По Запоріжжю РФ вдарила ракетою X-35, - поліція. ФОТО

Для удару по Запоріжжю 9 серпня, внаслідок якого загинули 3 особи, РФ використала ракету X-35.

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці задокументували наслідки влучання ворожої ракети Х-35 по обласному центру", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ОП заявили, що РФ вдарила по Запоріжжю, ймовірно, ракетою "Іскандер".

Там нагадали, що внаслідок ракетного удару загинуло двоє мирних мешканців, ще одна жінка померла вночі у лікарні. Дев’ятеро громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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