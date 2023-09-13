Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Окупанти минулої доби здійснили 16 вогневих атак на міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Курдюмівка, села Зелене, Водяне, Новоукраїнка, Орлівка.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

По Авдіївці росіяни вдарили з "Градів", артилерії й танків. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок.

З артилерії ворог обстріляв Красногорівку, поцілив у приватні оселі. Від російських снарядів загинули 71-річний чоловік і 84-річна жінка, а 71-річну місцеву мешканку було поранено. Група поліції "Білий янгол" надала постраждалій першу допомогу та евакуювала до лікарні.

У Водяному внаслідок артудару загинула цивільна особа. Крім того, зазнала травм людина, яка підірвалась на невідомому вибуховому пристрої у полі поблизу села Яковлівка Краматорського району.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби обстріляли 8 громад Донецької області, 3 людини загинули

























