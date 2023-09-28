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В Киев прибыл министр обороны Франции Лекорню. ФОТО

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев. Вместе с ним прибыло около 20 представителей предприятий оборонной промышленности.

Об этом сообщает посольство Франции в Украине и The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Министр встретится со своим коллегой министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

В Киеве, 28 сентября, Лекорню посетил мемориал погибшим в российско-украинской войне и возложил венок.

"День начался с эмоционального момента чествования Героев перед Стеной памяти павших за Украину", – говорится в сообщении посольства.

В Киев также прибыли представители двух десятков предприятий оборонной промышленности для обсуждения помощи Украине и промышленного партнерства.

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В Киев прибыл министр обороны Франции Лекорню 01

Отмечается, что представители около 20 французских компаний, специализирующихся на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, кибернетического и разменного обеспечения, должны обсудить и подписать партнерские отношения с представителями украинской промышленности.

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Автор: 

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Це добре. Щось дадуть з техніки.
Ох, французи, вони такі непередбачувані!
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28.09.2023 12:48 Ответить
Ясно, что на передок они не поедут, но покажите им хоть видео з дрона про Бахмут, Попасную, Азовсталь....
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28.09.2023 12:54 Ответить
Будемо сподіватись, що вони будуть співпрацювати з американцями, щоб до липких рученят ЗЕрмаків нічого не прилипало!
Он вже відверто кажуть, що ми програємо рашці у випуску дронів, бо ми ще й досі "розкачуємось" і єрмаковсько-татаровські бандюгани дивляться тільки на те, скільки вони з цього "імєть" будуть!
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28.09.2023 12:57 Ответить
 
 