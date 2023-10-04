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Розробники Brave1 створили плащ-невидимку для ЗСУ, який маскує від ворожих тепловізорів, - Федоров. ВІДЕО+ФОТО

Українська платформа для розробки інноваційних рішень в інтересах ЗСУ Brave1 створила захист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами для військових.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ця розробка компактна та легка - вага до 2,5 кг. Плащ має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Він також не горить і захищає від високих температур.

"Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті", - додав Федоров. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війну технологій виграють інженери: для перемоги України необхідно створювати defence-tech стартапи, - Федоров

Розробники Brave1 створили плащ-невидимку для ЗСУ, який маскує від ворожих тепловізорів, - Федоров 01

Автор: 

ЗСУ (7579) Федоров Михайло (881)


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Топ коментарі
+23
А навіщо про це триндіти?
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04.10.2023 10:45
+6
Це що звіт для ФСБ?? Чи просто нетримання словесного поносу Таких базік .під час війни,навіть не можна було і уявити.
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04.10.2023 10:59
+5
Не позорьтеся Для початку хоча б дізнайтеся про такі от плащі,і якщо ви поінтересуєтеся,то взнаєте,що у світі таких аналогів уже давно повно і технології там практично одинакові, це перше. По друге,кацапи в березні цього року самі свій аналог анонсували. І по третє,якщо в нашому аналогу є якісь секретні технології то я не бачу щоб їх десь висвітлювали і показували,хоча там ніяких супермегатехнологій бути не може,у всіх таких плащах вони одинакові по суті, і усім як ці плащі робити давно уже відомо. Я розумію,що на диванчику в час війни більше немає чим зайнятися, і хочеться бути хоч чимось "корисним" і викривати зради сидячи тут в коментарях
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04.10.2023 12:07
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А навіщо про це триндіти?
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04.10.2023 10:45 Відповісти
А що зміниться якщо кацапи про це узнають? Почнуть більше срати кірпічами?
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04.10.2023 10:49 Відповісти
Ага, нічого, крім того, що викуплять чи викрадуть техгології та почнуть теж виготовляти. А вже відомо, що у нас любителів рускага міра як грязі, і кротів у владі.
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04.10.2023 11:54 Відповісти
Не позорьтеся Для початку хоча б дізнайтеся про такі от плащі,і якщо ви поінтересуєтеся,то взнаєте,що у світі таких аналогів уже давно повно і технології там практично одинакові, це перше. По друге,кацапи в березні цього року самі свій аналог анонсували. І по третє,якщо в нашому аналогу є якісь секретні технології то я не бачу щоб їх десь висвітлювали і показували,хоча там ніяких супермегатехнологій бути не може,у всіх таких плащах вони одинакові по суті, і усім як ці плащі робити давно уже відомо. Я розумію,що на диванчику в час війни більше немає чим зайнятися, і хочеться бути хоч чимось "корисним" і викривати зради сидячи тут в коментарях
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04.10.2023 12:07 Відповісти
Браво!
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04.10.2023 20:34 Відповісти
Эти накидки изготавливают примерно с 2016\17 года. Ткани пропитывают спецпропиткой и шьют обычные балахоны. Эта новость у нас периодически выныривает уже минимум пару лет.
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04.10.2023 12:11 Відповісти
Це ж треба було так обломать! А я думала, що це вперше в історії України завдяки особисто найвеличнівшивому досягли такого прогресу
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04.10.2023 13:06 Відповісти
Спочатку розказуєте про кротів у владі,а потім щоб згладити своє невігластво віджартовуєтеся, що сподівалися і надіялися що ці кроти чогось там досгяли
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04.10.2023 13:43 Відповісти
Можливо, стануть трохи уважнішими на деякий час, що ускладнить роботу тих, хто використовує ці плащі. А воно нам треба?
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04.10.2023 12:20 Відповісти
Функція цих плащів маскувати наших снайперів,а не впливати на уважність кацапів, в такій війні з дронами де тебе видно по суті в кожній ямі і норі, уважність ітак на такому рівні що це ні на що не вплине,і сидіти й скиглити і висмоктувати з пальця зраду,що кацапи тепер будуть уважні це сміх просто. при тому,що такі плащі у нас були,тільки іноземного виробництва і у кацапів такі також є,і про ці плащі і технології вони прекрасно знають. Люди у нас просто як бабки базарні з під підїзду ******* собі видумувати різні всесвітні заговори і зради
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04.10.2023 12:33 Відповісти
Кожне таке нагадування про засоби маскування не йде на користь нікому окрім ворога. Так що не треба тут висмоктувати з пальця про бабок та зраду.
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04.10.2023 12:51 Відповісти
Висмоктуєш тут тільки ти, висираючи зраду,але аргументів котрі би говорили чому це зрада конкретних привести не можеш, точнісінько як бабки під підїздом,придумують собі якусь ***** і сидять обсбасують між собою під підїздом, ось це і є твоїм рівень. Всі стовї аргументи це "на користь не підуть", "будуть уважніші" і так далі Про ці плащі в інтернеті уже як мінімум 5 років купу інформації,і коли у нас появляється аналог, вибігають на сцену бабки-серуни типу тебе і починають кричати про зради Якщо ти так переживаєш сильно, іди підніми свою сраку з дивана повоюй, а не сиди і не скигли
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04.10.2023 13:04 Відповісти
"Зраду" придумав і тепер обсмоктуєш саме ти.
/точнісінько як бабки під підїздом,придумують собі якусь ***** і сидять обсбасують між собою під підїздом/ - ось це і є ти
Весь твій словесний пронос збудований саме навколо придуманої тобою "зради", тому бачу, що розмовляти немає з ким.
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04.10.2023 13:30 Відповісти
Бабка прийшла(в цьому контексті ця бабка це ти),щось серанула, конкретних аргументів того що сказала немає, але і дальше намагається доказати що її висер чогось вартий, ніяких аргументів не приводячи при цьому, це якраз і називається як раз бабка під підїздом Я то аргументував чому ця новина взагалі ні на що не впливає і не шкодить, а ти крім "точно на користь не піде" більше нічого і сказати не в стані, то для чого тут підпідїздні плітки розповсюджувати?
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04.10.2023 13:46 Відповісти
І що ти аргументував? Що про ці плащі всі давно все знають? Що плащі використовують лише снайпери? Брехня! Плащі використовують також розвідники та інші підрозділи. Спеціально для альтернативно обдарованих в статті написано про це: "або групи CCO, які виконують бойові завдання" Джерело:
А після таких заяв цілком можлива ситуація, коли одна з наших груп буде завчасно виявлена ворогом і не зможе виконати завдання, тому що якийсь кацапський "політрук" прочитає цю заяву і проведе роз'яснювальну бесіду серед орків. А якийсь не зовсім п'яний орк вночі виявить цю саму групу, тому що буде більш уважний ніж зазвичай.
Але ж такі "вумні" як ти про це ніколи не подумають, правда? Такі як ти і досі впевнені, що всі орки тупі і нічому не вчаться.
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04.10.2023 14:05 Відповісти
"Що про ці плащі всі давно все знають?" --- звичайно ж, ці плащі є що у нас,і були давно,тільки західні екземпляри,і у кацапів вони є, і як вони використовуються вони в курсі і без твого зрадойобства.

"А після таких заяв цілком можлива ситуація, коли одна з наших груп буде завчасно виявлена ворогом і не зможе виконати завдання, тому що якийсь кацапський "політрук" прочитає цю заяву і проведе роз'яснювальну бесіду серед орків" --- а от тут саме інтересне, нарешті ми підходимо до якоїсь конерктики,а не просто зрадойобства,яку саме роботу проведе політрку і яким чином якийсь зовсім не пяний орк буде більш уважнішим і виявить нашу групу? Давай конкретно,а то твої фантазії нікому не потрібні,і якщо вони будуть змістовні то можеш відразу ж сміло відправлятися до компетентиних органів і вказувати на їх тупі помилки

"Але ж такі "вумні" як ти про це ніколи не подумають, правда?" --- звичайно ж що усі тупі кругом окрім тебе Якщо ти не похвилюєшся про це,то ЗСУ без тебе ради не дадуть, а орки без цієї інформації взагалі не знали,що це за плащі і їх в очі ніколи не бачили,акпісля такої от новини тепер будуть що й робити то тільки сидіти і вдивлятися в темряву і спостерігати
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04.10.2023 14:15 Відповісти
Коротко "базікало - знахідка для шпигуна".
А ти тут розвів срач ні про що, як справжня бабка.
Фантазуй і далі про своє "зрадойобство", а мені треба працювати.
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04.10.2023 14:23 Відповісти
АХАХАХА Злив зарахований, собачко зрадойобська Прибіг, вскукарікнув про зраду, аргументувати як і яким чином це вплине на війну і військові дії тих хто буде цим користуватися не може, одним словом дешевий ********, почав розказувати щось про те що якийсь там не'пяний орк виявить там групу, яким чином він це зробить звичайно ж не сказав,тобто сам не розуміє,що говорить,одним словом дешеве тріпло
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04.10.2023 14:30 Відповісти
Насолоджуйся, ти написав набагато більше слів, ніж я 😂
Сенсу в них нуль, але ти не здавайся, піші ісчо
До речі, це у тебе пунктик такий - зрада?
Біда... Заглянь під диван, може там теж зрадник лежить і лезо точить
Лічись, дурнику, і навчись спілкуватися з людьми.
Твоя мова - жахлива, тьху...
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04.10.2023 14:37 Відповісти
Пшло нахрен *********** звідси Іди під підїзд, там уже всі бабки з твого будинку зібралися,тебе чекають,коли ти вийдеш і їм нову казку розкажеш,без аргументів звичайно ж, грунтуючись тільки на своїй хворобливій уяві, ти там местная звезда у всіх пенсіонерів, ******** котрому на районі рівних немає
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04.10.2023 14:40 Відповісти
Ось ти і проявився у всій красі 😂
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04.10.2023 14:44 Відповісти
можеш бути впевнений, що дєрмак вже має вказівку від чекістів-сатаністів вкрасти розробку цього плаща і доставити мосКАЛям!!!
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04.10.2023 22:15 Відповісти
Рейтинги, рейтинги! Вони прокидаються і засипають з думками про них.
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04.10.2023 11:29 Відповісти
Этой новости в обед сто лет. Эти накидки кто только не делает. Очередной пиар "впервые" в попытке перебить факапы власти..
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04.10.2023 12:05 Відповісти
Гарно!
Нам потрібна власна DAPRA!

чому тоді не приліпити зверху вже й снайперське маскування?
може таке маскування врятує від дронів?
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04.10.2023 13:36 Відповісти
Вже майже рік тому в Тік-Ток на камеру перевіряли такі накидки і точно знаю, що їх вже купували і відправляли з волонтерами на передову. Ціну вже не пам'ятаю, але недорого, десь біля 1000грн, хлопці що виготовляють не рєзніковські мародери. Шобла піариться за чужий рахунок, демонструють бурну діяльність. Думаю такими іноваціями, будуть звітувати держдепу, куди зникли пару лярдів - типу на розробки і налаштування виробництва потратились.
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04.10.2023 21:35 Відповісти
Це добре, але саму зброю теж треба якось зачохлити...
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04.10.2023 10:46 Відповісти
Ні, вона має температуру оточуючого середовища і тому буде непомітна у інфрачервоному диапазоні.
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04.10.2023 12:03 Відповісти
А після вистрілу?
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04.10.2023 12:12 Відповісти
Після вистрілу швиденько сховав під плащ
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04.10.2023 13:08 Відповісти
Нечто вроде пуховика....
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04.10.2023 10:49 Відповісти
Балахон из пропитанной ткани. Они давно уже продаются

https://patrioty.org.ua/society/ukrainski-fakhivtsi-stvoryly-plashch-nevydymku-dlia-biitsiv-zsu-video-461669.html

https://prom.ua/p1942109529-*******-plasch-nevidimka.html

https://bigl.ua/p1920033353-anti-teplovizor-poncho
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04.10.2023 12:17 Відповісти
Браве чудовий браузер з блокувальником реклами, але для телефону
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04.10.2023 10:52 Відповісти
Помню несколько месяцев назад, в РФ тоже представили "плащ-невидимку", не имеющий аналогов... Вот только насколько он эффективен - неизвестно. Надеюсь от нашего будет хоть какая то польза.
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04.10.2023 10:54 Відповісти
Комбинезоны, плащи-невидимки ********* ДРГ используют где-то с весны, инфа от человека с нуля. Довольно неплохого качества , усложняют жизнь нашим защитникам.
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04.10.2023 11:24 Відповісти
Мабуть, розробив колишній нардеп Розенблат, у якого БПЛА не літають, а закуповувати для ЗСУ Арахамія із зеленими баригами
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04.10.2023 10:58 Відповісти
Це що звіт для ФСБ?? Чи просто нетримання словесного поносу Таких базік .під час війни,навіть не можна було і уявити.
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04.10.2023 10:59 Відповісти
Так а ти і ті хто плачуть,що про таке не говорять можуть хоть назвати одну причину що тут поганого? Чи просто десь глибоко в мозгу сидить велика свідомість що це дуже погано?
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04.10.2023 11:01 Відповісти
А тикать будеш в своїй пісочниці.
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04.10.2023 11:13 Відповісти
Сказати немає що? Ну тода для чого тут прибігати і скиглити якщо ти навіть аргументувати свою точку зору не в стані?
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04.10.2023 11:18 Відповісти
Це звіт для дебілів , які цілодобово тут ниють , що - у нас нікуя нема , нічого не виробляється , всьо плохо і т.д. . От розробники і звітують що мовляв , на , дивись зрадойоб , дещо виробляється таки .
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04.10.2023 11:46 Відповісти
Тепер питання вартості. Аби не було як з ''яйками різникова''.
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04.10.2023 11:00 Відповісти
Там новий міністр - майте совість - він ще бідненький.
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04.10.2023 11:34 Відповісти
Всерівно просвічує, невеликого світла достатньо щоб зрозуміти, що хтось є
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04.10.2023 11:08 Відповісти
а еще можно набухаться фреона и засунуть задницу в холодильник
тогда ни один плащ не понадобится
🤣🤣🤣
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04.10.2023 11:15 Відповісти
Секрет полішинеля, через товсту клейонку тепляк не баче.
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04.10.2023 11:16 Відповісти
Морські котики US Navy та Британські SAS давно вже таке застосовують. МО довго розкачуєтеся. Швидше рухайтеся, від вас залежить життя Воїнів
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04.10.2023 11:23 Відповісти
Послідовно, цілеспрямовано влада здає все шо може допомогти ЗСУ.
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04.10.2023 11:33 Відповісти
А "вагнери", коли взимку атакували українські позиції в районі Кліщіївки, для маскування в місцях зосередження штурмових груп прикривались балахонами, набитими мінватою.
Бувало, що вночі повзком по засніженому полю непомітно підбирались в цих шатах впритул до наших ВОПів для митьєвого кидка.
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04.10.2023 11:45 Відповісти
Так все одно видно. Дійсно, контур нечіткий, але можна побачити. Плюс ще невеличка пляма тепловипромінення присутня.
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04.10.2023 12:11 Відповісти
так це тобі тут 'все-одно видно', бо тобі прямо і чітко вказали, де дивитись, а ти знайди той контур серед сотень квадратних метрів землі на передку, де не знаєш в яку точку дивитись....
Людину без плаща буде зразу видно, а контур і ту 'невеличку пляму' ще треба пошукати, що займе багато хвилин, а на фронті і кожна секунда має значення!
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04.10.2023 22:19 Відповісти
Наступною розробкою буде шапка-невидимка для злодіїв з МО, дослідний зразок проходить випробування на Рєзнікову.
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04.10.2023 13:08 Відповісти
хрюки рашашвайнов глубинно-сортирных онулируют невидимость !
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04.10.2023 17:02 Відповісти
Тремохалат от хищьника)))
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04.10.2023 22:56 Відповісти
Хороший тепляк все побачить. Але якщо це зменшить викриття на 50%, це того буде варте.
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04.10.2023 23:09 Відповісти
А чем оно пропитано? Я по названию думал, что речь будет про что-то типа Thermal Blanket.

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05.10.2023 01:14 Відповісти
 
 