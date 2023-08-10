Женская летняя форма официально поставлена на обеспечение, - Минобороны. ФОТО

Женская летняя полевая форма теперь официально поставлена на обеспечение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"3 августа Минобороны утвердило образец-эталон женского летнего полевого костюма. Теперь женская летняя форма официально поставлена на обеспечение. Эта форма имеет 8 размеров. Костюм рассчитан и на минимальный рост женщины — 146 см, и на максимальный — 188 см", - отметила Маляр.

Она заверила, что учтены все пожелания военнослужащих. Форма сшита в соответствии с антропометрическими данными женщины, с учетом всех особенностей женской фигуры, и удобна в использовании.

"Одним из преимуществ этого костюма является то, что его можно носить даже во время беременности, потому что верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров", - добавила заместитель министра обороны.

В сообщении отмечается, что речь идет о полевой форме. Повседневная и парадная форма в ВСУ есть и была. Менялись только образцы. В настоящее время женщины-военнослужащие носят форму, образцы которой утверждены приказом МОУ от 18 июля 2017 года и Правилами ношения, определенными приказом МОУ от 20 ноября 2017 года.

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