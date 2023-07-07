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ЗСУ ліквідували російського підполковника Хорольського, - Штефан. ФОТО

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що Сили оборони ліквідували російського підполковника Андрія Хорольського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

Штефан зазначив: "Успішно демобілізований  - заступник командира полку підполковник Андрій Хороьський. Смерть ворогам!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського полковника Постовалова ліквідували на Арабатській стрілці

ЗСУ ліквідували російського підполковника Хорольського, - Штефан 01

Автор: 

армія рф (17866) ліквідація (4094) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+28
А угадайтє-ка, дєткі, у каво на ужин пєльмєшкі?
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07.07.2023 21:25 Відповісти
+26
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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07.07.2023 21:25 Відповісти
+19
Полковнику никто не напишет
Полковника никто уже и не ждёт.. (с)
Пестня
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07.07.2023 21:28 Відповісти
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А угадайтє-ка, дєткі, у каво на ужин пєльмєшкі?
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07.07.2023 21:25 Відповісти
А вот она, ручєчка! Оторвало бавовняткою, дорогіє моі дєтішечкі!
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07.07.2023 21:27 Відповісти
Ой, а кто же это у нас такой фокусник, который лепит пельмешечки без оторванных ручечек?
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08.07.2023 14:08 Відповісти
А вы думаете осталась вторая ручечка? А хренушки, вот она, ой, тоже оторвалася, дорогие мои детишечки!
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08.07.2023 15:50 Відповісти
Я как раз так не думаю (см. мой комментарий выше)
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08.07.2023 16:00 Відповісти
https://i.gifer.com/4GMv.mp4 Я вобще та с детишечками общаюсь а не с вами.
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08.07.2023 16:14 Відповісти
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14.01.2024 04:30 Відповісти
🤮
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07.07.2023 21:25 Відповісти
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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07.07.2023 21:25 Відповісти
Полковнику никто не напишет
Полковника никто уже и не ждёт.. (с)
Пестня
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07.07.2023 21:28 Відповісти
промеж прочего, би-2 не поддерживает "сво".
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07.07.2023 22:15 Відповісти
Він вибрав смерть і ганьбу.
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07.07.2023 21:28 Відповісти
Ganbaleio, Ganbaleia
Porque mi vida yo la prefiero vivir así
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08.07.2023 00:38 Відповісти
здохло падло...
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07.07.2023 21:28 Відповісти
шось він на фото сумний якись. така радість, кобзона вживу послуха, а він губи скривив ))
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07.07.2023 21:29 Відповісти
Воно якесь і непропорційне на фото..начебто голову меншого розміру до спінжаку з консервними кришками приклеїли..
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07.07.2023 21:42 Відповісти
Красивый получился трупик. Пусть теперь с ним делают, что хотят, хот в рот *****✓т!
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07.07.2023 21:30 Відповісти
У чортів пошану буде мати - окремий казан із сіркою!
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07.07.2023 21:30 Відповісти
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07.07.2023 21:33 Відповісти
а что это за кружочки у него на груди слева ? значки с китайского базара ?
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07.07.2023 21:35 Відповісти
Tg. рус. пишут шо на запорожский участок фронта перебросили части 58-й и 5-й армии, которые дислрцируются на китайской границе.
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07.07.2023 22:45 Відповісти
Мені сподобається піктограмка в правому верньому куті ... Де її надибати ?

Ну а дохлий рептілої у чині полкана -- це й так усі українцім одна суцільна радість -- тут нема а нічого незвичного ....
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07.07.2023 21:42 Відповісти
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08.07.2023 10:41 Відповісти
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08.07.2023 10:42 Відповісти
Падла, а ведь его предки были этническими украинцами.
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07.07.2023 21:47 Відповісти
Добре наїлись отруйного московського варива.
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07.07.2023 21:53 Відповісти
Привіт всім. Вибачаюсь за спам і дякую всім за підтримку. З 2014 борюся з кацапоботами в Ірландї. Стаття про передачу зброї Україні на Ірландському TheJournal.ie Це найбільший ресурс в Ірландії де можна коментувати. Місце кишить кацапськими ботами які розганяють дезінфу. Модерації майже немає і лайки можна ставити без реєстрації. Будь ласка пролайкайте мої коментарі. https://www.thejournal.ie/us-cluster-bombs-to-ukraine-6112552-Jul2023/#comment-10454885 Війна іде не тільки на полі бою. Кацапи з квітня 2022 року найняли купу клік фермів для дискримінації України. На жаль крім , не бачу майже ніякої роботи з боку Заходу і України. В Азії ситуація зовсім погана. Заходив на деякі Індонезійські ресурси там просто пряма кацапська пропаганда і розкручують Кадирова як героя. 0 протидії від України і Заходу. Якщо захочете коментувати, то на Заході своя специфіка. Більш сприйнятні загальні коментарі а не атаки на персону, навіть якщо це 100% бот. Всім дякую.
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07.07.2023 21:48 Відповісти
Ну з цим питанням рекомендую пану-добродію звернутись до опи щеневтіка оманського. Контрпропогандою втім там , як і всіма питаннями там займається такий собі агент фсб козир(в миру дєрмак). Ще є там такий радник у нього ексригоанал подляк. Ось ці падлюки і можуть парєшать ваше питання. Тільки невідомо в якому напрямку...
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07.07.2023 22:37 Відповісти
Бл*яяя! Ця форма точно схожа на форму потілниз армій африканських країн! 😁 Щось семедню між тотемним костюмом шамана, що зображає дикого півня і параьною формою італійського карабінера епохи наполеонівських воєн! 😊
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07.07.2023 21:49 Відповісти
Там ещё присутствует закос на немецких нацистов.
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07.07.2023 21:57 Відповісти
це "адський коктейль" форми вермахта, ркка і царської арміїї
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07.07.2023 22:22 Відповісти
Здоровья этому подполковнику и долгих лет. И котла погарячее, чтоб не замёрз
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07.07.2023 22:00 Відповісти
померещилося : "ЗСУ ліквідували ................Ходаковского
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07.07.2023 22:15 Відповісти
так еще не вечер...
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08.07.2023 00:19 Відповісти
Ще один відправився на концерт кАбздона!
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08.07.2023 00:23 Відповісти
Painter Pieter Ioptich "Bavovna negoduie". Сanvas, oil, 2013.
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08.07.2023 00:42 Відповісти
На одного манкурта менше стало!
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08.07.2023 12:47 Відповісти
Еще один русский балалаечник поступил на довольствие кобзону, он старший подполковник кацапо-балалайках, не более.....
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08.07.2023 20:15 Відповісти
Цього виродка попрут ногами вперед, зарыть в скотомогыльныку, в парнокопытном прикиде времен сплошного лапотного стану и Веймарской республики...
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09.07.2023 07:32 Відповісти
 
 