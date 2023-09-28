УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9141 відвідувач онлайн
Новини Фото
2 191 3

До Києва прибув міністр оборони Франції Лекорню. ФОТО

Голова Міноборони Франції Себастьян Лекорню прибув з візитом до Києва. Разом із ним прибули близько 20 представників підприємств оборонної промисловості.

Про це повідомляє посольство Франції в Україні та The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зустрінеться зі своїм колегою міністром оборони України Рустемом Умєровим, а також з міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Лекорню у Києві 28 вересня відвідав меморіал загиблим під час російсько-української війни та поклав вінок.

"День розпочався з емоційної миті вшанування Героїв перед Стіною пам'яті полеглих за Україну", – йдеться у повідомленні посольства.

До Києва також прибули представники двох десятків підприємств оборонної промисловості для обговорення допомоги Україні та промислового партнерства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков провів "дуже продуктивні" переговори з главою Міноборони Франції Лекорню

До Києва прибув міністр оборони Франції Лекорню 01

Зазначається, що представники близько 20 французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотних літальних апаратів, кібернетичного та розмінного забезпечення, мають обговорити та підписати партнерські відносини з представниками української промисловості.

До Києва прибув міністр оборони Франції Лекорню 02
До Києва прибув міністр оборони Франції Лекорню 03
До Києва прибув міністр оборони Франції Лекорню 04

Автор: 

візит (1591) Франція (3078) Лекорню Себастьєн (79)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре. Щось дадуть з техніки.
Ох, французи, вони такі непередбачувані!
показати весь коментар
28.09.2023 12:48 Відповісти
Ясно, что на передок они не поедут, но покажите им хоть видео з дрона про Бахмут, Попасную, Азовсталь....
показати весь коментар
28.09.2023 12:54 Відповісти
Будемо сподіватись, що вони будуть співпрацювати з американцями, щоб до липких рученят ЗЕрмаків нічого не прилипало!
Он вже відверто кажуть, що ми програємо рашці у випуску дронів, бо ми ще й досі "розкачуємось" і єрмаковсько-татаровські бандюгани дивляться тільки на те, скільки вони з цього "імєть" будуть!
показати весь коментар
28.09.2023 12:57 Відповісти
 
 