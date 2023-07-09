У Брянській області пролунав вибух у промзоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в регіоні збито дві українські ракети, у селищі Битош зруйновано пилораму. Водночас телеграм-канал Baza опублікував фото і заявив, що пилораму в Брянській області атакував безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
навіть якщо це тараканьї біга - забіг третій...
Але кацапам не дивуваться - щоб отримать необмежену владу чекісти будинки з своїми людьми підривали (обвинувачуючи "терористів") - що їм та "пилорама"?
Он полуразрушен и уже много лет так и выглядит. Они там скорей всего разместили склад БК, но брешут что пилорама...
Вот фотки 4-летней давности.