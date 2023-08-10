По Запоріжжю РФ вдарила ракетою X-35, - поліція. ФОТО
Для удару по Запоріжжю 9 серпня, внаслідок якого загинули 3 особи, РФ використала ракету X-35.
Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.
"Правоохоронці задокументували наслідки влучання ворожої ракети Х-35 по обласному центру", - йдеться в повідомленні.
Раніше в ОП заявили, що РФ вдарила по Запоріжжю, ймовірно, ракетою "Іскандер".
Там нагадали, що внаслідок ракетного удару загинуло двоє мирних мешканців, ще одна жінка померла вночі у лікарні. Дев’ятеро громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
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