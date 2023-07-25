Дискредитував військових, перешкоджав врученню повісток та виправдовував агресію РФ: на Львівщині затримано блогера. ФОТО
Мешканець Дрогобича, який є місцевим блогером, на своїх сторінках у соцмережах публічно дискредитував українських захисників. В одному із прямих ефірів підозрюваний називав представників ЗСУ злочинцями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру блогеру з Львівщини. Йому інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія РФ проти України.
За даними слідства, підозрюваний неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи "шакалами". При цьому стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати в цій установі, є злочинцями. Закликав перешкоджати їхній діяльності. Сам конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував в соціальній мережі.
Також підозрюваний опублікував на своєму каналі відео, у яких стверджував, що вручення повісток громадянам України є незаконним та неконституційним. У них він надав "поради", як вибудовувати діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток.
Окрім цього, на своєму Youtube-каналі блогер виправдовував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.
Правоохоронці затримали його в порядку ст. 615 КПК України.
До суду скеровано клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії тривають.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ у Львівській області.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=k9qer-hz4YM Лорак ганяють на росії та зривають концерти. Повчальна історія зрадниці
Аргумент типу: нас послали нах, а ми образились не пропонувати.
для "месний дурачок" он слишком продуктивный и в трэнды попадает.
Там цэлый батальйон обслуги работает для ниво, для "месний дурачок".
а ты тут фсем мозжэчок засираеш.
шо тут случилось, Изя? , шо цэлова тибя прислали?
https://www.volynnews.com/news/all/treba-bulo-hrokhnuty-*********-viyskovi-z-luhanshchyny-vderlysia-do-budynku-volynianyna/
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Тю! тожэ самое делают дружно и вместе Люся Обдристовечь, Сирожа Дацюк, Юра Романенко (ему лет 50, а выглядит как 12-летний забияка, проблемы с речью и поведением), Андрей Баумейстер, и некто Фельдман. Тока шо повестки не рвут.
Регулярно, на совместных стримах, порочат украинских героев.
И хто-то жэ их крышует? - дайот иммунитет от преследования.
Панятно шо не путен и не кличко.
@SSamsonovy4
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24 лип.
Власного виробництва зброї нема. ППО і авіації нема. Форму не купують. Аптечки з гівна. Моб.ресурс скінчився. Інфраструктура розйобана.
Є - марафон, продажні активісти, піздінг бабла, кастова система, серіали, довбойоби при владі, пройобана політика, внутрішні чвари.
Здобули!
і чим швидше ми почнем її виправляти, тим краще
Більше всього дискредитують ЗСУ оті воєнкоми які призивають інвалідів дитинства з надією що вони одужали чи просто на вулицях з бійкою пакують перехожих в автівки
Я думаю, що наказати його потрібно, тому що він реально втратив берега . Але мобілізація бідних - і бронь чиновників - от що по справжньому дискредитує Україну
Не з усім згодний з тим, що говорять ті чи інші журналісти, блогери, але, нажаль, "сморід" від конкретно цієї справи надто вже сумнівний, непевний (і чомусь одразу ж пригадуються справи на того ж таки Червінського, Кривоноса, Звіробій, Ріфмастера).
Бо дивно виходить. Коли, наприклад, працівники "ТЦК" грубо порушують закони України (та й загалом, самі діють поза законом) та норми Конституції, дискредетуючи тим самим ті ж таки ЗСУ та створюючи тим самим - загрозу Національній безпеці - це "норма".
А от коли журналісти, громадські діячі, адвокати - говорять про цей, по факту, саботаж, та дескридитацію тих же таки Збройних Сил через неадекватні, а, порою, й просто злочинні дії конкрених співробітників того ж таки "ТЦК" - то це вже типу "харам", "ніззя". І все в нас при тому - "нормально".
Зрештою, так само " нормально", як і яйця по 17 гривень, розмінований перед самим російським вторгненням Чонгар і так далі.
Ну, тобто, нормально, що в Україна зсередини перетворюються на "рашу"?
То що далі - давайте тепер вже розженемо тих же таки адвокатів, почнемо їх " кошмарити", влаштовувати їм "маскі-шоу", "шити" "справи" - бо бачте - дають людям поради про те, як захистити свої конституційні права та примусити тих же таки держслужбовців дотримуватися норм Конституції, Законів? А що? - ті ж таки, опозиційні, проукраїнські, телеканали в нас вже з ефіру "викинули". А проти багатьох офіцерів, які захищали Україну - завели "справи". То, цілком же ж "логічно", наступним кроком "відмінити" й тих же таки адвокатів, так? Нащо вони "рабам"?
Цікаво інше. Люди, які зараз воюють на фронті - воюють за те, щоби у нас в тилу, будували "рашку"? Чи може вони воюють, щоби в тилу розкрадали забезпечення для військових? Та замість будувати ту ж таки ракетну зброю і дрони - знімали дебильні серіали?
"Правоохранители задержали его в порядке ст. 615 УПК РФ". Источник: https://censor.net/ru/p3433288
Не зрозуміло зі статті яким чином цей блогер виправдовував агресію окупантів проти України.
У цій статті часто згадується про дискредитацію блогером українських захисників, однак я не знайшов у Кримінальному кодексі України такої статті, хоча така стаття наявна у агресора і широко там застосовується.