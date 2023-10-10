Росіяни від ранку масованно обстрілюють Авдіївку на Донеччині. ФОТО

Російські окупаційні війська вранці почали вести обстріл Авдіївки з артилерії та авіації.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Русня з 5 ранку безперервно веде обстріл по житловій забудові як артилерією, так і авіацією. Ублюдки. Все перетворюють на Маріуполь та Бахмут", - йдеться в повідомленні.

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