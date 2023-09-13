Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж
12 серпня по обіді військові РФ вдарили ракетою "Іскандер" по території об’єкта інфраструктури в Запоріжжі, ввечері – крилатою ракетою Х-35 по відкритій ділянці місцевості у передмісті. Суттєвих руйнувань не виявлено.
Про це повідомили у поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок артилерійського обстрілу Степногірської ОТГ пошкоджені господарські будівлі на території фермерського господарства. В одному з населених пунктів громади зайнявся сухостій, ворожим вогнем частково пошкоджені дачні будинки.
У результаті обстрілу Оріхова поранення руки отримав 49-річний чоловік, постраждалому надано допомогу на місці.
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