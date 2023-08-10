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Новини Фото Війна
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По Запоріжжю РФ вдарила ракетою X-35, - поліція. ФОТО

Для удару по Запоріжжю 9 серпня, внаслідок якого загинули 3 особи, РФ використала ракету X-35.

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці задокументували наслідки влучання ворожої ракети Х-35 по обласному центру", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ОП заявили, що РФ вдарила по Запоріжжю, ймовірно, ракетою "Іскандер".

Там нагадали, що внаслідок ракетного удару загинуло двоє мирних мешканців, ще одна жінка померла вночі у лікарні. Дев’ятеро громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Читайте: Удар по Запоріжжю: троє загиблих та 9 людей зазнали поранень, серед них 11-місячна дитина. Протягом доби загарбники обстріляли 21 населений пункт області

По Запоріжжю РФ вдарила ракетою X-35, - поліція 01
По Запоріжжю РФ вдарила ракетою X-35, - поліція 02

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28472) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+7
Загинули дві молоді дівчини, котрі незадовго до цього вели свій концерт на вулиці. Молоді, вродливі, перспективні... діти ще, модна сказати.

Русняві підараси вбили квітучу стать сьогодення.
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10.08.2023 15:38
+3
"Рашистів це не зупиняє, то чому це винно зупиняти нас" - мабуть тому, що ми не рашисти та повинні бути краще! Щоб вбити дракона не потрібно самим ставати драконом. Наш шлях до ЄС де людські цінності, то не просто слова, інакше не дивуйтесь, що Європа буде і до нас ставитись як до рашистів.
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10.08.2023 15:28
+3
русня должна быть уничтожена, это зараза
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10.08.2023 15:55
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Ця ракета фактично має ті самі характеристики що й "Нептун", то ж якби було бажання в керівництва України ЗСУ могли б "Нептуном" наносити удари на відстані до 300 км, але як Х-35 так і "Нептун" це ПКР, а тому при ударах по суходолу є недостатньо влучними. Рашистів це не зупиняє, то чому це винно зупиняти нас???!!!
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10.08.2023 15:13 Відповісти
У вас є 20 пускових і 500 дорогущих ракет до них, щоб не зупинятись іубити кожною по десятку цивільних лаптєносців? У мене немає. І навіть як би були - навряд чи це доцільно. Дополнітєльнохромомомниє стріляють чим попало куди можуть, бо скоти і їх ціль - терор.
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10.08.2023 18:39 Відповісти
"Дополнітєльнохромосомниє"
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10.08.2023 18:41 Відповісти
Не так - Х 35 це совковий варіант Гарпуна а Нептун це наш варіант Х 35 ( читав що наші мали документацію по Х 35 чи щось подібне ).
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10.08.2023 19:09 Відповісти
"Рашистів це не зупиняє, то чому це винно зупиняти нас" - мабуть тому, що ми не рашисти та повинні бути краще! Щоб вбити дракона не потрібно самим ставати драконом. Наш шлях до ЄС де людські цінності, то не просто слова, інакше не дивуйтесь, що Європа буде і до нас ставитись як до рашистів.
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10.08.2023 15:28 Відповісти
Та я то згоден, але як пояснити це трьом загиблим та дев'яти пораненим цим ударом?! Та й не закликаю я бити по житлу, з чого це узяли, а от по військових цілях і можливо і треба. До того ж впевнений що наші спеціалісти зможуть краще модернізувати ракети та змінити принцип їх наведення на ціль з захоплення об'єкта на приліт за координатами з великою точністю!!!
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10.08.2023 15:40 Відповісти
Загинули дві молоді дівчини, котрі незадовго до цього вели свій концерт на вулиці. Молоді, вродливі, перспективні... діти ще, модна сказати.

Русняві підараси вбили квітучу стать сьогодення.
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10.08.2023 15:38 Відповісти
русня должна быть уничтожена, это зараза
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10.08.2023 15:55 Відповісти
Руснява болотна нечисть повинна бути знищена.
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10.08.2023 16:11 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RXmhbXQv4xPKdYqJTwqwJWUjVAck4pHvsb8uzNuWeygU62hzdjkeDytoywgKV3v2l&id=100006048764734
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10.08.2023 16:28 Відповісти
 
 