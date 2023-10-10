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Росіяни від ранку масованно обстрілюють Авдіївку на Донеччині. ФОТО

Російські окупаційні війська вранці почали вести обстріл Авдіївки з артилерії та авіації.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Русня з 5 ранку безперервно веде обстріл по житловій забудові як артилерією, так і авіацією. Ублюдки. Все перетворюють на Маріуполь та Бахмут", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Доба на Донеччині: обстріли Нью-Йорка, Дронівки та Вугледару, загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж

Росіяни від ранку масованно обстрілюють Авдіївку на Донеччині 01
Росіяни від ранку масованно обстрілюють Авдіївку на Донеччині 02

Автор: 

обстріл (28633) Авдіївка (2342)


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Прочитала,що Гостомель з нуля побудував школу і бомбосховище в вигляді хатинки гномів. А ви тут про те що Авдіївка рівняється з землею
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10.10.2023 09:52 Відповісти
сподіваюсь на достойну відповідь
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10.10.2023 10:39 Відповісти
 
 