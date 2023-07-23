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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесской области ракетами "Калибр", "Оникс", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена. Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере 6 жилым, в том числе многоквартирным домам. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки получил повреждения Спасо-Преображенский собор (УПЦ МП) на одной из центральных площадей Одессы. Также пострадали 2 памятника архитектуры.

По городу образовались несколько воронок, обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, вероятно, будет изменен маршрут городского транспорта.

"По состоянию на 5:25 известно об одном погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно", - рассказали в ОК "Південь".

Напомним, ночью 23 июля россияне нанесли удар по Одессе ракетами и беспилотниками.

Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 01
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 02
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 03
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 04
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 05
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 06
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 07
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 08
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 09
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 10
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 11
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 12
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 13
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 14
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 15
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 16
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 17
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 18
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 19
Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК Південь 20

Автор: 

Одесса (7880) ракеты (3569)


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Топ комментарии
+34
Один баран сказал - Хуже не будет , и вторило ему стадо - хоть поржем !!!! и выбрало стадо себе подобного , .....................результат выбора 75% баранов на этих фото.
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23.07.2023 07:36
+31
Просто нагадування - мер Труханов обраний одеситами громадянин РФ, а до міськадміністрації одесити обрали в більшості ОПЗЖ та Шарія - але як ми всі знаємо "Москва сльозам не вірить"
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23.07.2023 07:31
+21
За таке потрібно потопити весь кацапський флот. Слід за москвою.
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23.07.2023 07:37
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"Купола в росии кроют чистым золотом что бы господь чаще замечал...." В.С. Высоцкий
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23.07.2023 07:30 Ответить
Оцей собор єдиний в Україні залишити упц мп, але як пам'ятку рашисткій агресії, із забороною ремонтувати.

Нехай курви ватні ходять на службу та милуються рузькими миром та нюхають згарища!

Співчуття одеситам!
Це Господь карає місто за ватність та катьку-курву
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23.07.2023 08:11 Ответить
Боже, який жах!
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23.07.2023 07:30 Ответить
Українські Алєппи


а ми про що думали коли кацапи руйнували Сирію?
вірно!
про дешевий рашиських газ.
отак і весь світ зараз думає
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23.07.2023 08:21 Ответить
Просто нагадування - мер Труханов обраний одеситами громадянин РФ, а до міськадміністрації одесити обрали в більшості ОПЗЖ та Шарія - але як ми всі знаємо "Москва сльозам не вірить"
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23.07.2023 07:31 Ответить
Московія несе війну,
І смерть, і біль, і руйнування
Ми платимо за все ціну
Бо вибрали це виживання.

В Одесі править московит
Кацапська мова, їхні церкви…
Що може дати вам бандит?
Все тільки українське стерти.
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23.07.2023 08:49 Ответить
Тепер какцапня їх гарно переконує у правильності вибору. Але вати там ще дохріна і більше (нормальних людей також багато).
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23.07.2023 10:37 Ответить
Один баран сказал - Хуже не будет , и вторило ему стадо - хоть поржем !!!! и выбрало стадо себе подобного , .....................результат выбора 75% баранов на этих фото.
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23.07.2023 07:36 Ответить
За таке потрібно потопити весь кацапський флот. Слід за москвою.
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23.07.2023 07:37 Ответить
чем?
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23.07.2023 17:23 Ответить
Так вони і є "росияне" і "русские".

Як то кажуть "слов из песни не выбросить".
Во время 2 мировой кто убивал?
Нацисты? фашисты?
Да не, немцы и итальянцы с венграми.

Немає рашистів, путіністів і т.д.
Є русские!
Так себе зараз стали називати навіть всі нацмени від бурят-тувінців до кавказців
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23.07.2023 08:18 Ответить
Від італійців у Гітлера більше проблем було, ніж допомоги - ті ще "вояки" ))) А от угри, то ще та сволота (і була, і є, і буде).
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23.07.2023 10:39 Ответить
Дуже прикро коли нема чим вiдповiсти ворогу,знищити ïх мiста, портит та населення.
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23.07.2023 07:48 Ответить
Є постанова уряду називати їх рашистами, треба її виконувати, а не називати їх братами.
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23.07.2023 07:50 Ответить
1. Яка постанова вимагає називати їх саме рашистами?
2. Де в тексті їх названо братами?
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23.07.2023 08:01 Ответить
(№ 9101) від 2 травня 2023 року Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ.
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23.07.2023 11:50 Ответить
Є русские та россия.
Вони творять звірства і їм бути проклятими на віки
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23.07.2023 08:24 Ответить
Русскіє харошиє...рашисти погані...? і кому ж це так не хочеться, щоб русскіх називали русскімі?
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23.07.2023 08:30 Ответить
Пора вже и нам сериозно ім попортити шкуру -- бо така безнаказаність іх тільки підстьогує
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23.07.2023 07:55 Ответить
Кацапи - це ненажерливі потвори. Це маніяки і терористи номер один в світі. Вони будуть по шматкам різати, робити сусідам боляче, а самі на весь світ горлапанити, шо їх б'ють, якщо буде хоч маленька відсіч і перти свою недокультуру світу.
Чим Ви збираєтеся попортити шкуру кацапам? Мені звичайно дуже шкода і одесітів і зруйнованих пам'яток історії, в цьому місті я навчався в універі, але це частково є і вибір одеситів. Нормальні люди попереджали про наміри кацапів, але саме одесити вибрали кацапа мером і президентом "містер барижна дорога", а могли б робити ракети, бо ті, кого "містер "барижна дорога" з кацапами і Бенею, обізвали "баригами" створили ракетні комплекси "Нептун", "Вільха М", "Грім 2 Сапсан",, рухалися до завершення СД-300 і "Кільченнь" і могли за наступні 5 років створити ще масу таких проектів і реально шарахнути по цапам. Але нарід вирішив попередників ****** брудом і замість "Армія, Мова, Віра, ЄС, НАТО" вибрали "какая разница, поржать, поSрать і хужє нє будєт". Головне, що це ще далеко не кінець. Живемо, як вибирали!!!
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23.07.2023 08:29 Ответить
Ви сповна розуму? Одеса це Україна.
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23.07.2023 08:16 Ответить
тим не менше в Одесі ще є багато прокацапського, проімперського, прокомуністичгого лайна, біонепотребу що чекає на сруцькій мір, відродження "срср", царської кацапської імперії !!! маме це тупе лайно зараз коригує кацапські ракети по Одесі !!!
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23.07.2023 08:19 Ответить
Тільки в Одесі?
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23.07.2023 08:23 Ответить
Асвальтом шкуру можна тільки заліпити
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23.07.2023 08:25 Ответить
нажаль не тільки !!! навіть в моєму, княжому, бандерівському Львові, є такі ... їх звичайно значно менше, але є ... Єдиний вихід як на мене привсялюдна ліквідація цих зароданців-колоборантів - є незаперечні докази шпіонажу на користь кацапів, до стінки або на гіляку ...
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23.07.2023 08:27 Ответить
Мене не цікавить ваша думка, виходить, що Донецьк і Луганськ зовсім визволяти не потрібно буде, бо вони давно в окупації. Порти України це порти України, і люди України це люди України. Ви також не ідеал, коли пишите таке,чому тоді вас захищати потрібно?
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23.07.2023 08:33 Ответить
чому не потрібно ??? потрібно звичайно, навіть якщо післе цього визволення з цих міст залишиться те що зараз кацапи зробили з Маріополем, Бахмутом, Волновохому, Попасною та ще десятком міст дДонбасу !!! Луганськ, Донецьк, Донбас і Крм це Україна !!!
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23.07.2023 08:37 Ответить
в Одесі кацапського бидла не меньше 80%
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23.07.2023 08:35 Ответить
Ви з якого міста? Щоб я про вас так же написала. Ні совісті,ні моралі, ні болі. Повторюсь це Україна, а не проценти вами придуманіі це люди України, а не таке сміття як ви. Атакують міста України а вони радіють. Якщо тебе захищає ЗСУ, то даремно
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23.07.2023 08:41 Ответить
не думаю !!! 20% напевно !!! тих щось готові робити, для "сруцького міра" на порядок менше - до 2% !!! це навіть показали події 2 травня 2014 в Одессі ... решта пасивні шдуни сруцького міра ...
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23.07.2023 08:41 Ответить
Постоянно там бываю , часто и долго.. Сейчас этот процент очень уменьшился - реально около 35-40 процентов. После войны это другой город.
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23.07.2023 16:52 Ответить
Ви явно з Києва, бо вас усе ППО на 100% захищає. Або ви кацап,що пишите в негативному ракурсі про місто і людей. Це Україна, а не ждуни, пердуни і такі як ви. Читати стидно.
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23.07.2023 08:28 Ответить
Назвіть % руської весни в Одесі, Києві, Харкові, Черкаси. Ви ж специ. Логіка війни в Україні це вас не стосується, бо ви і війна по різні сторони.
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23.07.2023 08:35 Ответить
)(уйло лізе в Україну бо хоче відродити імперію - срср та кацпську цапську імперію (1721-1917 рр.), а без України, не буде цієї імперії !!!
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23.07.2023 08:44 Ответить
Ви вибрали президента клоуна, асфальт, а не ЗСУ і пишите про кацапів в містах України, дивлячись їх серіали, підтримуючи їх зрадників в оп. Чим кращі ви,зе фанати за інших. Плюю вам в морду за те що радієте при обстрілах Одеси. Ви не українець.
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23.07.2023 08:45 Ответить
Після слів про Одесу, спілкуватися,читати чи знати ,що ви є не хочу. У мене, поттугалки , більш проукраїнського чим у вас з прапором на Цензорі.
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23.07.2023 08:58 Ответить
кацапи залишили попів своєї кгб/фсб секти в Одесі без головного "робочого місця", а що : "бий своїх щоб чужі боялися" ...
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23.07.2023 08:16 Ответить
Можно уже прикрыть Одессу хотя бы батареей Самп-Т, а на прикрытие Киева оставить две с половиной батареи Патриот которые есть? Про Насамсы и Ирис-Т и говорить нечего. Ну не один только Киев должен иметь современную ПВО...
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23.07.2023 08:17 Ответить
це треба питати "найвеличнішого лідора", "**************", 4-разового ухилянта, в 2015-19 рр., від служби в ЗСУ - бо саме він боїться за свою найвеличніжу попу і жопи його зе-банди що в основному окопалися в Києві !!! а своїх кошерних батьків з Кривого Рогу, він щавбачливо евакоював до Ізраєлю напередодні 24.02.2022 року ...
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23.07.2023 08:23 Ответить
Про батьків це правда? Взагалі-то, не дивно. А що сам не втік, бо недокрав - інакше пояснити це не можу
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23.07.2023 08:31 Ответить
100% правда !!! а сам не втік не знаю чому, може його регент і посмісництву агент фсб єр-мак не дозволив ...
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23.07.2023 08:33 Ответить
Ви знаєте, Росія в агонії. Вона вже програла. Свідоцтвом її програшу є знищені храми в Україні.
Характерно, те що патріарх Кирилл, сам не усвідомлюючи свойого вчинку, дарує і благословить на війну з Україною головнокомандуючого військами національної гвардії Росії Золотова Августовською іконою. Августовську битву в першій світовій війні у Польщі Росія програла. Дуже багато солдатів російської армії попали в полон і спасли своє життя, завдяки появі на небі Матері Божої. Про Августовську ікону розповів богослов Андрей Кураєв.
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23.07.2023 08:20 Ответить
так свана "рпц" одне з основних джерел пропаганди війни і сруького міра, в тому числі, в Україні ...
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23.07.2023 08:24 Ответить
Адєсса - рускій горад, егеж? Чого ж таке ставлення до нього з боку рашистів? А, дехто думав, що вони теж люди, і не будуть руйнувати мости. Ще й як будуть, бо це нелюди
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23.07.2023 08:27 Ответить
Так де ППО по захисту портів України? Зернова угода, ставка, і ми усі рівні і в біді і в радості?
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23.07.2023 08:30 Ответить
Ну, розслабились - зернова угода, мир-жвачка, дєньоги, на#єра та ппо, і так усе домовлено. З ким? З #уйлом? От тепер і маємо...
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23.07.2023 08:34 Ответить
Скрепи кацапськогоМіра, у всій красі.

Спасо-Преображенський собор, побудовано в 1795 році.

Похований: князь, учасник війни 1812 року, командир кацапського окупаційного корпусу у Франції, міхаїл воронцов.
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23.07.2023 10:15 Ответить
Співчуття одеситам... Бракує слів.. Московити лютують, бо Україна бореться і поборе!
Світ вкотре переконується - нема для них нічого святого...
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23.07.2023 11:12 Ответить
руззкіє - сатанисти
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23.07.2023 14:12 Ответить
 
 