Активісти "Жовтої Стрічки" продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: "Чекаємо на ЗСУ". ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Криму українці продовжують чинити опір загарбникам.

Про це активісти "Жовтої Стрічки" повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість активістів у Криму продовжує зростати. За останній тиждень до руху "Жовта стрічка" долучилось понад 30 осіб. Місцеві жителі не підтримують окупантів, вони чекають ЗСУ, вони чекають Україну!" - йдеться в повідомленні.

















Також у "Жовтій Стрічці" повідомили, що окупанти замалювали проукраїнські графіті. Проте активісти відновили їх.

"Окупанти так сильно намагаються створити картинку відсутності спротиву місцевого населення, що відправляють цілі групи людей у пошуках графіті та стрічок. Усе це лише доводить той факт, що окупанти розгублені, а кримчани чекають на деокупацію", - зазначили активісти.

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