Миколаївські десантники 79 бригади знищили ворожу САУ "Гіацинт-С". ВIДЕО

Десантники 79-ї окремої бригади знищили ворожу самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С".

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку аеророзвідка марунових беретів виявила вогневу позицію, де перебувала артилерійська установка противника. Потім у це місце було скоординовано вогонь артилерії. Влучним вогнем з використанням високоточних боєприпасів наші захисники знищили ворожу гармату", – кажуть у Командуванні.

Гарно!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
09.07.2023 16:15 Відповісти
Отут чітко видно, навіть будь якому скептику, що "Гіацинт" зів'яв і відновленню не належить. Клас!
09.07.2023 16:16 Відповісти
Там у лісочку спалили москалів
09.07.2023 16:17 Відповісти
Приспів - гречаники гоп гоп!
09.07.2023 16:18 Відповісти
Гиацинт расцвёл. А как пахнет...
09.07.2023 16:37 Відповісти
Доля екіпажу невідома. Майбуть пішли за слідуючим Гіацинтом.
09.07.2023 16:48 Відповісти
До кабздона на канцєрт.
09.07.2023 17:00 Відповісти
Гарно палає
09.07.2023 17:41 Відповісти
Горіла САУ, палала
09.07.2023 19:18 Відповісти
 
 