УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6819 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 257 0

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Окупанти минулої доби здійснили 16 вогневих атак на міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Курдюмівка, села Зелене, Водяне, Новоукраїнка, Орлівка.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

По Авдіївці росіяни вдарили з "Градів", артилерії й танків. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок.

З артилерії ворог обстріляв Красногорівку, поцілив у приватні оселі. Від російських снарядів загинули 71-річний чоловік і 84-річна жінка, а 71-річну місцеву мешканку було поранено. Група поліції "Білий янгол" надала постраждалій першу допомогу та евакуювала до лікарні.

У Водяному внаслідок артудару загинула цивільна особа. Крім того, зазнала травм людина, яка підірвалась на невідомому вибуховому пристрої у полі поблизу села Яковлівка Краматорського району.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби обстріляли 8 громад Донецької області, 3 людини загинули

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 01
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 02
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 03
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 04
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 05
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 06
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 07
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 08
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 09
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 10
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 11
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 12
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 13

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 