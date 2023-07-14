Наслідки нічного обстрілу Великомихайлівської громади на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Вночі окупанти обстріляли з артилерії Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області. Пошкоджено сільськогосподарську техніку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Великомихайлівська громада. Наслідки нічного ворожого обстрілу мирної громади. Російські терористи продовжують "воювати" з тракторами та сіялками", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що протягом ночі ворог обстріляв з артилерії Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Було пошкоджено складське приміщення, приватний житловий будинок та лінію електропередачі.
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