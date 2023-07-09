УКР
11 383 51

У Брянській області пролунав вибух у промзоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в регіоні збито дві українські ракети, у селищі Битош зруйновано пилораму. Водночас телеграм-канал Baza опублікував фото і заявив, що пилораму в Брянській області атакував безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

У Брянській області пролунав вибух у промзоні 01

У Брянській області пролунав вибух у промзоні 02

У Брянській області пролунав вибух у промзоні 03

У Брянській області пролунав вибух у промзоні 04

У Брянській області пролунав вибух у промзоні 05

+29
знов русня сама себе бомбить
09.07.2023 17:04
+18
Туреччина та Україна підтвердили, що зернова угода збережеться, навіть якщо росія формально з неї вийде.

Турецькі ВМС забезпечуватимуть безпеку коридорів для суден
09.07.2023 17:04
+16
проклятиє ,расхітітєлі соціалістічєской собствєнності
09.07.2023 17:14
Туреччина та Україна підтвердили, що зернова угода збережеться, навіть якщо росія формально з неї вийде.

Турецькі ВМС забезпечуватимуть безпеку коридорів для суден
09.07.2023 17:04
Пруф на таку новину непогано-б було.
09.07.2023 17:18
знов русня сама себе бомбить
09.07.2023 17:04
пилораму?
09.07.2023 17:11
проклятиє ,расхітітєлі соціалістічєской собствєнності
09.07.2023 17:14
На цій пилорамі люди були років 30 назад. Жодного станка, жодного дрота, чи кабеля, навіть битого скла немає. Але спишуть 100500 мільйонів на коварні ЗСУ.
09.07.2023 19:03
свиноферму.
09.07.2023 17:32
09.07.2023 17:13
Легіон росії, як і попереджав, несподівано пішов в атаку....
09.07.2023 17:17
Може ,прігожин?
09.07.2023 17:20
в інопланетян скоріш повірю ))
09.07.2023 17:23
Ковпак провів рейд Брянскими лісами, знищив базу фашистів ...
09.07.2023 17:41
Вот только это не пилорама.
09.07.2023 17:19
Чому? Просто там циркулярка вміла запускати ракети. А так - звичайна пилорама.
09.07.2023 19:01
Вы серьезно? Где там, на фото, хоть что-нибудь, что указывает на бревна, доски, опилки? ГДЕ?
09.07.2023 19:32
по любому - бавовна на кацапії, це непогано,
навіть якщо це тараканьї біга - забіг третій...
09.07.2023 17:21
Поліція московії знищує ферми радянських часів, щоб по телебаченню показувати про "атаку дронів". Приїхали, підірвали, губернатор звинуватив ... дрони.
09.07.2023 17:28
в це вірю - а на навіщо їм ферми без корів?
09.07.2023 17:34
Коров они не держат. Они держат баранов в захваченных домах.
09.07.2023 18:29
Щось не бачу, що це "наслідки атаки": так виглядає відсотків 70 замкаддя останні років.... Від заснування і до тепер.
09.07.2023 17:25
Беспилотник "Кинжал" назывался?
09.07.2023 17:27
беспилотник такого наделать бы не смог
09.07.2023 17:28
Понятное дело
09.07.2023 17:29
правильно, Кинджал прірву з метрів тридцять вирив би, а тут шашку поліція підклала під свиноферму, і .... БАЦ український безпілотник вийшов.
09.07.2023 17:31
Вот на этом фото лежит обломок, по которому можно примерно прикинуть диаметр этой шашки или беспилотника.

09.07.2023 17:47
обломок чего ?
09.07.2023 18:07
Возможно Калибра, у него диаметр 533 мм.
09.07.2023 18:17
пила хде ?
09.07.2023 17:27
Поліція московії знищує ферми радянських часів, щоб по телебаченню показувати про "атаку дронів". Приїхали, підірвали, губернатор звинуватив ... дрони. Вся кацапія "хахли абарзєлі!" Все дуже просто. Кацапам треба на фронт .. свіже м'ясо. І великий патріотизм, який на межі нацизму.
09.07.2023 17:27
Пиляли бабло?
09.07.2023 17:33
Самі себе ********! Кацапня не мита!
09.07.2023 17:34
де ліс чи пиломатеріали ? якась покинута ферма .
09.07.2023 17:38
А може Буданов почав воювати з пилорамами?
09.07.2023 17:44
там так і було завжди
09.07.2023 17:50
Воно вже років зо 20 як розвалилося. Яка ракета?
09.07.2023 17:55
путін звільнив генерала герасимова з посади командувача російських військ в Україні, - Daily Mail
09.07.2023 17:57
Стверджується, що герасимова змінив командувач ВДВ генерал-полковник михайло теплинський
09.07.2023 18:05
Это сепарская тварюка? Его, вроде, отстраняли от командования вдв?
09.07.2023 18:38
Якщо там не було Тигран Кеосаяна, мужинька Симонян, то це не "Пилорама".
09.07.2023 17:57
Я дивлюся - та "пилорама" давно недіюча: ні сировини (колод), ні свіжої тирси, ні складованих пиломатеріалів Та й такі руйнування лише масований артналіт зробить може Але не видно ні вирв, ні свіжопошкоджених споруд Все старе й занедбане То по чому ж той БПЛА бить міг?
Але кацапам не дивуваться - щоб отримать необмежену владу чекісти будинки з своїми людьми підривали (обвинувачуючи "терористів") - що їм та "пилорама"?
09.07.2023 18:15
Пускайте фанерные дроны без ничего, фольгой крылья обклейте.... Россияне бавовну всю сами сделают. Пригожин проиграл, уже можно на Рашку летать.
09.07.2023 18:22
По виду это давно заброшенный склад, при чём очень давно заброшенный, лет 30-40, а может и больше назад
09.07.2023 18:39
Это глушак от ракеты?
09.07.2023 18:39
Не-а! Это ручник.
09.07.2023 19:32
А шо , нормалек , любо смотреть на новую архитектуру , прям настрой после таких слайдов поднялся и не только настрой, горите ****** в кислоте вонючей ....
09.07.2023 19:08
то ж там так і було, в них скрізь бардак
09.07.2023 19:12
Да это наверно Бытошевский стекольный завод «Кварцит»
Он полуразрушен и уже много лет так и выглядит. Они там скорей всего разместили склад БК, но брешут что пилорама...
Вот фотки 4-летней давности.


09.07.2023 21:06
Ферму развалило осколками сбитых ракет?😂
09.07.2023 22:12
саме цікаве тут це камера, яка в потрібний час і в потрібному напрямку
09.07.2023 22:46
у русни опять нештатный сход боеприпаса с самолета
09.07.2023 23:58
Це не ми. То Ічкерія воює з БрНР в громадянській війні
10.07.2023 00:28
 
 