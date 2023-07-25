Дискредитував військових, перешкоджав врученню повісток та виправдовував агресію РФ: на Львівщині затримано блогера. ФОТО

Мешканець Дрогобича, який є місцевим блогером, на своїх сторінках у соцмережах публічно дискредитував українських захисників. В одному із прямих ефірів підозрюваний називав представників ЗСУ злочинцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру блогеру з Львівщини. Йому інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія РФ проти України.

За даними слідства, підозрюваний неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи "шакалами". При цьому стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати в цій установі, є злочинцями. Закликав перешкоджати їхній діяльності. Сам конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував в соціальній мережі.





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Також підозрюваний опублікував на своєму каналі відео, у яких стверджував, що вручення повісток громадянам України є незаконним та неконституційним. У них він надав "поради", як вибудовувати діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток.

Окрім цього, на своєму Youtube-каналі блогер виправдовував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 615 КПК України.

До суду скеровано клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ у Львівській області.