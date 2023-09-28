Новий Bayraktar TB3 готують до першого польоту. Він злітатиме з кораблів. ФОТО
Компанія Baykar готує до польоту новий ударний безпілотник Bayraktar TB3. Виробник твердить, що це перший в світі БПЛА для зльоту та приземлення на кораблях з короткою злітною смугою.
Про підготовку до безпілотника розповів голова правління та технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми здійснимо перший політ Bayraktar TB3 одразу після TEKNOFEST (в Ізмірі 27.09 - 01.10. - Ред.). Він стане першим БПЛА, який приземлиться та злетить з корабля", - повідомив Сельчук Байрактар.
Він наголосив, що Bayraktar TB3 стане першим у світі БПЛА, розгорнутим на кораблях з короткою злітною смугою.
За словами керівника компанії Baykar, після того, як в Туреччині було оголошено про розвиток проєкту з розробки бойового безпілотника, який зможе злітати та приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою, про роботу над подібними проєктами оголосили в США та Ізраїлі.
Безпілотник Bayraktar TB3 нині готують до першого польоту на базі центру Baykar у Чорлу, що в провінції Текардаг на північному заході Туреччини.
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Якщо про щось мовчати, то проблема нікуди не зникне. А зараз одна з проблем - інфантильність частини населення, яка думає що 10 Байрактарів і 100 FPV дронів, замочать усіх рашистів.
Дрони! Дрони, *****, треба робити! Ще раз - ДРОНИ!!!!!!!!