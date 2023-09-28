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В озере в Молдове обнаружили обломки ракеты. ФОТО

В озере возле молдавского села Фарладан Каушанского района обнаружены фрагменты ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

В Министерстве внутренних дел Молдавии заявили, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и саперы.

О находке сообщила пресс-секретарь полиции города Новые Анены Марианна Диденко.

Она также подчеркнула, что на место выехали специалисты, проверяющие обнаруженные обломки.

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"Периметр оцепили, проводятся необходимые исследования и подводные работы", - отметили в полиции.

В Генинспекторате чрезвычайных ситуаций отметили, что обломки ракеты в озере были обнаружены накануне, 27 сентября.

В водоем отправили группу спасателей, но на ночь работы приостановили. Утром 28 сентября поиски всех частей ракеты были возобновлены.

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В озере в Молдове обнаружили обломки ракеты 01
В озере в Молдове обнаружили обломки ракеты 02

Автор: 

Молдова (1876) ракеты (3575)


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Якщо пошукати, там ще є уламки підводного човна.
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28.09.2023 12:16 Ответить
а поляки звиздели шо так далеко кацапские ракеты не залетают
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28.09.2023 12:23 Ответить
Молдове пора решать вопрос с приднестровьем вот уже, сейчас и момент отличный и Украина высвободит часть войск которые задействованы.
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28.09.2023 12:21 Ответить
Аж йокнуло унутрях.
Подумал в молдавии знайшли Нессі.
Лохнескую девчулю.
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28.09.2023 12:22 Ответить
Это озеро имеет секретный выход в океан.
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28.09.2023 13:36 Ответить
Ще скажуть що це українська ракета.
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28.09.2023 12:31 Ответить
Так, це уламки нашої Р-36М після нещодавніх випробувань.
Тільки більш нікому не кажіть, добре? Це наш секрет! 😂
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28.09.2023 12:47 Ответить
 
 