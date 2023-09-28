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Новий Bayraktar TB3 готують до першого польоту. Він злітатиме з кораблів. ФОТО

Компанія Baykar готує до польоту новий ударний безпілотник Bayraktar TB3. Виробник твердить, що це перший в світі БПЛА для зльоту та приземлення на кораблях з короткою злітною смугою.

Про підготовку до безпілотника розповів голова правління та технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми здійснимо перший політ Bayraktar TB3 одразу після TEKNOFEST (в Ізмірі 27.09 - 01.10. - Ред.). Він стане першим БПЛА, який приземлиться та злетить з корабля", - повідомив Сельчук Байрактар.

Він наголосив, що Bayraktar TB3 стане першим у світі БПЛА, розгорнутим на кораблях з короткою злітною смугою.

Новий Bayraktar TB3 готують до першого польоту. Він злітатиме з кораблів 01

Читайте: В Україні почали будувати завод з виробництва безпілотників Bayraktar

За словами керівника компанії Baykar, після того, як в Туреччині було оголошено про розвиток проєкту з розробки бойового безпілотника, який зможе злітати та приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою, про роботу над подібними проєктами оголосили в США та Ізраїлі.

Безпілотник Bayraktar TB3 нині готують до першого польоту на базі центру Baykar у Чорлу, що в провінції Текардаг на північному заході Туреччини.

Також читайте: Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала ГУР МО Bayraktar ТВ2

Автор: 

безпілотник (4198) зброя (7471) Туреччина (3502) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+8
Після того як рашисти розвернули свою, хай і діряву, але ППО, роль Байрактарів стала....... не дуже. От колони без прикриття бомбити, чи папуасів, нормальна штука, а проти країни з сильною ППО.... дороге задоволення.
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28.09.2023 09:10
+5
а де, у нас, кораблі?
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28.09.2023 09:03
+5
У Рината є новенька яхта !
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28.09.2023 09:06
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Файно, вмс рф напрягся ...
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28.09.2023 08:55 Відповісти
а де, у нас, кораблі?
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28.09.2023 09:03 Відповісти
У Рината є новенька яхта !
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28.09.2023 09:06 Відповісти
Можна обміняти на пару єсмінців.
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28.09.2023 09:52 Відповісти
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28.09.2023 09:07 Відповісти
В Турції пара корветів будується. Зеленський хоче на них прийняти парад в Севастополі. Який деокупують звісно з суші.
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28.09.2023 09:12 Відповісти
один вже здали
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28.09.2023 11:01 Відповісти
Тут плюс в тому, що не обов'язковий корабель, просто ТБ3 може використовувати малу взлітнопосадочну смугу, а це додаткова мобільність.
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28.09.2023 09:14 Відповісти
Після того як рашисти розвернули свою, хай і діряву, але ППО, роль Байрактарів стала....... не дуже. От колони без прикриття бомбити, чи папуасів, нормальна штука, а проти країни з сильною ППО.... дороге задоволення.
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28.09.2023 09:10 Відповісти
Может хватит об этом все время твердить.
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28.09.2023 09:38 Відповісти
Дійсно, Ви праві! Давайте скинемось ще на Байрактари! Будем мочити з них необучених чмобіків на смішних танках з мангалами, та тупих вагнеровців, які лише дохнуть сотнями.
Якщо про щось мовчати, то проблема нікуди не зникне. А зараз одна з проблем - інфантильність частини населення, яка думає що 10 Байрактарів і 100 FPV дронів, замочать усіх рашистів.
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28.09.2023 09:48 Відповісти
Багато запізно. Байрактари вже неактуальні. кацапи навчилися їх знищувати.
Дрони! Дрони, *****, треба робити! Ще раз - ДРОНИ!!!!!!!!
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28.09.2023 09:11 Відповісти
Україні подібне не потрібне зараз Коли ми вийдемо на власні кордони (а це надіюся буде набагато раніше ніж ми зможемо побудувать авіаносець для БПЛА) - нам достатньо буде рухомих батарей "Нептунів" щоб контролювать не тільки Азовське море та свої територіальні води навкруги Криму - але й все узбережжя свого противника Від Ростова-на-Дону і до самого Туапсе Так навіщо нам такі "авіаносці"? "Шоб було"?
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28.09.2023 09:11 Відповісти
Это называется - Доброго ранку Новоросiйск Анапа та Сочi.
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28.09.2023 09:14 Відповісти
тепер "зеленим" потрібно "зелені - взлітно посадочні баржі- смуги для цього Байрактару.Крім витрат,для Української кишені,толку і користі ніякої
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28.09.2023 09:15 Відповісти
Ольга Лузан, виробник стверджує, а не ,,твердить,,.
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28.09.2023 10:07 Відповісти
В ответ на это кацы возобноивили производство ТБ-3
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28.09.2023 12:50 Відповісти
Щось в Україні тема Байрактарів взагалі пропала.
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28.09.2023 15:24 Відповісти
 
 