Протягом 9 липня росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії, - ОВА. ФОТО

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив інформацію про удари російських окупантів по області протягом 9 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Лисак зазначив: "Сьогодні російська армія вдарила по Нікополю. Вгатила з важкої артилерії. Місцеві вціліли. А от їхнє майно – пошкоджене. Понівечені 4 приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Побита й лінія електропередач. В інших містах, селах та селищах нашої області було тихо. Минулося без обстрілів".

обстріл (30952) Нікополь (1354) Лисак Сергій (127)
