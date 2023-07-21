Ворог обстріляв Костянтинівку, загинуло подружжя. ФОТОрепортаж

Армія РФ близько 4:00 21 липня обстріляла Костянтинівку Донецької області, розпочато розслідування за фактом загибелі 2 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 липня 2023 року, близько 4:00, окупаційні війська атакували приватний сектор м. Костянтинівки.

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"Від влучання снаряду армії РФ у житловий будинок загинули чоловік та дружина. Їм було 57 та 50 років. На момент обстрілу вони спали у себе вдома. Також пошкоджено близько 20 домоволодінь, дорожнє покриття та газопровід", - йдеться у повідомленні.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.