Вночі окупанти обстріляли Краматорськ, - мер Гончаренко. ФОТО
Вночі окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, обійшлося без постраждалих. Уточнюємо наслідки руйнувань", - зазначив він.
