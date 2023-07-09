Дрон-камікадзе ліквідував двох окупантів. ВIДЕО
Окупант побачив у небі дрон-камікадзе та побіг покликати свого товариша, щоб той побачив його теж. Дрон ліквідував обох противників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.
