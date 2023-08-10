Жіноча літня форма офіційно поставлена на забезпечення, - Міноборони. ФОТО
Жіноча літня польова форма відтепер офіційно стоїть на забезпеченні.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"3 серпня Міноборони затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма. Відтепер жіноча літня форма офіційно поставлена на забезпечення. Ця форма має 8 розмірів. Костюм розрахований і на мінімальний зріст жінки — 146 см, і на максимальний — 188 см", - зазначила Маляр.
Вона запевнила, що враховані всі побажання військовослужбовиць. Форма пошита відповідно до антропометричних даних жінки, з урахуванням усіх особливостей жіночої фігури, та зручна у використанні.
"Однією з переваг цього костюма є те, що його можна носити навіть під час вагітності, тому що верхня частина штанів еластична та дуже добре розтягується до потрібних розмірів", - додала заступниця міністра оборони.
У повідомленні наголошується, що йдеться про польову форму. Повсякденна і парадна форма у ЗСУ є і була. Змінювались лише зразки. Зараз жінки-військовослужбовці носять форму, зразки якої затверджені наказом МОУ від 18 липня 2017 року та Правилами носіння визначених наказом МОУ від 20 листопада 2017 року.
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Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою "Vector avia hava araçlari" на поставку зимового одягу. Ця компанія лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол і 202 тис. штанів на 13 млн дол. Про це https://inforesist.org/goto/https://zn.ua/ukr/war/tsina-vijskovoho-ekipiruvannja-dlja-minoboroni-zbilshilasja-v-tri-razi-pid-chas-dostavki.html йдеться у розслідуванні ZN.UА.
Ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 доларів. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні.
За даними видання, середня вага китайських курток була два кілограми. А турецької - 1,1 кг. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою.
У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Тут чудово видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з «камуфляжних» на «зимові повітрозахисні» і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол за штуку.
https://www.slideshare.net/ssusere51484/pdf-259765917 Ніколов_Кононуч__документ.pdf from https://www.slideshare.net/ssusere51484 ssusere51484
До речі, так само силовики знають, що Міноборони втридорога купувало шоломи для бійців. Люди Резнікова замовили і оплатили товар, який за документами значився як шоломи PASGT виробництва США з рівнем захисту NIJ ІІІА.
По факту, це виявилися шоломи з нижчим рівнем захисту NIJ 2, пише ZN.UА.
для тилових корабельних сосен?
ЗСУ забезпечує формою зазід трошки менше ніж повністю Захід, а Рєзніков за весь цей час пошив один жіночій костюм.
Зате якусь херню зробити типу Полоз-м16, так в них і УАГ-40 липні є. Хоча з цього Полоз-м16 каяк *** з гранатометом, ніхто завідомо стріляти не зможе бо це *****....