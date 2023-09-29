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Унаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська пошкоджено підприємство, будинки і транспортні засоби. ФОТО

Окупанти з артилерії обстріляли м. Вовчанськ на Харківщині.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Вдень 29 вересня російські військові вчергове обстріляли м. Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл вівся з артилерії.

Пошкоджено будівлю підприємства, транспортні засоби та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська пошкоджено підприємство, будинки і транспортні засоби 01
Унаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська пошкоджено підприємство, будинки і транспортні засоби 02

Автор: 

обстріл (28633) Харківщина (6054) Вовчанськ (422)


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29.09.2023 15:43 Відповісти
 
 