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Новости Война
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Атака на Одесщину: уничтожены 9 из 19 вражеских ракет, - Воздушные силы

одеса

Ночью 23 июля 2023 года оккупанты снова атаковали Одесщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

По данным Воздушных сил, всего противник применил 19 ракет разных типов:

- 5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
- 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
- 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

Читайте также: Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 9 воздушных целей:

- 4 крылатых ракеты морского базирования "Калибр";
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 15 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

Автор: 

Одесса (7869) ракеты (3558) Воздушные силы (2268)


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Топ комментарии
+18
Найкраще ПВО - це знищення макшанських лоханок у Чорному морі, ракетні комплекси в Криму.
А накрити всю Україну Патріотами - то потрібно зі всього Світу зібрати все.
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23.07.2023 09:46
+12
А шо это за ******** кацапские наративы "через похибку ракет"?! Руцкие харошие, ани стреляли па ваеным целям, но ракета ашиблась, она не хатела?!!!
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23.07.2023 09:53
+8
На днях журналіст wsj (українського походження) наклепав у твіттері, що ПВО України дуже виснажена. Як доказ порахував, що в Одессі ми збиваємо лише 50% (ті 50% незбитих - це онікси та Х-22) . Відсоток вірний, але причиною вказав виснаженість ...

Це я до того, які компетентні люди іноді клепають про нас потім статті на Заході.
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23.07.2023 09:40
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На днях журналіст wsj (українського походження) наклепав у твіттері, що ПВО України дуже виснажена. Як доказ порахував, що в Одессі ми збиваємо лише 50% (ті 50% незбитих - це онікси та Х-22) . Відсоток вірний, але причиною вказав виснаженість ...

Це я до того, які компетентні люди іноді клепають про нас потім статті на Заході.
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23.07.2023 09:40 Ответить
Некомпетентні люди не знали, що стару ракету Х-22, яку приймали на озброєння в 70-ті, можливо збити тільки "Петріотом", тому й зробили висновок про виснаження.
Але ніхто й не спростовує чомусь висновок "некомпетентного" М. Солоніна про те, що Х-22, це "подарунок для зенітників", і що її повинні збивати навіть С-300.
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23.07.2023 10:10 Ответить
солонін як той чоловік, що "три роботи робить, і сидить і пердить і стиранку дробить" (українське прислів'я)
Він і льотчик і танкіст і зенітник і моряк іпідводник
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23.07.2023 10:58 Ответить
какое накуй выснаження
пуляють з крыма по Одессе - там время прилета - минуты
какое ППО с этим справится
это когда сосед вам через забор из танка стреляет
способ один - убить ВСЕХ кацапов
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23.07.2023 11:08 Ответить
З якого це дива той солонін став спецом з ППО і стратегічних ракет? І чому хто має щось спростовувати з чергової маячні того солоніна? Кому воно нафіг треба?
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23.07.2023 18:32 Ответить
Найкраще ПВО - це знищення макшанських лоханок у Чорному морі, ракетні комплекси в Криму.
А накрити всю Україну Патріотами - то потрібно зі всього Світу зібрати все.
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23.07.2023 09:46 Ответить
так йди Патріоти забери у Єрмака і відправ в Одесу, тоді прикриють.
хоча я думаю шо Єрмаку пофіг було би навіть на загрозу ядерним іскандером Одесі - головне шо ОПУ прикритий.
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23.07.2023 09:56 Ответить
А на 2х миллионный Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье и тп вам жителям столицы *****!
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23.07.2023 10:24 Ответить
вы ывбрали это ЗЕЛЕНОЕ кремелвское говно во власть и его холуев из мертветчуковского опгзж - так теперь жрите не подавитесь
они вас и "защитят" и сдадут и похоронят в братских могилах как Мариуполь Херсон Мелитополь и т.д.
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23.07.2023 10:28 Ответить
да ну?
а ты Ермака спросил, да? или может бы Ермак, если бы сидел в Неморове, то ему и на Киев не было бы похрен - собрал бы Патриоты в Немирове, не?
ха-ха, угадай шо бы выбрал Ермак - свою ж., или тебя+еще 3млн. киевлян, и даже Кличко.
дякую! понятливый чел, дай лапу.
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23.07.2023 10:28 Ответить
илиот ватный ермаку не нужен патриот он в бункере на глубине там никакая ракета не страшна
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23.07.2023 10:35 Ответить
Путін хоче вбити Єрмака?
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23.07.2023 10:50 Ответить
а ви хотів шоб Єрмак сказав - Я кріт і ППО можна з Києва забрати, бо путін боїться попасти по своєму рабу?
ну це якось було б дивно, нє?
а от шоб на півдні прильоти були - в самий раз, бо треба "прикривати Київ".
воно то треба, але до Одеси Єрмаку бажано не навідуватись. Зеля вже раз приїхав - купався в лайні.(тоді, в червоних трусах, Домбровський коли відео дивився, то реакція була просто супер - головне ніхто не сказав Зелі шо там зливають каналізацію і воно полізло купатись )
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23.07.2023 11:01 Ответить
Єлдак? за что?

Экс-нардеп Геннадий Москаль заявил, что глава ОП Андрей Ермак работает на российские спецслужбы и назвал его агентурный псевдоним - "Тємофєєв".

Об этом Москаль сказал в эфире 5 канала.
А дєрьмак в суд проти Москаля не пішов.
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23.07.2023 11:02 Ответить
А шо это за ******** кацапские наративы "через похибку ракет"?! Руцкие харошие, ани стреляли па ваеным целям, но ракета ашиблась, она не хатела?!!!
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23.07.2023 09:53 Ответить
навряд чи закладається саме такий наратив... скороіше - вони такі кончені, що, наперед знаючи про великі похибки і про те, що порт плавно перетікає в центр міста, все одно запускають брухт, розуміючи, що потрапить в людське житло...
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23.07.2023 09:56 Ответить
Та їм зовсім похер чим стріляти по Україні. Там немає ніякої думки. Аби вбити більше.
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23.07.2023 10:00 Ответить
за цей час, аби уникнути "ескалації", можна було б з американцями перекрасити та перебити написи на кількох десятках атакмсів та томагавках на "Зроблено на Малій Арнаутській в Одесі"... ну, а на чіпах - то таке, хіба мало на 7-му кілометрі непроданих пральних машинок...
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23.07.2023 09:53 Ответить
ну...... читаючи новину про Бакланова..... якось ви б сам на місці байденівців на таку пропозицію сказав би ЄрмакУ:
дядя, ви
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23.07.2023 09:57 Ответить
я все давно вже розумію, чому сидимо без дальнобійної зброї... то лише мрії...
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23.07.2023 10:00 Ответить
А чому сидимо без дальнобійної зброї?
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23.07.2023 11:58 Ответить
легенько все можна, як наприклад це робив, робить Ізраєль на території Ірану, Іраку, Сирії, лівану, але для цього ж треба мати патріотичну проукраїнську владу, а не те зелене прокацапське лайно запроданців-колоборантів що тільки всіє кричати: "Байден пачему ми єщо не в НАТА ???"... треба ж показати що недивлячись на війну в Україні йдуть демократичні реформи, є вільа преса і тд.тп., значно простіше возомнити з себе маленького, непомильного зе-сцаря, таку собі зе-копію )(уйло і пиляти бабки на ЗСУ, тощо ...
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23.07.2023 09:58 Ответить
А західні партнери за всім цим спостерігають... і нчого не роблять. Невже так важко дати достатню кулькість засобів ППО, щоб прикрити одне стратегічно важливе місто??? Чи їм простіше принижуватися і благати *****, щоб він їм дозволив зерно до африки вивозити???
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23.07.2023 10:08 Ответить
А їм пофігу на усе це - на зерно, на Одесу, на голодних негрів у африці. Головне - не витратити зайвої копійки, подалі дистанціюватися від нашої війни і нів'якому разі не образити *****.
Я не бачу Іншого пояснення для того, чому маючи сотні батарей тих петріотів, наші 'партнери' цедять нам лише по 1-2 пускових, і то невідомо коли...
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23.07.2023 11:39 Ответить
в вильнюс они навезли 12 патриотов!!!! 12!! я в шоке просто. Нам дали 2, и даже после таких обстрелов одессы, ничего не дают...
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23.07.2023 16:52 Ответить
всього лиш 9 з 19-ти... тобто наш південь здали з самого початку, так до сих пір його і не захищають..
головний порт країни! і що там може вякати зе?
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23.07.2023 10:50 Ответить
Варварские бомбардировки Одессы - это подтверждение тезиса о том, что ***** не нужны никакие "переговоры" и что влиять на него никто не может.
"Зерновая сделка" была заключена в июле 2022 г. и с тех пор, считалось, что Одесса как бы прикрыта этой сделкой (за исключением бомбардировок энергоструктуры осенью/зимой). Из ПВО там советские С300 и Буки. И те, с ограниченным боезапасом.
Весь мир, почему-то считал, что ***** заставят продлить эту "зерновую сделку" и главным драйвером этой уверенности был Эрдоган.
Варварские бомбардировки Одессы - это подтверждение тезиса о том, что ***** не нужны никакие "переговоры" и что влиять на него никто не может.
Что еще должно вытворить это чудовище, что бы весь мир понял, что с бешеной собакой не возможно договорится, её можно только пристрелить.
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23.07.2023 11:14 Ответить
 
 