Миколаївські десантники 79 бригади знищили ворожу САУ "Гіацинт-С". ВIДЕО

Десантники 79-ї окремої бригади знищили ворожу самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С".

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку аеророзвідка марунових беретів виявила вогневу позицію, де перебувала артилерійська установка противника. Потім у це місце було скоординовано вогонь артилерії. Влучним вогнем з використанням високоточних боєприпасів наші захисники знищили ворожу гармату", – кажуть у Командуванні.

