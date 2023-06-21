Російського полковника Постовалова ліквідували на Арабатській стрілці

В Росії офіційно підтвердили ліквідацію полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова. Раніше ЗМІ повідомляли, що його ліквідували в будівлі санаторію на Арабатській стрілці на Херсонщині.

Повідомлення про похорон Постовалова опубліковане. в телеграм-каналі поліції Воронезької області РФ.

"21 червня 2023 року відбудеться прощання з полковником внутрішньої служби Сергієм Олександровичем Постоваловим, який при виконанні службового який при виконанні службового обов'язку під час спеціальної військової операції героїчно загинув 10 червня", - йдеться у повідомленні.

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Російське незалежне видання "Медиазона" пише, що Постовалов був заступником начальника управління МВС у Воронезькій області. Нещодавно він був призначений "заступником начальника" окупаційного "управління МВС" на окупованій частині Херсонщини.

За даними видання, Постовалов був ліквідований ударом ракети Storm Shadow під час перебування в санаторії на Арабатській стрілці, куди приїздив з візитом міністр промисловості й торгівлі РФ Денис Мантуров.

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