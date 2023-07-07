УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11934 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 066 51

Прем’єр-міністр Польщі Моравецький в Україні вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав селище на Волині, щоб вшанувати пам’ять жертв трагедії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.

Він відвідав неіснуюче селище Острівки на Волині для вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, що сталася 1943 року.

Під час церемонії Моравецький установив у полі дерев'яний хрест.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці і поляки спільно вшанують жертв Волинської трагедії, - Дуда

Прем’єр-міністр Польщі Моравецький в Україні вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії 01

Прем’єр-міністр Польщі Моравецький в Україні вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії 02

Прем’єр-міністр Польщі Моравецький в Україні вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії 03

Автор: 

Волинська трагедія (138) Моравецький Матеуш (371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Усіх загиблих треба пам'ятати і вшановувати, загиблих з обох сторін. Треба пам'ятати усе, до останньої крихти, щоб зробити висновки і щоб більше ніколи не повторилось велике горе. Подивіться, яку підтримку отримала Україна від Польщі, яка була однією із сторін цього жахіття. З обох сторін є родичі загиблих у ті страшні часи 1943 року. Може, Україні і Польщі треба спорудити грандіозний меморіал на вшанування пом'яті і Українців і Поляків, які загибли із-за національних протирічь. Може вже настав час для встановлення справжніх братерських відносин? Зараз почнеться рев незгодних, мол " а як же національна пам'ять, як же борг перед загиблими, як же око за око"? А у мене запитання до цих патріотів: "А як же ви тоді їздили за товарами і на роботу до цієї "злочинної Польщі", як ви туди вивозили свої родини задля порятунку у 2022 році, як деякі з вас самі втікли туди від мобілізації, як раділи військовій та гуманітарній допомозі від польського уряду?". Усі кремлівські пропагандони з усіх сил руйнують відносини між нашими країнами. Орки відкрито запропонували полякам Галиччину зі Львовом тільки за прининення військової допомоги України. А Польша у відповідь збільшила нашу підтримку і зараз, разом з Литвою, є нашими рушіями у євроінтеграції. Згадайте біблейське слово нашого Господа, що є час розкидати каміння і є час його збирати. Мені здається, що настав час збирати каміння у відносинах між нашими народами. Приємно, що це усвідомлють політичне керівництво обох країн, і робить це, може і не так долуго і ефективно. А "корисливі ідіоти" є з обох сторін, не звертайте на них увагу. Слава Україні! Jeszcze Polska nie zginęła!
показати весь коментар
07.07.2023 11:51 Відповісти
+14
Це українське село, в яке пілсудський навіз поляків для пацифікації і окатоличенння українських територій. Однак в 40-х щось пішло не так... І тепер ляхи вважають винними у "волинській трагедії" виключно українців.
показати весь коментар
07.07.2023 10:45 Відповісти
+12
А чого моравецький не захотів поїхати у польські селища Сівчині, Березка, Сагрині, Скопів, Горайці та ін, де фашистські-ратєлі із армії крайової у 45-му вирізали все етнічне українське населення? Десятки тисяч цивільних українців були звіряче вбиті поляками - невже не заслуговують на пошану?!
показати весь коментар
07.07.2023 10:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судячи з фото це польські жертви.
показати весь коментар
07.07.2023 10:27 Відповісти
Це українське село, в яке пілсудський навіз поляків для пацифікації і окатоличенння українських територій. Однак в 40-х щось пішло не так... І тепер ляхи вважають винними у "волинській трагедії" виключно українців.
показати весь коментар
07.07.2023 10:45 Відповісти
Усіх загиблих треба пам'ятати і вшановувати, загиблих з обох сторін. Треба пам'ятати усе, до останньої крихти, щоб зробити висновки і щоб більше ніколи не повторилось велике горе. Подивіться, яку підтримку отримала Україна від Польщі, яка була однією із сторін цього жахіття. З обох сторін є родичі загиблих у ті страшні часи 1943 року. Може, Україні і Польщі треба спорудити грандіозний меморіал на вшанування пом'яті і Українців і Поляків, які загибли із-за національних протирічь. Може вже настав час для встановлення справжніх братерських відносин? Зараз почнеться рев незгодних, мол " а як же національна пам'ять, як же борг перед загиблими, як же око за око"? А у мене запитання до цих патріотів: "А як же ви тоді їздили за товарами і на роботу до цієї "злочинної Польщі", як ви туди вивозили свої родини задля порятунку у 2022 році, як деякі з вас самі втікли туди від мобілізації, як раділи військовій та гуманітарній допомозі від польського уряду?". Усі кремлівські пропагандони з усіх сил руйнують відносини між нашими країнами. Орки відкрито запропонували полякам Галиччину зі Львовом тільки за прининення військової допомоги України. А Польша у відповідь збільшила нашу підтримку і зараз, разом з Литвою, є нашими рушіями у євроінтеграції. Згадайте біблейське слово нашого Господа, що є час розкидати каміння і є час його збирати. Мені здається, що настав час збирати каміння у відносинах між нашими народами. Приємно, що це усвідомлють політичне керівництво обох країн, і робить це, може і не так долуго і ефективно. А "корисливі ідіоти" є з обох сторін, не звертайте на них увагу. Слава Україні! Jeszcze Polska nie zginęła!
показати весь коментар
07.07.2023 11:51 Відповісти
От і розкажи про "вибірковість" Моравецькому, а не обсирай тут меншовартісно українців.
показати весь коментар
07.07.2023 12:07 Відповісти
У чому я обсирав українців? Я написав про "корисних ідіотів", яких використовує наш затятий ворог - рашистський мордор. А такі є з обох сторін. Принайми по одному з кожної сторони засвітились і працюють зараз на кремлівську вошу. Мабуть, працють не безкоштовно, рвать дупи за ті самі криваві кацапські рублі, або є просто довбойобами.
показати весь коментар
07.07.2023 12:16 Відповісти
Про те, чому ти меншовартісно обсирав українців, спитай в своїх батьків або в свого роботодавця.
показати весь коментар
07.07.2023 12:23 Відповісти
Якщо шось і мовилось про українців, то тебе, кацапська ІПСОшна потвора, це ніяк не стосується. Іди і далі смокчи у бункерної воші у мордорі, твоя спроба провалилась.
показати весь коментар
07.07.2023 12:39 Відповісти
Ось і проглянув крізь меншовартісний словесний пронос тупий хамовитий закомплексований валянок.
показати весь коментар
07.07.2023 23:46 Відповісти
Обісрався та вже мовчки, херой. Лижі на Польщу вже навострив?
показати весь коментар
08.07.2023 07:27 Відповісти
Ти навіть не помічаєш, дурко меншовартісне, як за Фройдом викладаєш весь стан своєї жалюгідної підсвідомості. )))
показати весь коментар
08.07.2023 23:43 Відповісти
ти реально не розумієш, що відбувається і несеш відверту дичину. Я ніколи не їздив гастербайтером у польщу і ніколи туди не поїду - негативний досвід туристичних поїздок у 2017-2019 і відношення митників до українців назавжди викреслили цю країну із списку тих, в які я коли-небудь поїду. Тема "волинської різанини" - це не про мою ненависть до поляків, а про справедливість. Українці вже давно (років 20 тому) офіційно попросили пробачення за ту трагедію, однак сьогодні польська влада увімкнула на максимум пропаганду ненависті щодо українців, які у 40-х роках боролися з окупантами. Так саме зараз, під час війни, моравецький постійно підйобує українців, то за Залужного на фоні Бандери, то щодо Мельника, який виступав проти осуду боротьби УПА. І саме головне - поляки хочуть щоб українці визнали УПА злочинцями на державному рівні (хоч вони боролися з трьома сторонами за незалежність України), українці мають визнати геноцид поляків у 40-х, українці мають визнати, що вбили понад 100 тис поляків у ті роки (офіційна науково доведена цифра десь 25-30 тис) і тд і тп. І весь цей прессінг відбувається на фоні війни в Україні. Тому всі хто підтримує поляків у їхніх вимогах сьогодні, я вважаю довпойопами.
показати весь коментар
07.07.2023 12:56 Відповісти
А ті, хто приймає допомогу і тримає дулю у кишені, не довбойоби? З таким гонором і ворогів не треба, усе просруть. Якби не було війни, нехай би за історичну справедливість дискотували історики і політики. Але нагадаю, у нас іде тяжка війна і події на Волині вже зараз не йдуть ні в яке порівняння з лихом, яке нам принесла москальська орда. А по рівню кількості українців, яких прийняла держава та військової допомоги, наданої ЗСУ на першому місці не США, а саме Польща. Зараз, як ніколи, потрібні витримка і толерантність, щоб не втратити союзників, а деякі "патріоти" вже лякають сусідів силою наших ЗСУ. Я вважаю, що вислів "Краще втратити з розумним, аніж знайти з дурнем" - саме про теперішню ситуацію.
показати весь коментар
07.07.2023 13:14 Відповісти
Все намішав в купу ще й розпятого єврейського теслю приплів, щось я жодного разу не бачив щоб поляки вшанували память вбитих українців армією крайова, а у нього це національні протиріччя, недоумок, тоді у нас з кацапами теж міжнаціональні протиріччя .
показати весь коментар
07.07.2023 15:38 Відповісти
Ще один ідіот, корисний для москалів прорізався. Ти спочатку подумай, якщо є чим і зрозумій, що те, що зараз відбувається і є протиріччям між угро-фінською нацією і нацією слов'ян-русин. А якщо для тебе Господь Бог - звичайний єврейський тесля, то ти повний недоумок. Ось такі, недалекі розумом і працюють на розпад антирашистської коаліції. І просте запитання, ти бачив, щоб українці вшановували пам'ять цивільних поляків, вбитих УПА. Один Ющенко, свого часу пробував створити меморіал примирення, але виявився нездатним ні на що.
показати весь коментар
07.07.2023 16:27 Відповісти
Як же в твої довбешці насрано, все в купі перемішано, якісь протиріччя між русинами та угро-фінами, віра імбецилів в те, що професійна повія при живому чоловіку була незайманою та народила дитя від сирості, ще й меншовартісне лайно посміло приплести злочини армії крайова до УПА, типу, он жеж УПА теж вбивало поляків. Серйозно? А те що УПА не брало участі під час знищення поляків на Волині, навіть є свідчиня того, що командири відмовилися брати участь в цьому та засудили таку акцію. А це ще не згадуючи Львів 20-30-х років в якому поляки ставились до українців як американці до чорношкірих в америці у ті ж часи. Ти - меншовартісне сміття об якого прутня витерають всі кому не лінь.
показати весь коментар
09.07.2023 11:01 Відповісти
Та заціпь пельку, корисний для ***** ідіот. А Бог тебе наказувати не буде, він тебе вже наказав, позбавивши розуму. Бо тільки дурень не розуміє очевидних речей.
показати весь коментар
09.07.2023 11:16 Відповісти
Тобто сказати більше нічого? Все. Здувся пшецький сраколизник. Рота будеш затикати своєму пшецькому бахуру, какол ляхами затяганий. А на твого вигаданого всратого нікчемного бога мені начхати, можеш разом з ним у мене відсмоктати.
показати весь коментар
09.07.2023 16:03 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 17:25 Відповісти
Не хочеш розказати, утирку, про дружбана Гітлера Пілсудського і його злочинну паціфікацію українців на окупованій Польщею території України?
показати весь коментар
07.07.2023 12:13 Відповісти
Вони від цього перестали бути жертвами?
показати весь коментар
07.07.2023 11:53 Відповісти
Як ти потім написав вище вшановувати пам"ять потрібно усіх загиблих, а не вибірково.
показати весь коментар
07.07.2023 11:57 Відповісти
Безумовно, я про це і написав, що треба вшановувати УСІХ ЖЕРТВ, бо іншого шляху до порозуміння нема. Багато народів пройшло через це, ведучи війни один з одним. Мабуть, настав час і України.
показати весь коментар
07.07.2023 12:11 Відповісти
Хоча цифри значно завищили. Розумні поляки усвідомлюють що на українській землі вони загарбники. Зараз маємо бути добрими сусідами, бо добрий сусід краще як далекий родич.
показати весь коментар
07.07.2023 10:53 Відповісти
Сьогодні у поляків проблеми абсолютно з усіма сусідами на фоні історичних подій: українцями, німцями, білорусами, литовцями. Бо польский шовінізм живе у своїй парадигмі, де всі ображали бідних поляків, а вони білі і пухнасті.
показати весь коментар
07.07.2023 10:58 Відповісти
ти можеш написати свій висер зрозумілою українцям мовою: українською чи англійською?
показати весь коментар
07.07.2023 12:20 Відповісти
А чого моравецький не захотів поїхати у польські селища Сівчині, Березка, Сагрині, Скопів, Горайці та ін, де фашистські-ратєлі із армії крайової у 45-му вирізали все етнічне українське населення? Десятки тисяч цивільних українців були звіряче вбиті поляками - невже не заслуговують на пошану?!
показати весь коментар
07.07.2023 10:54 Відповісти
І про польську операцію "Вісла" у 1947 році на Холмщині і Закерзонні якось не згадують, бо зачистили там українців і зараз це польська територія
показати весь коментар
07.07.2023 13:39 Відповісти
Трикопійкова свинособака вийшла на роботу. Як погода в Рязані, ванька? Чекай на візит ЗСУ незабаром.
показати весь коментар
07.07.2023 12:19 Відповісти
Замовкни вже, кацапська потвора, ти вже спалився зі своєю ІПСО, ***** тобі все-одно не заплатить.
показати весь коментар
07.07.2023 12:22 Відповісти
Так були різні важкі періоди в минулому у відносинах двох близьких слов'янських народів Польщі та України. Такий раніше був кривавий час, тоді в минулому була і столітня війна Англії і Франції а тепер ці дві країни дружні. Що стосується кривавої окупацією слов'янського Української Гетьманської держави личаковими москалями кацапами татаро - угро - фінами Московщини - Орди, так її і на грам не можна порівняти з приєднанням на правах широкої автономії слов'янської України до слов'янської Польщі. А москалі на відміну від поляків ця дика орда з наполовину генетичних угро- фінів і татаро монголів, так вона при завоюванні слов'янської України, буквально відразу почала свій жахливий кривавий геноцид українського народу. Личакові кацапи -окупанти просто масово вбивали всіх слов'ян українців. І про ніяку української автономії не було навіть і мови, а були криваво заборонені українські: держава, історія, гроші, церква, мова .. І окупанти - московити так вони навіть поцупили офіційну давню назву України - Русі ... яку ці москалі окупанти ординці назвали якоюсь колонією "Малоросією" щоб забрати собі назву Україна -Русь на Росія - Русь. А тих дуже небагатьох слов'ян русичів українців що вони не вбили прозвали хохлами - малоросами і всіх поголовно зробили своїми рабами кріпаками. Так рабами - холопами що ніколи в житті не було в історії нашого гордого вільного слов'янського українського народу українців - русичів в Русі України.
показати весь коментар
07.07.2023 12:41 Відповісти
Я нікому не збираюсь нав*язувати своє бачення цього відрізку історії. Я просто відсилаю тих, хто хоче розібратись до певних джерел.

Моє ж переконання таке, що поляки та інтернаціональні елементи в Україні роздувають "вину" українців замовчуючи повністю про те, якою в довоєнні часи була Польська Республіка (Rzeczpospolita) і що вона зробила "для" українців з кресів.

А була вона, як свідчать джерела, напівфашистською державою. В кращому випадку. Як держава, вона була таким же хижаком, тільки меншим, як ІІІ Райх та Сталінська Совдепія-СРСР.

Можливо хтось з друзів знає про ці факти, але я впевнений, що мало хто -

хіба поляки не будували в себе фашистську державу до 2-ї світової?
показати весь коментар
07.07.2023 13:32 Відповісти
Так можна порівняти і зробити висновки на такому прикладі ! Безповоротні втрати українського населення під окупаційним режимом Польщі в першій половині 20 століття становили в декілька сотень людей. А загибель українського народу в цей же самий час від кривавого і також окупаційного сталінського режима кремлівських комуно-фашистів в поневоленій українській державі УНР (окупаційна назва урср) від розстрілів, голодомору, репресій і геноциду..) були незрівнянно набагато більші в кілька мільйонів чоловік.
Видно не слов'яни москалі -кацапи але які чомусь записалися нам слов'янам українцям нібито в брати (каїни), і вони дуже таки шалено до безтями по своєму по ординські по кацапські "любили" нас українців - слов'ян, на відміну від точно таких як і ми слов'ян поляків.
показати весь коментар
07.07.2023 13:38 Відповісти
У кожного, як бачимо, своя правда. Вся річ у тому, що поляки вважали Західну Україну своєю територією і намагалися підтвердити це вогнем і мечем, у тому числі й співробітництвом із німцями - службою в адміністративному апараті рейхскомісара України Еріха Коха та участю польської поліції у вилученні продовольства для рейху.

Український національно-визвольний рух на Волині польський політикум розглядав як замах на польську державність і вимагав від українського підпілля повної капітуляції. Командування УПА і провід ОУН закликали польське керівництво в Лондоні відмовитися від шовіністичного погляду на пограниччя, від зверхнього й зневажливого ставлення до українського народу. Однак командування АК і не думало згортати польську збройну присутність на етнічних українських теренах, воєнні дії проти УПА. Гадаю, жоден з українців не може змиритися зі звинуваченням, що ми є нацією жорстоких різунів…
показати весь коментар
07.07.2023 13:34 Відповісти
Як виглядали переговори між польськими та українськими підпільними структурами? Для таких переговорів був посланий Зигмунт Ян Румель - З осені 1941 року він був емісаром Селянських батальйонів на Волині. На початку 1943 року Казімєж Банах підвищив його до командувача VIII округом БЧ - Волинь (псевдонім «Кшиштоф Поремба»).

На початку липня 1943 року йому наказали провести переговори з місцевим командуванням Української повстанської армії (УПА) на Волині. Румель очолив делегацію, надіслану Казимиром Банахом, повноважним представником уряду Республіки Польща [в Лондоні] з метою зупинити трагедію на Волині та домовитися про спільну боротьбу проти нацистів.

10 липня 1943 року Зигмунт Румель звільнився зі своєї збройної охорони жестом доброї волі і попрямував до штабу місцевого командування СБ ОУН разом із представником Волинського округу Армії Крайової Кшиштофом Маркевичем, псевдонім «Чорт» (та кучер Вітольд Добровольський). Усіх троє було заарештовано і вбито там. Згідно з сімейними звітами, поширеними Анною Каменською, вбивство було скоєно, коли їх розтягували коні. У свою чергу, сам Казімєж Банах лише стверджує у своїх мемуарах, що вони загинули за трагічних обставин, не наводячи жодних подробиць.
показати весь коментар
08.07.2023 18:46 Відповісти
Польські державницькі керівники завжди мріяли про відновлення Великої Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Правобережною Україною. А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська окупаційна адміністрація повністю заборонила використовувати українську мову в державних установах. Цю подію можна назвати символом відносини міжвоєнної Польщі до своїх окупованих східних районах переважно з українським населенням.
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір, бо в результаті чого народи цих країн стали би в дуже пригнобленому становищі щодо поляків. Та проти нього категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'янської конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз таку величезну Польщу мабуть знову мріють створити вже ******* польські націоналісти. Звісно, надіємся що це нездійсненна маніакальна мрія, тiльки наших ворогiв польскiх націоналістів, але не всього дружнього нам українцям слов'янського як і ми польського народу.
показати весь коментар
07.07.2023 13:43 Відповісти
Це якась історична фігня, все курсивом - якась цитата? Якщо так, чия цитата? «Польські націоналісти» були противниками будь-якої конфедерації.
показати весь коментар
08.07.2023 17:58 Відповісти
Поляки винищували українців на захід від ********* кордону (Холмщина, Підляшшя, Перемишль, Сянок, Коросно) ще більше, що й стало тригером початку відплатних акцій. Це при тому що українці на всіх перелічених землях жили раніше за поляків, але ті зачистили землі на захід від Збруча, а потім ще шкодують що не вдалось зробити те ж на Волині і Галичині
показати весь коментар
07.07.2023 13:45 Відповісти
Волинська операція УПА то була найбільш вдала стратегічна акція Українців того часу. Фактично - то був віддалений порятунок України. Якби тих 300 тис поляків залишилися на наших землях - зараз їх було би мільйон компактно проживаючих ляхів зі спільним кордоном з Польщею і про Незалежність можна було би забути навіть на Західних теренах України (цитаделі нашої Незалежності і Державності). УПА попередила поляків про акцію і запропонувала добровільно покинути окуповані українські землі. Багато поляків того послухались і пішли - їх ніхто не чіпав. Ті що лишилися під захистом бойовикі т.з. АК - вчинили спротив і були знищені. Які питання? Поляки отримали відплату за столітню окупацію Українських земель, гено-, етно-, лінгвоцид, окатоличення і грабунки! Получили по морді і заскавчали? Що робили польські поселенці на Українських землях, окупанти? СИДІЛИ Б ЛЯХИ ДОМА - ТО ЗАРАЗ БИ НЕ СКАВЧАЛИ. СЛАВА УПА!
показати весь коментар
07.07.2023 14:39 Відповісти
о цьому далі в сраці свербить,про УПА надіюсь не згадував? На скільки Дуда адекватний і розсудливий на стільки ж Моравецький речпосопосполитий шовініст.
показати весь коментар
07.07.2023 14:42 Відповісти
Моравецкий умница, все сделал правильно. Украинцы давно должны были извиниться за массовые убийства на Волыни. Но мозгов для этого не хватает, видимо. И при этом, поляки главная опора Украины в войне с русней.
показати весь коментар
07.07.2023 15:17 Відповісти
Українці ще свинособак москворотих не питали, що нам робити у власній хаті.
показати весь коментар
08.07.2023 00:02 Відповісти
У свинособак москворитих и не надо спрашивать...у здравого смысла спроси, дебил.
показати весь коментар
08.07.2023 17:46 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показати весь коментар
08.07.2023 23:45 Відповісти
Иисус Христос сказал: "Почитай отца своего и почитай матерь твою».

Но лучше, идиот, почитай хорошую книгу.
показати весь коментар
09.07.2023 10:52 Відповісти
 
 