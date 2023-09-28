В озере в Молдове обнаружили обломки ракеты. ФОТО

В озере возле молдавского села Фарладан Каушанского района обнаружены фрагменты ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

В Министерстве внутренних дел Молдавии заявили, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и саперы.

О находке сообщила пресс-секретарь полиции города Новые Анены Марианна Диденко.

Она также подчеркнула, что на место выехали специалисты, проверяющие обнаруженные обломки.

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"Периметр оцепили, проводятся необходимые исследования и подводные работы", - отметили в полиции.

В Генинспекторате чрезвычайных ситуаций отметили, что обломки ракеты в озере были обнаружены накануне, 27 сентября.

В водоем отправили группу спасателей, но на ночь работы приостановили. Утром 28 сентября поиски всех частей ракеты были возобновлены.

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