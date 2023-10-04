Розробники Brave1 створили плащ-невидимку для ЗСУ, який маскує від ворожих тепловізорів, - Федоров. ВІДЕО+ФОТО
Українська платформа для розробки інноваційних рішень в інтересах ЗСУ Brave1 створила захист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами для військових.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ця розробка компактна та легка - вага до 2,5 кг. Плащ має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Він також не горить і захищає від високих температур.
"Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті", - додав Федоров.
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/точнісінько як бабки під підїздом,придумують собі якусь ***** і сидять обсбасують між собою під підїздом/ - ось це і є ти
Весь твій словесний пронос збудований саме навколо придуманої тобою "зради", тому бачу, що розмовляти немає з ким.
А після таких заяв цілком можлива ситуація, коли одна з наших груп буде завчасно виявлена ворогом і не зможе виконати завдання, тому що якийсь кацапський "політрук" прочитає цю заяву і проведе роз'яснювальну бесіду серед орків. А якийсь не зовсім п'яний орк вночі виявить цю саму групу, тому що буде більш уважний ніж зазвичай.
Але ж такі "вумні" як ти про це ніколи не подумають, правда? Такі як ти і досі впевнені, що всі орки тупі і нічому не вчаться.
"А після таких заяв цілком можлива ситуація, коли одна з наших груп буде завчасно виявлена ворогом і не зможе виконати завдання, тому що якийсь кацапський "політрук" прочитає цю заяву і проведе роз'яснювальну бесіду серед орків" --- а от тут саме інтересне, нарешті ми підходимо до якоїсь конерктики,а не просто зрадойобства,яку саме роботу проведе політрку і яким чином якийсь зовсім не пяний орк буде більш уважнішим і виявить нашу групу? Давай конкретно,а то твої фантазії нікому не потрібні,і якщо вони будуть змістовні то можеш відразу ж сміло відправлятися до компетентиних органів і вказувати на їх тупі помилки
"Але ж такі "вумні" як ти про це ніколи не подумають, правда?" --- звичайно ж що усі тупі кругом окрім тебе Якщо ти не похвилюєшся про це,то ЗСУ без тебе ради не дадуть, а орки без цієї інформації взагалі не знали,що це за плащі і їх в очі ніколи не бачили,акпісля такої от новини тепер будуть що й робити то тільки сидіти і вдивлятися в темряву і спостерігати
А ти тут розвів срач ні про що, як справжня бабка.
Фантазуй і далі про своє "зрадойобство", а мені треба працювати.
Сенсу в них нуль, але ти не здавайся, піші ісчо
До речі, це у тебе пунктик такий - зрада?
Біда... Заглянь під диван, може там теж зрадник лежить і лезо точить
Лічись, дурнику, і навчись спілкуватися з людьми.
Твоя мова - жахлива, тьху...
Нам потрібна власна DAPRA!
чому тоді не приліпити зверху вже й снайперське маскування?
може таке маскування врятує від дронів?
https://patrioty.org.ua/society/ukrainski-fakhivtsi-stvoryly-plashch-nevydymku-dlia-biitsiv-zsu-video-461669.html
https://prom.ua/p1942109529-*******-plasch-nevidimka.html
https://bigl.ua/p1920033353-anti-teplovizor-poncho
тогда ни один плащ не понадобится
🤣🤣🤣
Бувало, що вночі повзком по засніженому полю непомітно підбирались в цих шатах впритул до наших ВОПів для митьєвого кидка.
Людину без плаща буде зразу видно, а контур і ту 'невеличку пляму' ще треба пошукати, що займе багато хвилин, а на фронті і кожна секунда має значення!