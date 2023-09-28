Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Окупанти протягом доби завдали авіаудари керованими бомбами, обстрілювали населені пункти Херсонщини. Пошкоджено 2 багатоквартирні та 24 приватні будинки, територія заводу, електричний трансформатор, газові труби, складські приміщення, гаражі, автомобілі та господарські споруди.

Про це повідомили в поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька разів на добу армія РФ наносила авіаудари керованими бомбами по Миколаївці, цей населений пункт щодня перебуває під атаками ворога. З повітря противник бив і по Ольгівці, там потужними вибухами зруйновано житлові будинки.

У Велетенському російськими снарядами пошкоджено складські приміщення та електричний трансформатор. У Іванівці внаслідок обстрілу виникло займання сухої трави в полі", - йдеться в повідомленні.

Під інтенсивними обстрілами російської армії перебував Херсон, найбільше постраждали мікрорайони ХБК, Корабел, Житлоселище та центр.

Вночі з РСЗВ ворог обстріляв прибережну частину Корабельного району, загинув 41-річний чоловік та поранено 28-річного місцевого жителя, снарядами пошкоджено 6 приватних будинків. Також під артилерійським обстрілом перебувала територія заводу, через влучання у складські приміщення виникла пожежа на площі 2500 м. кв. Російська армія кілька разів відкривала вогонь по рятувальниках, які намагалися загасити пожежу.

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З артилерії ворог обстріляв площу у мікрорайоні ХБК, там обірвано дроти тролейбусної лінії, на проїжджій частині вирви від влучання снарядів та пошкоджено вікна у багатоповерхівці.





















