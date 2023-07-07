Нідерланди передали Україні мобільний госпіталь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державна прикордонна служба України отримала від Нідерландів мобільний госпіталь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Завдяки голландським партнерам ми отримали сьогодні устаткування для комплектації мобільного госпіталю. Він може працювати в автономному режимі, завдяки наявності сонячних батарей в бронекапсулах. У госпіталі є операційна, рентген, наркозне та дихальне обладнання, лабораторія. Все сучасне, що пришвидшить поставлення діагнозу та надання невідкладної медичної допомоги", – розповіли у Держприкордонслужбі.





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Представники голландської компанії "Hospitainer" провели теоретичні та практичні заняття для військових медиків. У ході навчань відпрацювали розгортання та використання обладнання мобільного комплексу.

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