії Моравецький установив у полі дерев'яний хрест.

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