На Юге и в Сумской области ракетная опасность, - Воздушные силы

Воздушные силы информируют ракетную опасность на Юге нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Внимание! Юг - ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Сейчас на Юге объявлена воздушная тревога.

"Внимание! Сумская область - ракетная опасность!" - впоследствии добавили в ПС.

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Напомним, минувшей ночью под прицелом была портовая инфраструктура г. Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе в ночь на 23 июля 1 человек погиб, 22 – пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе изуродовано более 40 зданий.