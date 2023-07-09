Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

За добу на Донеччині загинули 10 людей, 13 поранено. Загалом ворог завдав 14 ударів.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під вогнем перебували 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Лиман, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Курахівка, Ямпіль, села Благодатне, Богоявленка, Дружба, Закітне, Предтечине", - йдеться в повідомленні.

Росія зранку накрила Лиман зі "Смерчів". За уточненими даними, атака забрала життя 9 цивільних мешканців. Ще 12 людей зазнали поранень. Також стало відомо про те, що 7 липня під час обстрілу Авдіївки загинула людина. Внаслідок удару по Закітному поранено цивільну особу.

"Сьогодні після опівночі армія РФ вдарила по Краматорську зі "Смерчів". Пошкоджено три багатоквартирних будинки, автомобілі. Інформації щодо постраждалих не надходило", - додали у поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: кількість загиблих внаслідок удару по Лиману зросла до 9, ракетний удар по Авдіївці та Краматорську

Цивільний мешканець загинув у селі Крива Лука - під час ловлі риби на річці Сіверський Донець підірвався на вибуховому пристрої.



















