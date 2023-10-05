Активісти "Жовтої Стрічки" продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: "Чекаємо на ЗСУ". ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Криму українці продовжують чинити опір загарбникам.
Про це активісти "Жовтої Стрічки" повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість активістів у Криму продовжує зростати. За останній тиждень до руху "Жовта стрічка" долучилось понад 30 осіб. Місцеві жителі не підтримують окупантів, вони чекають ЗСУ, вони чекають Україну!" - йдеться в повідомленні.
Також у "Жовтій Стрічці" повідомили, що окупанти замалювали проукраїнські графіті. Проте активісти відновили їх.
"Окупанти так сильно намагаються створити картинку відсутності спротиву місцевого населення, що відправляють цілі групи людей у пошуках графіті та стрічок. Усе це лише доводить той факт, що окупанти розгублені, а кримчани чекають на деокупацію", - зазначили активісти.
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