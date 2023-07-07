УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11109 відвідувачів онлайн
Новини Фото Допомога Україні
3 009 7

Нідерланди передали Україні мобільний госпіталь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державна прикордонна служба України отримала від Нідерландів мобільний госпіталь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Завдяки голландським партнерам ми отримали сьогодні устаткування для комплектації мобільного госпіталю. Він може працювати в автономному режимі, завдяки наявності сонячних батарей в бронекапсулах. У госпіталі є операційна, рентген, наркозне та дихальне обладнання, лабораторія. Все сучасне, що пришвидшить поставлення діагнозу та надання невідкладної медичної допомоги", – розповіли у Держприкордонслужбі.

Нідерланди передали Україні мобільний госпіталь 01
Нідерланди передали Україні мобільний госпіталь 02

Читайте: Нідерланди виділяють Україні понад €118 млн, - уряд

Нідерланди передали Україні мобільний госпіталь 03
Нідерланди передали Україні мобільний госпіталь 04
Нідерланди передали Україні мобільний госпіталь 05

Представники голландської компанії "Hospitainer" провели теоретичні та практичні заняття для військових медиків. У ході навчань відпрацювали розгортання та використання обладнання мобільного комплексу.

Також читайте: Rheinmetall поставить 14 танків Leopard 2A4 в Україну від уряду Нідерландів, - Tagesschau

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6146) Нідерланди (1588)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щиро дякуємо, друзі.
показати весь коментар
07.07.2023 17:30 Відповісти
А зеленому шапіто слабо закупити такий госпіталь зі своїх опшорів?
показати весь коментар
07.07.2023 17:33 Відповісти
Пятак на «боевом « посту

Не обосрав Украину под любым постом - не успокоиться.

Каждый день. С утра и до вечера этот гаденыш пытается скомпрометировать Украину.

И не слова про ху&ла!
показати весь коментар
07.07.2023 20:02 Відповісти
що ти прохрюкало?
показати весь коментар
09.07.2023 18:17 Відповісти
Слабо. Дуже слабо. Слабше не буває.
показати весь коментар
07.07.2023 17:47 Відповісти
Мда.

Даних відео та фото більше чим достатньо щоб прив'язатись до місцевості.

Треба розосередити все по більшій площі, застосувати габіони, щоб коли прилетять ракети з касетною бч були нанесені мінімальні пошкодження. Що швидше за все відіб'є бажання тратити їх на цей об'єкт.
показати весь коментар
07.07.2023 20:18 Відповісти
В Ираке и Афганистане американцы добились 94% выживаемости раненых, в том числе и благодаря таким вот мобильным госпиталям. Будем надеяться ВСУ приблизятся к этой цифре.
показати весь коментар
08.07.2023 00:34 Відповісти
 
 