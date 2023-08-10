Женская летняя форма официально поставлена на обеспечение, - Минобороны. ФОТО
Женская летняя полевая форма теперь официально поставлена на обеспечение.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"3 августа Минобороны утвердило образец-эталон женского летнего полевого костюма. Теперь женская летняя форма официально поставлена на обеспечение. Эта форма имеет 8 размеров. Костюм рассчитан и на минимальный рост женщины — 146 см, и на максимальный — 188 см", - отметила Маляр.
Она заверила, что учтены все пожелания военнослужащих. Форма сшита в соответствии с антропометрическими данными женщины, с учетом всех особенностей женской фигуры, и удобна в использовании.
"Одним из преимуществ этого костюма является то, что его можно носить даже во время беременности, потому что верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров", - добавила заместитель министра обороны.
В сообщении отмечается, что речь идет о полевой форме. Повседневная и парадная форма в ВСУ есть и была. Менялись только образцы. В настоящее время женщины-военнослужащие носят форму, образцы которой утверждены приказом МОУ от 18 июля 2017 года и Правилами ношения, определенными приказом МОУ от 20 ноября 2017 года.
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Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою "Vector avia hava araçlari" на поставку зимового одягу. Ця компанія лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол і 202 тис. штанів на 13 млн дол. Про це https://inforesist.org/goto/https://zn.ua/ukr/war/tsina-vijskovoho-ekipiruvannja-dlja-minoboroni-zbilshilasja-v-tri-razi-pid-chas-dostavki.html йдеться у розслідуванні ZN.UА.
Ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 доларів. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні.
За даними видання, середня вага китайських курток була два кілограми. А турецької - 1,1 кг. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою.
У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Тут чудово видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з «камуфляжних» на «зимові повітрозахисні» і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол за штуку.
https://www.slideshare.net/ssusere51484/pdf-259765917 Ніколов_Кононуч__документ.pdf from https://www.slideshare.net/ssusere51484 ssusere51484
До речі, так само силовики знають, що Міноборони втридорога купувало шоломи для бійців. Люди Резнікова замовили і оплатили товар, який за документами значився як шоломи PASGT виробництва США з рівнем захисту NIJ ІІІА.
По факту, це виявилися шоломи з нижчим рівнем захисту NIJ 2, пише ZN.UА.
для тилових корабельних сосен?
ЗСУ забезпечує формою зазід трошки менше ніж повністю Захід, а Рєзніков за весь цей час пошив один жіночій костюм.
Зате якусь херню зробити типу Полоз-м16, так в них і УАГ-40 липні є. Хоча з цього Полоз-м16 каяк *** з гранатометом, ніхто завідомо стріляти не зможе бо це *****....