Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
Во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесской области ракетами "Калибр", "Оникс", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.
Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена. Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере 6 жилым, в том числе многоквартирным домам. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна", - говорится в сообщении.
В результате российской атаки получил повреждения Спасо-Преображенский собор (УПЦ МП) на одной из центральных площадей Одессы. Также пострадали 2 памятника архитектуры.
По городу образовались несколько воронок, обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, вероятно, будет изменен маршрут городского транспорта.
"По состоянию на 5:25 известно об одном погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно", - рассказали в ОК "Південь".
Напомним, ночью 23 июля россияне нанесли удар по Одессе ракетами и беспилотниками.
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Нехай курви ватні ходять на службу та милуються рузькими миром та нюхають згарища!
Співчуття одеситам!
Це Господь карає місто за ватність та катьку-курву
а ми про що думали коли кацапи руйнували Сирію?
вірно!
про дешевий рашиських газ.
отак і весь світ зараз думає
І смерть, і біль, і руйнування
Ми платимо за все ціну
Бо вибрали це виживання.
В Одесі править московит
Кацапська мова, їхні церкви…
Що може дати вам бандит?
Все тільки українське стерти.
Як то кажуть "слов из песни не выбросить".
Во время 2 мировой кто убивал?
Нацисты? фашисты?
Да не, немцы и итальянцы с венграми.
Немає рашистів, путіністів і т.д.
Є русские!
Так себе зараз стали називати навіть всі нацмени від бурят-тувінців до кавказців
2. Де в тексті їх названо братами?
Вони творять звірства і їм бути проклятими на віки
Чим Ви збираєтеся попортити шкуру кацапам? Мені звичайно дуже шкода і одесітів і зруйнованих пам'яток історії, в цьому місті я навчався в універі, але це частково є і вибір одеситів. Нормальні люди попереджали про наміри кацапів, але саме одесити вибрали кацапа мером і президентом "містер барижна дорога", а могли б робити ракети, бо ті, кого "містер "барижна дорога" з кацапами і Бенею, обізвали "баригами" створили ракетні комплекси "Нептун", "Вільха М", "Грім 2 Сапсан",, рухалися до завершення СД-300 і "Кільченнь" і могли за наступні 5 років створити ще масу таких проектів і реально шарахнути по цапам. Але нарід вирішив попередників ****** брудом і замість "Армія, Мова, Віра, ЄС, НАТО" вибрали "какая разница, поржать, поSрать і хужє нє будєт". Головне, що це ще далеко не кінець. Живемо, як вибирали!!!
Характерно, те що патріарх Кирилл, сам не усвідомлюючи свойого вчинку, дарує і благословить на війну з Україною головнокомандуючого військами національної гвардії Росії Золотова Августовською іконою. Августовську битву в першій світовій війні у Польщі Росія програла. Дуже багато солдатів російської армії попали в полон і спасли своє життя, завдяки появі на небі Матері Божої. Про Августовську ікону розповів богослов Андрей Кураєв.
Спасо-Преображенський собор, побудовано в 1795 році.
Похований: князь, учасник війни 1812 року, командир кацапського окупаційного корпусу у Франції, міхаїл воронцов.
Світ вкотре переконується - нема для них нічого святого...