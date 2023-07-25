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Дискредитував військових, перешкоджав врученню повісток та виправдовував агресію РФ: на Львівщині затримано блогера. ФОТО

Мешканець Дрогобича, який є місцевим блогером, на своїх сторінках у соцмережах публічно дискредитував українських захисників. В одному із прямих ефірів підозрюваний називав представників ЗСУ злочинцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру блогеру з Львівщини. Йому інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія РФ проти України.

За даними слідства, підозрюваний неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи "шакалами". При цьому стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати в цій установі, є злочинцями. Закликав перешкоджати їхній діяльності. Сам конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував в соціальній мережі.

Дискредитував військових, перешкоджав врученню повісток та виправдовував агресію РФ: на Львівщині затримано блогера 01
Дискредитував військових, перешкоджав врученню повісток та виправдовував агресію РФ: на Львівщині затримано блогера 02

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Також підозрюваний опублікував на своєму каналі відео, у яких стверджував, що вручення повісток громадянам України є незаконним та неконституційним. У них він надав "поради", як вибудовувати діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток.

Окрім цього, на своєму Youtube-каналі блогер виправдовував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 615 КПК України.

До суду скеровано клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ у Львівській області.

Автор: 

блогер (181) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3250) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+22
Такого колаборанта зловили аж гордість бере, треба Баканова з Полтави адвокатом терміново викликати
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25.07.2023 13:09
+14
Дискредитував військових, перешкоджав врученню повісток та виправдовував агресію РФ
=====================
Тю! тожэ самое делают дружно и вместе Люся Обдристовечь, Сирожа Дацюк, Юра Романенко (ему лет 50, а выглядит как 12-летний забияка, проблемы с речью и поведением), Андрей Баумейстер, и некто Фельдман. Тока шо повестки не рвут.
Регулярно, на совместных стримах, порочат украинских героев.
И хто-то жэ их крышует? - дайот иммунитет от преследования.
Панятно шо не путен и не кличко.
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25.07.2023 13:20
+13
Підозрюю що це Чава, дов"ойоб який бігав з камерою і розказував що він не фіз. особа а людина. А України не існує бо це корпорація. Обзивав злочинцем хлопця з ТЦК, який служе у війську ще з 2020, а в 2023 на фронті отримав інвалідність в наслідок поранення( втратив око) і був переведений в тил. Корочше месний дурачок.
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25.07.2023 13:17
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Примітно те, що на росії таких блогерів (засуджують зс рф, називають росію країною-терористом) рівно нуль. Здогадайтесь, чому.
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25.07.2023 12:57 Відповісти
Є такі, але вони виїхали
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25.07.2023 13:10 Відповісти
Так а чого по вашому так?
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25.07.2023 13:25 Відповісти
Бо там навіть за натяк на щось навіть не подібне, просто неоднозначне - голову відкручують миттєво.
https://www.youtube.com/watch?v=k9qer-hz4YM Лорак ганяють на росії та зривають концерти. Повчальна історія зрадниці
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25.07.2023 13:29 Відповісти
З ворогами не панькатись, а суворо за законом. Стаття є - на нари. А то справу розвалять, відпустять, як коригувальників багатьох відпускають.
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25.07.2023 13:38 Відповісти
Розтин показав, що смерть організму настала через захист прав мікробів та вірусів.
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25.07.2023 13:43 Відповісти
Можна і далі толерувати, буде у нас багато Баканових, і тоді ніякі ЗСУ не допоможуть.
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25.07.2023 13:48 Відповісти
За бакановым никто не гоняется. А
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25.07.2023 13:52 Відповісти
Тому що "в законє". Як і Єрмак.
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25.07.2023 13:57 Відповісти
Тому, що наші не роблять спроб чинити опір органам. А в рашці поголовно. Два дні тому застрілили.
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25.07.2023 16:32 Відповісти
Фейгін з Арестовичем, два кацапа-мудака з мільйонною аудиторією в Україні.
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25.07.2023 14:26 Відповісти
20 лет тюрьмы
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25.07.2023 14:57 Відповісти
ворога потрібно знати в іб..льник, блюрити не треба
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25.07.2023 12:58 Відповісти
На Львівщені ще залишися дебіли, які виправдовують агресію паРашки?...
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25.07.2023 12:59 Відповісти
Може це і не зовсім так !
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25.07.2023 13:01 Відповісти
Називати шакалами шакалів з тцк для зеленої влади - це виправдовування агресії параші, ти що, не знав?
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25.07.2023 13:35 Відповісти
надісь, що наші спецслужбовці знають що робити з тим лайном.
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25.07.2023 13:06 Відповісти
А з цим незнають?!https://censor.net/ua/news/3433285/slugu_narodu_aristova_yakyyi_vidpovidaye_za_natsbezpeku_pomityly_u_goteli_na_maldivah_zmi
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25.07.2023 13:12 Відповісти
окопи рити..під гучні копняки під зад..
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25.07.2023 13:09 Відповісти
До бабки ге ходи, у цього блохера угорське, або рашистьске коріння!
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25.07.2023 13:09 Відповісти
дурня. всі притомні люди давно зрозуміли шо питання не в національності. Своїх гнід до чорта.
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25.07.2023 14:03 Відповісти
Такого колаборанта зловили аж гордість бере, треба Баканова з Полтави адвокатом терміново викликати
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25.07.2023 13:09 Відповісти
Ви просто не звертали на це увагу. Навіть у Львові є діти/онуки нквдоти.
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25.07.2023 13:27 Відповісти
Та туди ще стільки ****..ти наїхало з лугандонії ще з 2014, що й не дивно
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25.07.2023 13:51 Відповісти
з чого це донбасяни їхали до ЛЬВОВА,там же бандерівці.
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25.07.2023 14:04 Відповісти
Бо жити хотілося нормально і спокійно
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25.07.2023 14:46 Відповісти
Цікаво, якими аргументами можна виправдати агресію, окупацію, вбивства населення, обстріли й розгром населених пунктів сусідів??

Аргумент типу: нас послали нах, а ми образились не пропонувати.
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25.07.2023 13:12 Відповісти
Підозрюю що це Чава, дов"ойоб який бігав з камерою і розказував що він не фіз. особа а людина. А України не існує бо це корпорація. Обзивав злочинцем хлопця з ТЦК, який служе у війську ще з 2020, а в 2023 на фронті отримав інвалідність в наслідок поранення( втратив око) і був переведений в тил. Корочше месний дурачок.
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25.07.2023 13:17 Відповісти
а вот исчо один представитель "кагала" зашкварился. Руслан с псефдонимом.
для "месний дурачок" он слишком продуктивный и в трэнды попадает.
Там цэлый батальйон обслуги работает для ниво, для "месний дурачок".
а ты тут фсем мозжэчок засираеш.
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25.07.2023 13:31 Відповісти
В тренди серед під.арів та сцикунів?!?!?
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25.07.2023 14:08 Відповісти
я не проти щоб його посадили на пляшку разом з його подільниками, він мало того що довбо"б та ще й шкідник. Засирає глову людям. А то що він месний дурачок, так це пронього мешканці Дрогобича так пишуть. Він там чез одного з усіма судиться. Тк шо нічогомя ФСЕМ не засираю.
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25.07.2023 14:16 Відповісти
Це точно, "засирає" голову бидлу всякими законами та демократією . Бидло повинно знати не закони, а команди ! Хазяїн сказав йти захищати його статки та маєтки, значить бидло повинно мовчки йти на убій. Тільки спочатку потрібно ще самостійно купити спорядження, родичам скинутися на зброю, дрони, авто, а хазяї життя тим часом будуть розкрадати гуманітарку , міжнародну допомогу та відпочивати на Мальдівах.
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25.07.2023 15:24 Відповісти
Добре, що у Вас в ТЦК нормальні кадри, головне, щоб не 1 такий для показухи.
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25.07.2023 14:07 Відповісти
Я заметил интересную вещь,в Галичине много всяких латентных любителей ,,русского мира'',даже больше чем в областях к востоку от Галичины.Не могу себе объяснить такую тенденцию,может кто мне растолкует такой феномен.
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25.07.2023 13:19 Відповісти
Когнитивне викривлення вашого сприйняття, або бажання набросити на Галичину.
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25.07.2023 13:25 Відповісти
а вот и представитель "кагала" замолвил словечко!
шо тут случилось, Изя? , шо цэлова тибя прислали?
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25.07.2023 13:32 Відповісти
Можливо то кацапський троль с задачею зробити сварку між галичанами і євреями. І ви повелися на його разводняк. Будьте обережніше в майбутньому... (А може ви в парі з ним працюєте, бо у вас прапор ізраїльський?)
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25.07.2023 13:56 Відповісти
не варто узагальнювати

https://www.volynnews.com/news/all/treba-bulo-hrokhnuty-*********-viyskovi-z-luhanshchyny-vderlysia-do-budynku-volynianyna/
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25.07.2023 13:57 Відповісти
Дискредитував військових, перешкоджав врученню повісток та виправдовував агресію РФ
=====================
Тю! тожэ самое делают дружно и вместе Люся Обдристовечь, Сирожа Дацюк, Юра Романенко (ему лет 50, а выглядит как 12-летний забияка, проблемы с речью и поведением), Андрей Баумейстер, и некто Фельдман. Тока шо повестки не рвут.
Регулярно, на совместных стримах, порочат украинских героев.
И хто-то жэ их крышует? - дайот иммунитет от преследования.
Панятно шо не путен и не кличко.
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25.07.2023 13:20 Відповісти
ЛЮТО ПЛЮСУЮ!!! Підібрали список супер. Такі собі скриті колаборанти - імперці з філологічно - маніакальним синдромом. Ще би додав таких персон: Удовик, Себастянович, Стус, Міхно ...
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25.07.2023 15:03 Відповісти
"юра_романЄнко", цей україноненависник та україножер зі своїм "інстітутом_будущЄВо" навіть не приховував і не приховує, що працює на фсб.
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25.07.2023 15:17 Відповісти
Як Гагарін…. той долітався…. а цей допиз*дівся…
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25.07.2023 13:23 Відповісти
Мовчання Буданят
@SSamsonovy4
·
24 лип.
Власного виробництва зброї нема. ППО і авіації нема. Форму не купують. Аптечки з гівна. Моб.ресурс скінчився. Інфраструктура розйобана.

Є - марафон, продажні активісти, піздінг бабла, кастова система, серіали, довбойоби при владі, пройобана політика, внутрішні чвари.

Здобули!
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25.07.2023 13:25 Відповісти
це реальність
і чим швидше ми почнем її виправляти, тим краще
Більше всього дискредитують ЗСУ оті воєнкоми які призивають інвалідів дитинства з надією що вони одужали чи просто на вулицях з бійкою пакують перехожих в автівки
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25.07.2023 13:37 Відповісти
Якщо забрати СБУшне бвгатослівя - чувак виступав проти дикої мобілізації.

Я думаю, що наказати його потрібно, тому що він реально втратив берега . Але мобілізація бідних - і бронь чиновників - от що по справжньому дискредитує Україну
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25.07.2023 14:03 Відповісти
Казати що виписана повістка на капоті,і виловлювання людей це погано-це шкодить зсу,ну навіть не знаю чи той чава більше нашкодив зсу чи резніков з яйцями по 17 і потураєв з музеями за пів ярда,про решту зашкварів з інгульцями барабанами і гербами я вже мовчу там список на кілометр,але це сбу не цікавить.Так він там трохи нахамив тим військовим з тцк,але так як хамлять зелені гниди військовим що на 0 розкрадаючи те що рятує життя ,це просто сра...а.
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25.07.2023 14:04 Відповісти
То мабуть про Чаву Мар'яна. В нього звичайно трохи специфічне уявлення про закони. Про то що він підтримує "русский мир" чую вперше, скоріш за все паравозом накинули, щоб страшніше звучало. Ну а на рахунок злочинців в ТЦК, такого вистачає, він правий на всі 100%. Ну а як ще називати людей що систематично порушують Конституцію (заодно і присягу) і ст. 146 КК Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (про підробку документів взагалі мовчу).
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25.07.2023 14:37 Відповісти
Якби воювати йшли по закону,це добре.Можна на місяць відправляти по черзі всіх чиновників,депутатів,і решту службовців,тоді і народ пішов би,а так уся злодійська влада має бронь,а бідні воюють.
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25.07.2023 14:40 Відповісти
в Украине их не судят, а выносят подозрение, а потом сепарский суд все порешает
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25.07.2023 15:00 Відповісти
Бачив кілька відео цього блогера і не чув жодного слова про виправдання агресії мордору, а чув набагато страшніші для нашої влади речі: що наші органи влади не створені у конституційний спосіб, що багато органів виконавчої влади типу поліції, тцк взагалі створені постановами КМУ, який не має таких повноважень і фактично перебрав на себе функції ради , що всі податки повинні сплачуватися до місцевого бюджету. І жодних військових він не дискредитував, а "шакалів" у військовій формі, які зграєю нападають на людей на вулицях та навіть у власних домівках. Цікаво, а СБУ займеться працівниками ТЦК та лікарями ВЛК, які у Шаргороді "мобілізували" інваліда дитинства, який ледве ходить ?
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25.07.2023 15:05 Відповісти
Оприлюдьте прізвище того блогера- і хай люди самі розсудять - чи він говорить правду, а чи бреше, і де (гадаю, блогер буде "за").

Не з усім згодний з тим, що говорять ті чи інші журналісти, блогери, але, нажаль, "сморід" від конкретно цієї справи надто вже сумнівний, непевний (і чомусь одразу ж пригадуються справи на того ж таки Червінського, Кривоноса, Звіробій, Ріфмастера).

Бо дивно виходить. Коли, наприклад, працівники "ТЦК" грубо порушують закони України (та й загалом, самі діють поза законом) та норми Конституції, дискредетуючи тим самим ті ж таки ЗСУ та створюючи тим самим - загрозу Національній безпеці - це "норма".
А от коли журналісти, громадські діячі, адвокати - говорять про цей, по факту, саботаж, та дескридитацію тих же таки Збройних Сил через неадекватні, а, порою, й просто злочинні дії конкрених співробітників того ж таки "ТЦК" - то це вже типу "харам", "ніззя". І все в нас при тому - "нормально".
Зрештою, так само " нормально", як і яйця по 17 гривень, розмінований перед самим російським вторгненням Чонгар і так далі.
Ну, тобто, нормально, що в Україна зсередини перетворюються на "рашу"?

То що далі - давайте тепер вже розженемо тих же таки адвокатів, почнемо їх " кошмарити", влаштовувати їм "маскі-шоу", "шити" "справи" - бо бачте - дають людям поради про те, як захистити свої конституційні права та примусити тих же таки держслужбовців дотримуватися норм Конституції, Законів? А що? - ті ж таки, опозиційні, проукраїнські, телеканали в нас вже з ефіру "викинули". А проти багатьох офіцерів, які захищали Україну - завели "справи". То, цілком же ж "логічно", наступним кроком "відмінити" й тих же таки адвокатів, так? Нащо вони "рабам"?
Цікаво інше. Люди, які зараз воюють на фронті - воюють за те, щоби у нас в тилу, будували "рашку"? Чи може вони воюють, щоби в тилу розкрадали забезпечення для військових? Та замість будувати ту ж таки ракетну зброю і дрони - знімали дебильні серіали?
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25.07.2023 15:08 Відповісти
Я правильно понимаю, что украинская правоохоронна система работает на РФ ?!

"Правоохранители задержали его в порядке ст. 615 УПК РФ". Источник: https://censor.net/ru/p3433288
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25.07.2023 17:00 Відповісти
В українській версії статті натомість вказано КПК України.
Не зрозуміло зі статті яким чином цей блогер виправдовував агресію окупантів проти України.
У цій статті часто згадується про дискредитацію блогером українських захисників, однак я не знайшов у Кримінальному кодексі України такої статті, хоча така стаття наявна у агресора і широко там застосовується.
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25.07.2023 20:25 Відповісти
 
 