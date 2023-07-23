Атака на Одесщину: уничтожены 9 из 19 вражеских ракет, - Воздушные силы

Ночью 23 июля 2023 года оккупанты снова атаковали Одесщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

По данным Воздушных сил, всего противник применил 19 ракет разных типов:

- 5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

- 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

- 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

Читайте также: Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 9 воздушных целей:

- 4 крылатых ракеты морского базирования "Калибр";

- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 15 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.