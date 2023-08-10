По Запорожью РФ ударила ракетой X-35, - полиция. ФОТО
Для удара по Запорожью 9 августа, в результате которого погибли 3 человека, РФ использовала ракету X-35.
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
"Правоохранители задокументировали последствия попадания вражеской ракеты Х-35 по областному центру", - говорится в сообщении.
Ранее в ОП заявили, что РФ ударила по Запорожью, вероятно, ракетой "Искандер".
Там напомнили, что в результате ракетного удара погибли двое мирных жителей, еще одна женщина скончалась ночью в больнице. Девять граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.
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