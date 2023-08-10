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Жіноча літня форма офіційно поставлена на забезпечення, - Міноборони. ФОТО

форма,жіноча

Жіноча літня польова форма відтепер офіційно стоїть на забезпеченні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ. 

"3 серпня Міноборони затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма. Відтепер жіноча літня форма офіційно поставлена на забезпечення. Ця форма має 8 розмірів. Костюм розрахований і на мінімальний зріст жінки — 146 см, і на максимальний — 188 см", - зазначила Маляр.

Вона запевнила, що враховані всі побажання військовослужбовиць. Форма пошита відповідно до антропометричних даних жінки, з урахуванням усіх особливостей жіночої фігури, та зручна у використанні.

Жіноча літня форма офіційно поставлена на забезпечення, - Міноборони 01

"Однією з переваг цього костюма є те, що його можна носити навіть під час вагітності, тому що верхня частина штанів еластична та дуже добре розтягується до потрібних розмірів", - додала заступниця міністра оборони.

Жіноча літня форма офіційно поставлена на забезпечення, - Міноборони 02

У повідомленні наголошується, що йдеться про польову форму. Повсякденна і парадна форма у ЗСУ є і була. Змінювались лише зразки. Зараз жінки-військовослужбовці носять форму, зразки якої затверджені наказом МОУ від 18 липня 2017 року та Правилами носіння визначених наказом МОУ від 20 листопада 2017 року.

Також читайте: Міноборони показало нову польову форму для жінок-військовослужбовиць. ФОТОрепортаж

жінки (625) ЗСУ (7544) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+10
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10.08.2023 21:50
+8
3 серпня Міноборони затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма. Джерело:

Зимову будемо затверджувати 3 лютого?
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10.08.2023 21:22
+8
Так, там відкати дуже цікаві.
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10.08.2023 21:49
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3 серпня Міноборони затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма. Джерело:

Зимову будемо затверджувати 3 лютого?
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10.08.2023 21:22 Відповісти
Весною
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10.08.2023 21:32 Відповісти
99,99%,що шити її будуть турки
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10.08.2023 21:24 Відповісти
Так, там відкати дуже цікаві.
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10.08.2023 21:49 Відповісти
100%
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10.08.2023 23:26 Відповісти
Може й турки-в Харковi на базарi "тактичнi" штани-1000гр.
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11.08.2023 01:12 Відповісти
Зато огурцi по 10гр.
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11.08.2023 01:15 Відповісти
Все через ОПу 😂😂😂
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10.08.2023 21:37 Відповісти
Скандальні закупівлі Міноборони: ціна військового екіпірування збільшилася утричі між турецькою та українською митницями - розслідування
https://patrioty.org.ua/blogs/skandalni-zakupivli-minoborony-tsina-viiskovoho-ekipiruvannia-zbilshylasia-utrychi-mizh-turetskoiu-ta-ukrainskoiu-mytnytsiamy--rozsliduvannia-478677.html https://patrioty.org.ua/blogs/skandalni-zakupivli-minoborony-tsina-viiskovoho-ekipiruvannia-zbilshylasia-utrychi-mizh-turetskoiu-ta-ukrainskoiu-mytnytsiamy--rozsliduvannia-478677.html

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10.08.2023 21:42 Відповісти
ЗМІ: Ціна військової форми для Міноборони збільшилася в три рази дорогою з Туреччини до України

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою "Vector avia hava araçlari" на поставку зимового одягу. Ця компанія лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол і 202 тис. штанів на 13 млн дол. Про це https://inforesist.org/goto/https://zn.ua/ukr/war/tsina-vijskovoho-ekipiruvannja-dlja-minoboroni-zbilshilasja-v-tri-razi-pid-chas-dostavki.html йдеться у розслідуванні ZN.UА.

Ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 доларів. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні.

За даними видання, середня вага китайських курток була два кілограми. А турецької - 1,1 кг. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою.

У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Тут чудово видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з «камуфляжних» на «зимові повітрозахисні» і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол за штуку.

https://www.slideshare.net/ssusere51484/pdf-259765917 Ніколов_Кононуч__документ.pdf from https://www.slideshare.net/ssusere51484 ssusere51484

До речі, так само силовики знають, що Міноборони втридорога купувало шоломи для бійців. Люди Резнікова замовили і оплатили товар, який за документами значився як шоломи PASGT виробництва США з рівнем захисту NIJ ІІІА.

По факту, це виявилися шоломи з нижчим рівнем захисту NIJ 2, пише ZN.UА.
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10.08.2023 21:48 Відповісти
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10.08.2023 21:50 Відповісти
а у нас шить не выгодно, много не украдешь, бо проверить ценообразование могут.
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10.08.2023 22:14 Відповісти
а оте з полосочками це кому?
для тилових корабельних сосен?
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10.08.2023 21:49 Відповісти
Це парадка для почесної варти.
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10.08.2023 21:50 Відповісти
Якби не погони - 100% сукні для мажореток..
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10.08.2023 22:16 Відповісти
стебетесь?
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10.08.2023 22:21 Відповісти
З "полосочками", опереткова --- персонально для Наполеончика! Ну, й для Єрмака, куди ж без нього...
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11.08.2023 08:15 Відповісти
у цих рєбят своя форма
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11.08.2023 09:10 Відповісти
Лібонь дорога. У резніка 1900 долярів будет коштувати комплект. Зімова вдвічі дорожчі.
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10.08.2023 21:53 Відповісти
Шось ви так - у двiчi. В тричi.
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10.08.2023 22:25 Відповісти
міністр оборони України найбагатша людина на планеті Земля....
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10.08.2023 21:55 Відповісти
За СКІЛЬКИ її можна буде придбати?
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10.08.2023 21:56 Відповісти
1900 долярiв США. 1 комплект на лiто. Дешевше нi як не можно. Родина Резнiка Яйценосного велика, всi мають бажання жерти та ще друзi, Бе, Зе та iн.
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10.08.2023 22:28 Відповісти
Вона із шкури Шанхайського барса?
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10.08.2023 23:30 Відповісти
Мексиканский тушкан.
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11.08.2023 07:45 Відповісти
Форма може і класна, але матеріал муйня, не дихае
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10.08.2023 22:04 Відповісти
Він і на вигляд стрьомний
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10.08.2023 22:22 Відповісти
ну просто писец как это жизненно необходимо - женская форма во время войны. БИНГО, ЗЕБОБИКИ! Забросаем женскими армейскими труселями орков! Оружие не нужно!
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10.08.2023 22:12 Відповісти
І театральна костюмерна на фото. 😁

ЗСУ забезпечує формою зазід трошки менше ніж повністю Захід, а Рєзніков за весь цей час пошив один жіночій костюм.
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10.08.2023 22:33 Відповісти
Навіщо в армії жінки ростом 148 сантиметрів. По норах лазить?
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10.08.2023 23:29 Відповісти
Друже,діловодів теж не вистачає...
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11.08.2023 06:09 Відповісти
можна приступати до хабарів на закупівлі
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11.08.2023 01:20 Відповісти
******* в мене агс-17, 78 року випуску яке ніяк не можна поміняти на УАГ-40. Стріляю з підарських лент і уліток. Я чогось за рік служби взагалі жінок на передку не бачив (і добре що не бачив). Може для МО буде таємницею але форму і амуніцію ми купляєм за свої, бо те що видають його як правило треба тільки викинути. Діловодкиня чи ще хтось там може й за свої купити.
Зате якусь херню зробити типу Полоз-м16, так в них і УАГ-40 липні є. Хоча з цього Полоз-м16 каяк *** з гранатометом, ніхто завідомо стріляти не зможе бо це *****....
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11.08.2023 13:57 Відповісти
Супер. У лютому значить поставлять зимову? Що за йо.нута держава?
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11.08.2023 19:24 Відповісти
 
 