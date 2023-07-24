На Півдні та на Сумщині ракетна небезпека, - Повітряні сили
Повітряні сили інформують про ракетну небезпеку на Півдні нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"Увага! Південь - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Наразі на Півдні оголошено повітряну тривогу.
"Увага! Сумська область - ракетна небезпека!" - згодом додали у ПС.
Станом на 12.40 оголошено відбій ракетної небезпеки на Півдні. На Сумщині досі тривога.
Нагадаємо, минулої ночі під прицілом була портова інфраструктура р. Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО
Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі у ніч на 23 липня 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти.
За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.
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