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В озері в Молдові знайшли уламки ракети. ФОТО

В озері біля молдовського села Фарладан Каушанського району виявлено фрагменти ракети.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови заявили, що на місце прибули співробітники правоохоронних органів та сапери.

Про знахідку повідомила прессекретарка поліції міста Нові Анени Маріанна Діденко.

Вона також наголосила, що на місце виїхали фахівці, які перевіряють виявлені уламки.

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"Периметр оточили, проводяться необхідні дослідження та підводні роботи", - зазначили в поліції.

У Генінспектораті надзвичайних ситуацій зазначили, що уламки ракети в озері знайшли напередодні, 27 вересня.

До водоймища відправили групу рятувальників, але на ніч роботи призупинили. Уранці 28 вересня пошуки всіх частин ракети відновили.

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В озері в Молдові знайшли уламки ракети 01
В озері в Молдові знайшли уламки ракети 02

Автор: 

Молдова (2075) ракети (4028)


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Якщо пошукати, там ще є уламки підводного човна.
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28.09.2023 12:16 Відповісти
а поляки звиздели шо так далеко кацапские ракеты не залетают
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28.09.2023 12:23 Відповісти
Молдове пора решать вопрос с приднестровьем вот уже, сейчас и момент отличный и Украина высвободит часть войск которые задействованы.
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28.09.2023 12:21 Відповісти
Аж йокнуло унутрях.
Подумал в молдавии знайшли Нессі.
Лохнескую девчулю.
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28.09.2023 12:22 Відповісти
Это озеро имеет секретный выход в океан.
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28.09.2023 13:36 Відповісти
Ще скажуть що це українська ракета.
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28.09.2023 12:31 Відповісти
Так, це уламки нашої Р-36М після нещодавніх випробувань.
Тільки більш нікому не кажіть, добре? Це наш секрет! 😂
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28.09.2023 12:47 Відповісти
 
 