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Добірка найбільш видовищних уражень FPV-дронами "Дикі Шершні", на які ви задонатили, та звіт за вересень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

FPV-дрони "Дикі Шершні" продовжують нищити техніку російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У вересні FPV-дронами "Дикі Шершні" українські бійці знищили: 5 танків та 5 БМП, 2 "буханки", гаубицю, понад 45 одиниць особового складу, міномет, РЛС "Аистенок", ПТРК та близько п'яти антен ретрансляції зв'язку.

Виготовлення та постачання FPV-дронів відбувається за підтримки спільнот Цензор.НЕТ та Юрія Бутусова.

Долучайтеся до нашого збору на "Дикі Шершні":

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Також завдяки спільноті Цензор.НЕТ було профінансовано (5 млн грн зібрали читачі) 280 FPV-дронів "Дикі шершні", та ще багато додатково обладнання для покращення роботи наших операторів.. Зокрема було закуплено і передано:

- 200 акумуляторів Lipo та Lition;
- 10 FPV рюкзаків;
- 20 систем підсилення відеозв'язку та керування;
- 50 систем скидів для дронів;
- 150 ініціаторів вибухівки.

Дивіться: Дрон-камікадзе "Дикі шершні" влучає у ворожу вантажівку. ВIДЕО

Добірка найбільш видовищних уражень FPV-дронами Дикі Шершні, на які ви задонатили, та звіт за вересень 01
Добірка найбільш видовищних уражень FPV-дронами Дикі Шершні, на які ви задонатили, та звіт за вересень 02
Добірка найбільш видовищних уражень FPV-дронами Дикі Шершні, на які ви задонатили, та звіт за вересень 03
Добірка найбільш видовищних уражень FPV-дронами Дикі Шершні, на які ви задонатили, та звіт за вересень 04
Добірка найбільш видовищних уражень FPV-дронами Дикі Шершні, на які ви задонатили, та звіт за вересень 05
Добірка найбільш видовищних уражень FPV-дронами Дикі Шершні, на які ви задонатили, та звіт за вересень 06
Добірка найбільш видовищних уражень FPV-дронами Дикі Шершні, на які ви задонатили, та звіт за вересень 07
Добірка найбільш видовищних уражень FPV-дронами Дикі Шершні, на які ви задонатили, та звіт за вересень 08
Добірка найбільш видовищних уражень FPV-дронами Дикі Шершні, на які ви задонатили, та звіт за вересень 09

Автор: 

Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Ось дивишся на весь цей ПІЗДЕЦЬ, що коїться у світі і заздриш білою заздрістю неконтактним племенам, які живуть у джунглях. Бігають лісами голими за дівками)), полюють за здобиччю, ходять на рибалку, живуть без зими, одягу, інтернету та гаджетів, і не читають, і не бачать весь цей світовий ПІЗДЕЦЬ. Ось воно щастя жити в гармонії з природою і ростити дітей.
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09.10.2023 15:28 Відповісти
А бегемоти в теплому болоті не тільки не читають, але навіть не думають - щастя
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09.10.2023 15:40 Відповісти
Ні пеніциліну, ні антибіотиків. Царапнувся - і мирно на той світ. ))
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09.10.2023 15:54 Відповісти
 
 