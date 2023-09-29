Унаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська пошкоджено підприємство, будинки і транспортні засоби. ФОТО
Окупанти з артилерії обстріляли м. Вовчанськ на Харківщині.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Вдень 29 вересня російські військові вчергове обстріляли м. Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл вівся з артилерії.
Пошкоджено будівлю підприємства, транспортні засоби та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар29.09.2023 15:43 Відповісти Мені подобається 0
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