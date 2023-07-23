Атака на Одесщину: уничтожены 9 из 19 вражеских ракет, - Воздушные силы
Ночью 23 июля 2023 года оккупанты снова атаковали Одесщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
По данным Воздушных сил, всего противник применил 19 ракет разных типов:
- 5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
- 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
- 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 9 воздушных целей:
- 4 крылатых ракеты морского базирования "Калибр";
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".
"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 15 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.
В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.
Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.
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Це я до того, які компетентні люди іноді клепають про нас потім статті на Заході.
Але ніхто й не спростовує чомусь висновок "некомпетентного" М. Солоніна про те, що Х-22, це "подарунок для зенітників", і що її повинні збивати навіть С-300.
Він і льотчик і танкіст і зенітник і моряк іпідводник
пуляють з крыма по Одессе - там время прилета - минуты
какое ППО с этим справится
это когда сосед вам через забор из танка стреляет
способ один - убить ВСЕХ кацапов
А накрити всю Україну Патріотами - то потрібно зі всього Світу зібрати все.
хоча я думаю шо Єрмаку пофіг було би навіть на загрозу ядерним іскандером Одесі - головне шо ОПУ прикритий.
они вас и "защитят" и сдадут и похоронят в братских могилах как Мариуполь Херсон Мелитополь и т.д.
а ты Ермака спросил, да? или может бы Ермак, если бы сидел в Неморове, то ему и на Киев не было бы похрен - собрал бы Патриоты в Немирове, не?
ха-ха, угадай шо бы выбрал Ермак - свою ж., или тебя+еще 3млн. киевлян, и даже Кличко.
дякую! понятливый чел, дай лапу.
ну це якось було б дивно, нє?
а от шоб на півдні прильоти були - в самий раз, бо треба "прикривати Київ".
воно то треба, але до Одеси Єрмаку бажано не навідуватись. Зеля вже раз приїхав - купався в лайні.(тоді, в червоних трусах, Домбровський коли відео дивився, то реакція була просто супер - головне ніхто не сказав Зелі шо там зливають каналізацію і воно полізло купатись )
Экс-нардеп Геннадий Москаль заявил, что глава ОП Андрей Ермак работает на российские спецслужбы и назвал его агентурный псевдоним - "Тємофєєв".
Об этом Москаль сказал в эфире 5 канала.
А дєрьмак в суд проти Москаля не пішов.
дядя, ви
Я не бачу Іншого пояснення для того, чому маючи сотні батарей тих петріотів, наші 'партнери' цедять нам лише по 1-2 пускових, і то невідомо коли...
головний порт країни! і що там може вякати зе?
"Зерновая сделка" была заключена в июле 2022 г. и с тех пор, считалось, что Одесса как бы прикрыта этой сделкой (за исключением бомбардировок энергоструктуры осенью/зимой). Из ПВО там советские С300 и Буки. И те, с ограниченным боезапасом.
Весь мир, почему-то считал, что ***** заставят продлить эту "зерновую сделку" и главным драйвером этой уверенности был Эрдоган.
Варварские бомбардировки Одессы - это подтверждение тезиса о том, что ***** не нужны никакие "переговоры" и что влиять на него никто не может.
Что еще должно вытворить это чудовище, что бы весь мир понял, что с бешеной собакой не возможно договорится, её можно только пристрелить.