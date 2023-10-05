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Активісти "Жовтої Стрічки" продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: "Чекаємо на ЗСУ". ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Криму українці продовжують чинити опір загарбникам.

Про це активісти "Жовтої Стрічки" повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість активістів у Криму продовжує зростати. За останній тиждень до руху "Жовта стрічка" долучилось понад 30 осіб. Місцеві жителі не підтримують окупантів, вони чекають ЗСУ, вони чекають Україну!" - йдеться в повідомленні.

Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 01
Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 02
Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 03
Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 04
Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 05
Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 06
Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 07
Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 08

Також у "Жовтій Стрічці" повідомили, що окупанти замалювали проукраїнські графіті. Проте активісти відновили їх.

"Окупанти так сильно намагаються створити картинку відсутності спротиву місцевого населення, що відправляють цілі групи людей у пошуках графіті та стрічок. Усе це лише доводить той факт, що окупанти розгублені, а кримчани чекають на деокупацію", - зазначили активісти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Жовта Стрічка" провела акцію у тимчасово окупованому Криму: До руху за тиждень долучилося 50 активістів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 09
Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 10
Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 11
Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 12
Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 13
Активісти Жовтої Стрічки продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: Чекаємо на ЗСУ 14

Автор: 

Крим (14175) активіст (312)


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Бог у поміч
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05.10.2023 13:04 Відповісти
Это нужно, преклоняюсь перед мужеством этих людей. Но... если орки за надпись "Слава Україні забьют какого-то подростка до смерти (а они могут)?
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05.10.2023 13:12 Відповісти
Один ХАЙМЕРС, краще 1000 фантиків
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05.10.2023 13:25 Відповісти
если поймают то посадят надолго.
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05.10.2023 14:46 Відповісти
 
 