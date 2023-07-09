УКР
Дрон-камікадзе ліквідував двох окупантів. ВIДЕО

Окупант побачив у небі дрон-камікадзе та побіг покликати свого товариша, щоб той побачив його теж. Дрон ліквідував обох противників. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.

Топ коментарі
ну, таке. конашенківщина.
09.07.2023 14:13 Відповісти
Це любофф у трьох!
09.07.2023 14:30 Відповісти
штанга ...
09.07.2023 14:37 Відповісти
