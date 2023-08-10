РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12017 посетителей онлайн
Новости Фото Война
7 141 10

По Запорожью РФ ударила ракетой X-35, - полиция. ФОТО

Для удара по Запорожью 9 августа, в результате которого погибли 3 человека, РФ использовала ракету X-35.

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранители задокументировали последствия попадания вражеской ракеты Х-35 по областному центру", - говорится в сообщении.

Ранее в ОП заявили, что РФ ударила по Запорожью, вероятно, ракетой "Искандер".

Там напомнили, что в результате ракетного удара погибли двое мирных жителей, еще одна женщина скончалась ночью в больнице. Девять граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Также читайте: Девушки-музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына погибли в результате обстрела Запорожья. ВИДЕО

По Запорожью РФ ударила ракетой X-35, - полиция 01
По Запорожью РФ ударила ракетой X-35, - полиция 02

Автор: 

Запорожье (2654) обстрел (27151) Нацполиция (16463)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Загинули дві молоді дівчини, котрі незадовго до цього вели свій концерт на вулиці. Молоді, вродливі, перспективні... діти ще, модна сказати.

Русняві підараси вбили квітучу стать сьогодення.
показать весь комментарий
10.08.2023 15:38
+3
"Рашистів це не зупиняє, то чому це винно зупиняти нас" - мабуть тому, що ми не рашисти та повинні бути краще! Щоб вбити дракона не потрібно самим ставати драконом. Наш шлях до ЄС де людські цінності, то не просто слова, інакше не дивуйтесь, що Європа буде і до нас ставитись як до рашистів.
показать весь комментарий
10.08.2023 15:28
+3
русня должна быть уничтожена, это зараза
показать весь комментарий
10.08.2023 15:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ця ракета фактично має ті самі характеристики що й "Нептун", то ж якби було бажання в керівництва України ЗСУ могли б "Нептуном" наносити удари на відстані до 300 км, але як Х-35 так і "Нептун" це ПКР, а тому при ударах по суходолу є недостатньо влучними. Рашистів це не зупиняє, то чому це винно зупиняти нас???!!!
показать весь комментарий
10.08.2023 15:13 Ответить
У вас є 20 пускових і 500 дорогущих ракет до них, щоб не зупинятись іубити кожною по десятку цивільних лаптєносців? У мене немає. І навіть як би були - навряд чи це доцільно. Дополнітєльнохромомомниє стріляють чим попало куди можуть, бо скоти і їх ціль - терор.
показать весь комментарий
10.08.2023 18:39 Ответить
"Дополнітєльнохромосомниє"
показать весь комментарий
10.08.2023 18:41 Ответить
Не так - Х 35 це совковий варіант Гарпуна а Нептун це наш варіант Х 35 ( читав що наші мали документацію по Х 35 чи щось подібне ).
показать весь комментарий
10.08.2023 19:09 Ответить
"Рашистів це не зупиняє, то чому це винно зупиняти нас" - мабуть тому, що ми не рашисти та повинні бути краще! Щоб вбити дракона не потрібно самим ставати драконом. Наш шлях до ЄС де людські цінності, то не просто слова, інакше не дивуйтесь, що Європа буде і до нас ставитись як до рашистів.
показать весь комментарий
10.08.2023 15:28 Ответить
Та я то згоден, але як пояснити це трьом загиблим та дев'яти пораненим цим ударом?! Та й не закликаю я бити по житлу, з чого це узяли, а от по військових цілях і можливо і треба. До того ж впевнений що наші спеціалісти зможуть краще модернізувати ракети та змінити принцип їх наведення на ціль з захоплення об'єкта на приліт за координатами з великою точністю!!!
показать весь комментарий
10.08.2023 15:40 Ответить
Загинули дві молоді дівчини, котрі незадовго до цього вели свій концерт на вулиці. Молоді, вродливі, перспективні... діти ще, модна сказати.

Русняві підараси вбили квітучу стать сьогодення.
показать весь комментарий
10.08.2023 15:38 Ответить
русня должна быть уничтожена, это зараза
показать весь комментарий
10.08.2023 15:55 Ответить
Руснява болотна нечисть повинна бути знищена.
показать весь комментарий
10.08.2023 16:11 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RXmhbXQv4xPKdYqJTwqwJWUjVAck4pHvsb8uzNuWeygU62hzdjkeDytoywgKV3v2l&id=100006048764734
показать весь комментарий
10.08.2023 16:28 Ответить
 
 