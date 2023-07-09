Миколаївські десантники 79 бригади знищили ворожу САУ "Гіацинт-С". ВIДЕО
Десантники 79-ї окремої бригади знищили ворожу самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С".
Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Спочатку аеророзвідка марунових беретів виявила вогневу позицію, де перебувала артилерійська установка противника. Потім у це місце було скоординовано вогонь артилерії. Влучним вогнем з використанням високоточних боєприпасів наші захисники знищили ворожу гармату", – кажуть у Командуванні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!