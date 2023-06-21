Російського полковника Постовалова ліквідували на Арабатській стрілці
В Росії офіційно підтвердили ліквідацію полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова. Раніше ЗМІ повідомляли, що його ліквідували в будівлі санаторію на Арабатській стрілці на Херсонщині.
Повідомлення про похорон Постовалова опубліковане. в телеграм-каналі поліції Воронезької області РФ.
"21 червня 2023 року відбудеться прощання з полковником внутрішньої служби Сергієм Олександровичем Постоваловим, який при виконанні службового який при виконанні службового обов'язку під час спеціальної військової операції героїчно загинув 10 червня", - йдеться у повідомленні.
Російське незалежне видання "Медиазона" пише, що Постовалов був заступником начальника управління МВС у Воронезькій області. Нещодавно він був призначений "заступником начальника" окупаційного "управління МВС" на окупованій частині Херсонщини.
За даними видання, Постовалов був ліквідований ударом ракети Storm Shadow під час перебування в санаторії на Арабатській стрілці, куди приїздив з візитом міністр промисловості й торгівлі РФ Денис Мантуров.
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Да-а-а, героїчно загинув"!
"... За даними видання, Постовалов був ліквідований ударом ракети Storm Shadow під час перебування в санаторії на Арабатській стрілці Джерело:
"Героїчно" щагинув у санатирії? 😲🤔
Але не рядового а полковника
Чим більше знищать військового керівництва РФ тим краще для україни
Вмирає старий бендеровець.
Зібрались діти та родичі.
Каже, в мене є останнє бажання.
Запросіть парторга, ходчу комуністом на останок стати.
Діти кажуть, батьку, ти все життя боровся з комуняками, а тепер в партію?!
Старий каже, я вже немічний, боротись з ними нема сили.
А от як помру, то хоч на одного комуняку менше стане...