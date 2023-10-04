Розробники Brave1 створили плащ-невидимку для ЗСУ, який маскує від ворожих тепловізорів, - Федоров. ВІДЕО+ФОТО

Українська платформа для розробки інноваційних рішень в інтересах ЗСУ Brave1 створила захист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами для військових.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ця розробка компактна та легка - вага до 2,5 кг. Плащ має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Він також не горить і захищає від високих температур.

"Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті", - додав Федоров.

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