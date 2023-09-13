Ворожа авіація атакувала Одрадокам’янку, поранено двох людей (оновлено). ФОТО
Близько 10 ранку 13 вересня російська авіація атакувала Одрадокам’янку Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, через ворожий удар постраждала 81-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та контузія.
Потерпілу доставили до лікарні, де їй надають меддопомогу.
За даними Херсонської облпрокуратури, також зазнав поранення чоловік 74 років. У нього поранення голови, грудної клітини, ніг, а також контузія.
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