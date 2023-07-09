УКР
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

За добу на Донеччині загинули 10 людей, 13 поранено. Загалом ворог завдав 14 ударів.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під вогнем перебували 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Лиман, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Курахівка, Ямпіль, села Благодатне, Богоявленка, Дружба, Закітне, Предтечине", - йдеться в повідомленні. 

Росія зранку накрила Лиман зі "Смерчів". За уточненими даними, атака забрала життя 9 цивільних мешканців. Ще 12 людей зазнали поранень. Також стало відомо про те, що 7 липня під час обстрілу Авдіївки загинула людина. Внаслідок удару по Закітному поранено цивільну особу.

"Сьогодні після опівночі армія РФ вдарила по Краматорську зі "Смерчів". Пошкоджено три багатоквартирних будинки, автомобілі. Інформації щодо постраждалих не надходило", -  додали у поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: кількість загиблих внаслідок удару по Лиману зросла до 9, ракетний удар по Авдіївці та Краматорську

Цивільний мешканець загинув у селі Крива Лука - під час ловлі риби на річці Сіверський Донець підірвався на вибуховому пристрої.

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 01
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 02
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 03
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 04
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 05
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 06
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 07
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 08
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 09
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 10

обстріл (30952) Донецька область (9634)
Правила форума Рада форумчан
У Лимані від місця удару зосереджена комунальна техніка, орки вже не вперше намагаются влучити по тому місцю. Питання риторичне: "На чиєму боці мер?", чому техніка не розсереджена по місту? Начальник комунального підприємства співпрацював з орками під час окупації, а після звільнення призначений мером на посаду начальника комунальної служби. Доречі там і сам мер з "душком" партії регіонів та міркує "совєтскими" ідеями керівництва містом на лінії бойових дій.
показати весь коментар
09.07.2023 10:50 Відповісти
 
 