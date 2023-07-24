На Півдні та на Сумщині ракетна небезпека, - Повітряні сили

Повітряні сили інформують про ракетну небезпеку на Півдні нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Увага! Південь - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Наразі на Півдні оголошено повітряну тривогу.

"Увага! Сумська область - ракетна небезпека!" - згодом додали у ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Одещину: знищено 9 із 19 ворожих ракет, - Повітряні сили

Станом на 12.40 оголошено відбій ракетної небезпеки на Півдні. На Сумщині досі тривога.

Нагадаємо, минулої ночі під прицілом була портова інфраструктура р. Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі у ніч на 23 липня 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти.

За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.