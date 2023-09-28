В озері в Молдові знайшли уламки ракети. ФОТО

В озері біля молдовського села Фарладан Каушанського району виявлено фрагменти ракети.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови заявили, що на місце прибули співробітники правоохоронних органів та сапери.

Про знахідку повідомила прессекретарка поліції міста Нові Анени Маріанна Діденко.

Вона також наголосила, що на місце виїхали фахівці, які перевіряють виявлені уламки.

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"Периметр оточили, проводяться необхідні дослідження та підводні роботи", - зазначили в поліції.

У Генінспектораті надзвичайних ситуацій зазначили, що уламки ракети в озері знайшли напередодні, 27 вересня.

До водоймища відправили групу рятувальників, але на ніч роботи призупинили. Уранці 28 вересня пошуки всіх частин ракети відновили.

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