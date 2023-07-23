Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесской области ракетами "Калибр", "Оникс", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена. Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере 6 жилым, в том числе многоквартирным домам. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки получил повреждения Спасо-Преображенский собор (УПЦ МП) на одной из центральных площадей Одессы. Также пострадали 2 памятника архитектуры.

По городу образовались несколько воронок, обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, вероятно, будет изменен маршрут городского транспорта.

"По состоянию на 5:25 известно об одном погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно", - рассказали в ОК "Південь".

Напомним, ночью 23 июля россияне нанесли удар по Одессе ракетами и беспилотниками.







































