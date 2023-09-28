До Києва прибув міністр оборони Франції Лекорню. ФОТО
Голова Міноборони Франції Себастьян Лекорню прибув з візитом до Києва. Разом із ним прибули близько 20 представників підприємств оборонної промисловості.
Про це повідомляє посольство Франції в Україні та The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Міністр зустрінеться зі своїм колегою міністром оборони України Рустемом Умєровим, а також з міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.
Лекорню у Києві 28 вересня відвідав меморіал загиблим під час російсько-української війни та поклав вінок.
"День розпочався з емоційної миті вшанування Героїв перед Стіною пам'яті полеглих за Україну", – йдеться у повідомленні посольства.
До Києва також прибули представники двох десятків підприємств оборонної промисловості для обговорення допомоги Україні та промислового партнерства.
Зазначається, що представники близько 20 французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотних літальних апаратів, кібернетичного та розмінного забезпечення, мають обговорити та підписати партнерські відносини з представниками української промисловості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ох, французи, вони такі непередбачувані!
Он вже відверто кажуть, що ми програємо рашці у випуску дронів, бо ми ще й досі "розкачуємось" і єрмаковсько-татаровські бандюгани дивляться тільки на те, скільки вони з цього "імєть" будуть!