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Російського полковника Постовалова ліквідували на Арабатській стрілці

постовалов

В Росії офіційно підтвердили ліквідацію полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова. Раніше ЗМІ повідомляли, що його ліквідували в будівлі санаторію на Арабатській стрілці на Херсонщині.

Повідомлення про похорон Постовалова опубліковане. в телеграм-каналі поліції Воронезької області РФ.

"21 червня 2023 року відбудеться прощання з полковником внутрішньої служби Сергієм Олександровичем Постоваловим, який при виконанні службового який при виконанні службового обов'язку під час спеціальної військової операції героїчно загинув 10 червня", - йдеться у повідомленні.

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Російське незалежне видання "Медиазона" пише, що Постовалов був заступником начальника управління МВС у Воронезькій області. Нещодавно він був призначений "заступником начальника" окупаційного "управління МВС" на окупованій частині Херсонщини.

За даними видання, Постовалов був ліквідований ударом ракети Storm Shadow під час перебування в санаторії на Арабатській стрілці, куди приїздив з візитом міністр промисловості й торгівлі РФ Денис Мантуров.

Також читайте: Ворожих десантників із 83-ї бригади відправили в район Кліщіївки. Багато з них ліквідовані або поранені, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17554) ліквідація (3992) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+27
Шановний Цензор і його редактори прошу не перекладайте російські імена і по-отчеству на українську, вони московіти, а не українці Сергей воно і срані-рязані сергей... Цим хворіютб усі українські журналісти і редактори, ПІБ москалів перекладати на український манер?
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21.06.2023 12:59
+18
Повністю погоджуюсь з вашою думкою. Француз Мішель не повинен в українських новинах ставати Михайлом, італієць Антоніо перекладатись як Антон і т.д. Тому і російські імені Міхаїл, Владімір та всі інші не потрібно перекладати на українську
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21.06.2023 13:09
+16
Какая отвратительная рожа...
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21.06.2023 12:56
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Палкофніку нікто не пішет🙅🙅🙅
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21.06.2023 12:54 Відповісти
Напишуть... Верим, помним, скорбим
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21.06.2023 12:58 Відповісти
Приіхав здоров*я підтягнути -- а тут бац -- віина .
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21.06.2023 12:54 Відповісти
Надеюсь, грохнули стрелой из лука...
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21.06.2023 12:55 Відповісти
Какая отвратительная рожа...
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21.06.2023 12:56 Відповісти
та да , это просто ****** какой-то , такое впечетление что на паРаше абсолютно все - лишнехромосомные , то есть не полноценные дебилы ,
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21.06.2023 13:01 Відповісти
Та ладно, по внешности мог вполне в цирке шпрехшталмейстером работать, жить до 85ти. Ан нет - в полковники потянуло.
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21.06.2023 14:33 Відповісти
як казало ху..ло -він ганьба єврейського народу))
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21.06.2023 17:39 Відповісти
"Раніше ЗМІ повідомляли, що його ліквідували в будівлі санаторію на Арабатській стрілці на Херсонщині."
Да-а-а, героїчно загинув"!
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21.06.2023 12:57 Відповісти
Гераично атбивался от ракеты, прикладом автамата.
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21.06.2023 12:57 Відповісти
Точніше, рюмкою Путінкі...
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21.06.2023 14:13 Відповісти
ахахахахахаааааа, а что делал зам начальника мвд воронежской области в санатории на арабатской стрелке ? какое такое задание он там выполнял ? при задании по поеданию оливье и буханию водки с телками ..........героически сдохло , дебилы ***.
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21.06.2023 12:58 Відповісти
Шановний Цензор і його редактори прошу не перекладайте російські імена і по-отчеству на українську, вони московіти, а не українці Сергей воно і срані-рязані сергей... Цим хворіютб усі українські журналісти і редактори, ПІБ москалів перекладати на український манер?
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21.06.2023 12:59 Відповісти
Повністю погоджуюсь з вашою думкою. Француз Мішель не повинен в українських новинах ставати Михайлом, італієць Антоніо перекладатись як Антон і т.д. Тому і російські імені Міхаїл, Владімір та всі інші не потрібно перекладати на українську
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21.06.2023 13:09 Відповісти
Перекладання російських імен українською є холуством, так само, як й примусове вживання російського слова єврей.
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21.06.2023 13:10 Відповісти
Це ще з часів шевченківського "царя Миколи"...
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21.06.2023 13:12 Відповісти
Абсолютно вірно, ніякий він не Сергій, а був рашистом на ймення Сер гей ...
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21.06.2023 14:18 Відповісти
та здох і здох. на паРаші тих полковників...ніяких ракет не вистачить на них.
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21.06.2023 13:01 Відповісти
Подох сергей, зато не гей.
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21.06.2023 13:02 Відповісти
звідкіля там геї? звичайний уzzькій підарас.
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21.06.2023 13:18 Відповісти
Вдалого полювання вам, Українські Воїни!!
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21.06.2023 13:03 Відповісти
"... який при виконанні службового який при виконанні службового обов'язку під час спеціальної військової операції героїчно загинув 10 червня", - йдеться у повідомленні. Джерело:
"... За даними видання, Постовалов був ліквідований ударом ракети Storm Shadow під час перебування в санаторії на Арабатській стрілці Джерело:
"Героїчно" щагинув у санатирії? 😲🤔
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21.06.2023 13:04 Відповісти
До пекла рашиську мерзоту.
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21.06.2023 13:05 Відповісти
ТАм багато шишок рашистських ліквідовано . Зараз будуть розтягувать в часі
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21.06.2023 13:08 Відповісти
КРАСіВОє

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21.06.2023 13:12 Відповісти
Шо ж ета дєлаєтса,праваславния!Атдахнуть палковніку нє далі в ісконнарускам санаторіі)
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21.06.2023 13:14 Відповісти
Полковник Сергей Изподзавалов
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21.06.2023 13:19 Відповісти
На одного рашиста меньше
Але не рядового а полковника
Чим більше знищать військового керівництва РФ тим краще для україни
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21.06.2023 13:24 Відповісти
Старий ще савєцький анектод.
Вмирає старий бендеровець.
Зібрались діти та родичі.
Каже, в мене є останнє бажання.
Запросіть парторга, ходчу комуністом на останок стати.
Діти кажуть, батьку, ти все життя боровся з комуняками, а тепер в партію?!
Старий каже, я вже немічний, боротись з ними нема сили.
А от як помру, то хоч на одного комуняку менше стане...
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21.06.2023 13:32 Відповісти
ГОРИ, ****, В ПЕКЛІ!!!!!!!
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21.06.2023 13:24 Відповісти
А як це герічєскі пАгіб? З ракетою сражався?
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21.06.2023 13:28 Відповісти
Он успел сказать служу пукину
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21.06.2023 13:31 Відповісти
Жрать водку в санатории на оккупированной территории в такую жару вредно для здоровья.
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21.06.2023 13:32 Відповісти
А Мантуров теж "замантурився"?
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21.06.2023 13:32 Відповісти
А родственникам грамоту!!!
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21.06.2023 13:42 Відповісти
Как то чуть приелось---палковники- подполковники.. Генеральчика- ананчика бы, захотелось что то!
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21.06.2023 13:44 Відповісти
Героически распылился на молекулы....мда
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21.06.2023 13:52 Відповісти
"Хероїчно" бухав і трахався в санаторії... І тут таке.
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21.06.2023 14:04 Відповісти
Прийняв ціанистий калій за Бояришник. Ось вам і наслідки.
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21.06.2023 14:30 Відповісти
Ну i харя в нього - ПЗЦ
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21.06.2023 14:32 Відповісти
На Арбатской стрелке забили стрелку , все по чесноку , мразь покинула этот мир..
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21.06.2023 14:57 Відповісти
Мусор таки здох.
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21.06.2023 16:24 Відповісти
Хорошо но здохло
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21.06.2023 22:15 Відповісти
Шо*
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21.06.2023 22:16 Відповісти
 
 