УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7708 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 542 1

Вночі окупанти обстріляли Краматорськ, - мер Гончаренко. ФОТО

Вночі окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, обійшлося без постраждалих. Уточнюємо наслідки руйнувань", - зазначив він.

Вночі окупанти обстріляли Краматорськ, - мер Гончаренко 01
Вночі окупанти обстріляли Краматорськ, - мер Гончаренко 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Персонал зруйнованого росіянами кафе в Краматорську вшановує пам’ять колег. БОЛІСНЕ ФОТО

Автор: 

Краматорськ (778) обстріл (30952)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дочекались
показати весь коментар
09.07.2023 09:39 Відповісти
 
 