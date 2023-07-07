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ЗСУ ліквідували російського підполковника Хорольського, - Штефан. ФОТО
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що Сили оборони ліквідували російського підполковника Андрія Хорольського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Штефан зазначив: "Успішно демобілізований - заступник командира полку підполковник Андрій Хороьський. Смерть ворогам!"
Топ коментарі
+28 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар07.07.2023 21:25 Відповісти Посилання
+26 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.07.2023 21:25 Відповісти Посилання
+19 AbOriginal_UA
показати весь коментар07.07.2023 21:28 Відповісти Посилання
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Полковника никто уже и не ждёт.. (с)
Пестня
Porque mi vida yo la prefiero vivir así
Ну а дохлий рептілої у чині полкана -- це й так усі українцім одна суцільна радість -- тут нема а нічого незвичного ....