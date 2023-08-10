Жіноча літня форма офіційно поставлена на забезпечення, - Міноборони. ФОТО

Жіноча літня польова форма відтепер офіційно стоїть на забезпеченні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"3 серпня Міноборони затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма. Відтепер жіноча літня форма офіційно поставлена на забезпечення. Ця форма має 8 розмірів. Костюм розрахований і на мінімальний зріст жінки — 146 см, і на максимальний — 188 см", - зазначила Маляр.

Вона запевнила, що враховані всі побажання військовослужбовиць. Форма пошита відповідно до антропометричних даних жінки, з урахуванням усіх особливостей жіночої фігури, та зручна у використанні.

"Однією з переваг цього костюма є те, що його можна носити навіть під час вагітності, тому що верхня частина штанів еластична та дуже добре розтягується до потрібних розмірів", - додала заступниця міністра оборони.

У повідомленні наголошується, що йдеться про польову форму. Повсякденна і парадна форма у ЗСУ є і була. Змінювались лише зразки. Зараз жінки-військовослужбовці носять форму, зразки якої затверджені наказом МОУ від 18 липня 2017 року та Правилами носіння визначених наказом МОУ від 20 листопада 2017 року.

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