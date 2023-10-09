Добірка найбільш видовищних уражень FPV-дронами "Дикі Шершні", на які ви задонатили, та звіт за вересень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

FPV-дрони "Дикі Шершні" продовжують нищити техніку російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У вересні FPV-дронами "Дикі Шершні" українські бійці знищили: 5 танків та 5 БМП, 2 "буханки", гаубицю, понад 45 одиниць особового складу, міномет, РЛС "Аистенок", ПТРК та близько п'яти антен ретрансляції зв'язку.

Виготовлення та постачання FPV-дронів відбувається за підтримки спільнот Цензор.НЕТ та Юрія Бутусова.

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Також завдяки спільноті Цензор.НЕТ було профінансовано (5 млн грн зібрали читачі) 280 FPV-дронів "Дикі шершні", та ще багато додатково обладнання для покращення роботи наших операторів.. Зокрема було закуплено і передано:



- 200 акумуляторів Lipo та Lition;

- 10 FPV рюкзаків;

- 20 систем підсилення відеозв'язку та керування;

- 50 систем скидів для дронів;

- 150 ініціаторів вибухівки.

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