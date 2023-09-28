До Києва прибув міністр оборони Франції Лекорню. ФОТО

Голова Міноборони Франції Себастьян Лекорню прибув з візитом до Києва. Разом із ним прибули близько 20 представників підприємств оборонної промисловості.

Про це повідомляє посольство Франції в Україні та The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зустрінеться зі своїм колегою міністром оборони України Рустемом Умєровим, а також з міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Лекорню у Києві 28 вересня відвідав меморіал загиблим під час російсько-української війни та поклав вінок.

"День розпочався з емоційної миті вшанування Героїв перед Стіною пам'яті полеглих за Україну", – йдеться у повідомленні посольства.

До Києва також прибули представники двох десятків підприємств оборонної промисловості для обговорення допомоги Україні та промислового партнерства.

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Зазначається, що представники близько 20 французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотних літальних апаратів, кібернетичного та розмінного забезпечення, мають обговорити та підписати партнерські відносини з представниками української промисловості.





